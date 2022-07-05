انفجار مخزن أسلحة يهز مدينة لودر جنوبي اليمن.. لقطات مفزعة ودمار كبير

وطن – وقع انفجار ضخم، صباح الثلاثاء في سوق السلاح بمدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر يمنية إن الانفجار وقع في مخزن للسلاح والدخائر بالسوق، فيما تباينت الروايات أن يكون الانفجار سببه عبوة ناسفة أو ماس كهربائي.

انفجار لودر كان ناتج ان شرت كهربائي بأحد محلات الأسلحة كما يبدو وليس عبوة ناسفة حتى الان ١٠ قتلى والكثير من الجرحى المستوصف مكتض ولا يوجد حتى طبيب أخصائي الضحايا في تزايد خاصة أن السوق كان مكتض بالمتسوقين لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/KypmMdqRde — عبدالله خليدي (@abdullahHShm) July 5, 2022

وانتشرت صور على موقع تويتر تُظهر حطاما كبيرا من آثار الانفجار الذي أسقط عشرات القتلى والجرحى، بينما لم تعلن أي جهة رسمية حصيلة ولو مبدئية بشأن الحادث.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مخزن المسعودي للسلاح الذي يقع داخل عمارة في مدينة لودر.

وأضاف الشهود أن انفجار مخزن الأسلحة تسبب في انفجار محلات مجاورة وأوقع أكثر من ٤٠ شخصا بين قتيل وجريح.

ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر انهيار عمارة سكنية على قاطنيها بسبب الانفجار، وقالت مصادر إن هناك صعوبات لانتشال الضحايا من تحت أنقاض العمارة المنهارة.

صورة تظهر انهيار منزل جراء الانفجارات المتتالية في سوق لودر بمحافظة #أبين الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى#الحدث_اليمني pic.twitter.com/WlhbSRmUj4 — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) July 5, 2022

حزن وغضب

وعبر يمنيون عن حزنهم من حادثة الانفجار، لا سيما أن اليمن غارق في حرب طويلة منذ 2014، بين الحكومة المعترف بها والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وجماعة أنصار الله الحوثي.

وقال “احمد المصعبي”: “كل يوم ندخل تويتر نلاقي أخبار سيئة.. لودر انفجار مخزن سلاح أدى لمقتل 12 شخص وإصابة العديد من المواطنين بالإضافة إلى انهيار المبنى على ساكنيه الذي وقع تحته الانفجار”.

كل يوم ندخل تويتر نلاقي اخبار

سيئه.. #لودر انفجار مخزن سلاح

أدى لمقتل 12 شخص وإصابة

العديد من المواطنين بالإضافة

إلى انهيار المبنى على ساكنيه

الذي وقع تحته الانفجار.. pic.twitter.com/Bjdc2Cv0Gd — احمد المصعبي.. 🇷🇺⚡ (@rr0_zt) July 5, 2022

وغرد الكاتب “جمال بن عطّاف”: “5 قتلى و عشرات الجرحى من المواطنين حسب الأنباء الأولية جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لأحد تجار السلاح في مديرية #لودر محافظة #أبين نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء للجرحى”.

5 قتلى و عشرات الجرحى من المواطنين حسب الأنباء الأولية جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لأحد تجار السلاح في مديرية #لودر محافظة #أبين نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء للجرحى. pic.twitter.com/eHx1vHWQI9 — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) July 5, 2022

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