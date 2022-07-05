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انفجار مخزن أسلحة يهز مدينة لودر جنوبي اليمن.. لقطات مفزعة ودمار كبير

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انفجار لودر watanserb.com
انفجار لودر في اليمن

وطن – وقع انفجار ضخم، صباح الثلاثاء في سوق السلاح بمدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر يمنية إن الانفجار وقع في مخزن للسلاح والدخائر بالسوق، فيما تباينت الروايات أن يكون الانفجار سببه عبوة ناسفة أو ماس كهربائي.

وانتشرت صور على موقع تويتر تُظهر حطاما كبيرا من آثار الانفجار الذي أسقط عشرات القتلى والجرحى، بينما لم تعلن أي جهة رسمية حصيلة ولو مبدئية بشأن الحادث.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مخزن المسعودي للسلاح الذي يقع داخل عمارة في مدينة لودر.

وأضاف الشهود أن انفجار مخزن الأسلحة تسبب في انفجار محلات مجاورة وأوقع أكثر من ٤٠ شخصا بين قتيل وجريح.

ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر انهيار عمارة سكنية على قاطنيها بسبب الانفجار، وقالت مصادر إن هناك صعوبات لانتشال الضحايا من تحت أنقاض العمارة المنهارة.

حزن وغضب

وعبر يمنيون عن حزنهم من حادثة الانفجار، لا سيما أن اليمن غارق في حرب طويلة منذ 2014، بين الحكومة المعترف بها والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وجماعة أنصار الله الحوثي.

وقال “احمد المصعبي”: “كل يوم ندخل تويتر نلاقي أخبار سيئة.. لودر انفجار مخزن سلاح أدى لمقتل 12 شخص وإصابة العديد من المواطنين بالإضافة إلى انهيار المبنى على ساكنيه الذي وقع تحته الانفجار”.

وغرد الكاتب “جمال بن عطّاف”: “5 قتلى و عشرات الجرحى من المواطنين حسب الأنباء الأولية جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لأحد تجار السلاح في مديرية #لودر محافظة #أبين نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء للجرحى”.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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