العملة البلاستيكية الجديدة في مصر.. هل تعمد السيسي وضع هذا الشعار عليها؟

وطن- أعلن البنك المركزي المصري عن طرح العملة البلاستيكية الجديدة التي يجري الحدث عنها منذ مدة، وأنه سيتم ضخها في السوق قريبا.

مصر تطرح عملة بلاستيكية جديدة

وبحسب بيان البنك المركزي ـ الذي طالعته (وطن) ـ فإن العملة البلاستيكية الجديدة من (البوليمر) تأتي لفئة العشرة جنيهات.

– الصور الأولي لـ العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيه بعد طباعتها ..❤️✌️🇪🇬 pic.twitter.com/znjlP0Fn8Z — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) July 5, 2022

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها طرح عملة بلاستيكية.

والعملة الحديثة تم طباعتها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب “المركزي المصري”.

البيان أفاد أيضا بأن التعامل بالفئات القديمة من العملة الورقية سيظل قائما ولن يتم إلغائها، مشيرا إلى أنه تم تعديل أنظمة “الصراف الآلي” على مستوى الجمهورية لتقبل عمليات صرف وإيداع العملة البلاستيكية الجديدة.

صورة مسجد “الفتاح العليم” على العملة الجديدة

وكان لافتا في الصور المتداولة للعملة الجديدة من فئة الـ10 جنيهات، وضع صورة مسجد “الفتاح العليم” الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة عليه.

ويشار إلى أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد افتتح في يناير من العام 2019، مجمع الأديان بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم مسجد “الفتاح العليم” والكاتدرائية الجديدة للأقباط، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه.

ووقتها أثارت تسمية المسجد ـ الفتاح العليم ـ سخرية وانتقادات كثيرة في أوساط النشطاء، ولفت بعضهم آنذاك إلى أن التسمية مقصودة ولها ارتباط باسم رئيس النظام عبد الفتاح نفسه.

وهو ما يمثل ـ بحسبهم ـ قمة النفاق من المسؤولين عن العاصمة الإدارية والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المسجد.

وربط ناشطون مجددا بين العملة البلاستيكية الجديدة ووضع صورة مسجد “الفتاح العليم” عليها، وأكد بعضهم أن الأمر مقصود من السيسي الذي بات يعاني “جنون العظمة” بشكل واضح جدا، حسب وصفهم.

كما تزينت العملة الجديدة بأحد معالم الحضارة الفرعونية، ممثلة في تمثال حتشبسوت، الذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة.

النقود البلاستيكية

البنك المركزي المصري أفاد في بيانه، أن طرح العملة الجديدة يأتي في إطار “تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق”.

ولفت أيضا إلى أن أهمية العملة البلاستيكية الجديدة تكمن، في تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا بسبب طول عمر الورقة.

ويشار إلى أن النقود البلاستيكية في العموم تتميز بالمرونة والقوة وطول العمر الافتراضي، حيث يصل بثلاثة أضعاف عمر النقود الورقية التي تصنع من القطن، كما أن هذه النقود الحديثة تتميز بأنها “مقاومة للماء”.

سك الجنيه المصري

جدير بالذكر أنه منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر.

بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين “الذهب والفضة”.

وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.