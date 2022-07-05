الرمثا: أردني يقتل طفلتيه “واحدة دفنها والثانية رماها في بئر” .. مشاهد للحظة القبض عليه

وطن – استيقظ الأردنيون على جريمة جديدة مروّعة بعد أيّام من جريمة مقتل الطالبة إيمان ارشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية، حيث أقدم أب أردني على قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا.

أردني يقتل طفلتيه

وصرح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، في بيان، أنّ معلومات وردت لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها، الذي يعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

كيف عثرت الشرطة على جثتي طفلتي الرمثا ؟ pic.twitter.com/4nUPNgIa2c — موقع سواليف الإخباري – sawaleif.news (@SawaleifB) July 5, 2022

وفور تلقي تلك المعلومات، تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة وُجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة).

اعترافات

وبالاستماع لأقوالهما، أكدا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9، 12 عامًا)، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

إلقاء القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا للتفاصيل|| https://t.co/CT0CUKd5f4#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/JmcSq1dUnY — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 5, 2022

وبالتحقيق مع الشخص، اعترف أنه قبل عشرة أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل.

فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الاخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وألقاها داخل حفرة بجانب المنزل.

صباح اليوم الثلاثاء

شخص يقتل 2 من بناته والأمن ينقذ الطفلة الثالثة في مدينة #الرمثا. لا حول ولا قوة الا بالله#الأردن — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 5, 2022

وأشار المتحدث إلى أنه تم إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي.

فيما أرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية، وما زال التحقيق جاريًا.

فيديو المداهمة

ونشر نشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة عملية المداهمة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن لملاحقة القاتل.

مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة

بنت عمرها 14 والثانية 15

و الجاني قام باخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر

لا حول ولا قوة الا بالله#الأردن #جريمة_الرمثا https://t.co/HvUnTVl0Hw pic.twitter.com/vQlr1YerWi — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 5, 2022

بينما أثارت هذه الجريمة المروعة الكثير من ردود الأفعال وسط إشادة بنجاح قوات الأمن في القبض على المتهم.

في حين دعا نشطاء إلى ضرورة إجراء الكشف النفسي للمقبلين على الزواج، إذ قال حساب باسم “الوسام”: “قبل شوية خبر القاء القبض على اب قتل طفلتيه و اعمارهم ١٣/١٤ في الرمثا ، صار من الضروري وجود فحص نفسي لكل المقبلين على الزواج لانه مشان الله ما بزبط كل مريض نفسي يتزوج و يطلع امراضه النفسية بأطفاله وعائلته.”.

قبل شوي خبر القاء القبض على اب قتل طفلتيه و اعمارهم ١٣/١٤ في الرمثا ، صار من الضروري وجود فحص نفسي لكل المقبلين على الزواج لانه مشان الله ما بزبط كل مريض نفسي يتزوج و يطلع امراضه النفسية بأطفاله و عائلته — الوسام (@allwesamm) July 5, 2022

وكتب آخر: “غزل وسالي #بأي_ذنب_قتلت .. اب في الرمثا يقتل ابنتيه واحدة تلو الاخرى ثم يدفنهم في المنزل.. لا تزوج بناتك الا لعاقل والا ستكون خطية احفادك برقبتك ايضا”.