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رياضة

ميسي ينتظر مكالمة لابورتا .. ماذا يريد منه هذه المرة؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ميسي ينتظر مكالمة خوان لابورتا رئيس برشلونة watanserb.com
ميسي ينتظر مكالمة خوان لابورتا رئيس برشلونة

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35، ينتظر مكالمة من رئيس برشلونة خوان لابورتا بعد اتصاله بالمدرب تشافي هيرنانديز بشأن مستقبله.

وذكر برنامج ( الشيرنجيتو) الإسباني الشهير، عن وجود اتصال دار بين مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مع الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث)، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الحالي حول إمكانية العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني.

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وأضح البرنامج الشهير، بأن ميسي يتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني لفريق برشلونة ( البلوغرانا) تشافي، الذي لعبا معاً بقميص البرسا، فقد اتصل البرغوث ميسي على زميله السابق تشافي، وسأله عن إمكانية العودة إلى النادي الإسباني من جديد.

ليرد تشافي عليه، قائلاً له: ” مسرور من طلبك بالعودة إلى النادي، لكن عليه التحدث مع الرئيس خوان لابورتا، كما أن الأخير هو من سيتصل بك”.

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لكن البرنامج الشهير، تحدث بأن رئيس برشلونة لابورتا لم يتصل بعد مع ميسي بشأن هذا الأمر حتى يومنا هذا.

رحيل ميسي

وكان جوهرة الكرة الأرجنتينية ليوينل ميسي، قد رحل عن صفوف الفريق الكتالوني، بعد سماح الأخير له، عقب فشل التوصل إلى اتفاق بين كلا الطرفين نتيجة الأزمة المالية التي ما زال النادي يعاني منها إلى الآن، بالإضافة إلى تجنب مخالفة نصوص اللعب المالي النظيف الصيف الماضي.

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وشارك ميسي مع نادي برشلونة في 520 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً أكثر من 474 هدفاً. كما وانضم بعدها إلى صفوف باريس سان جيرمان الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي الممتاز كأول ألقابه مع النادي الباريسي.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2023، إلا أنه قابل للتمديد لعام إضافي آخر وفق بنود العقد المبرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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