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الرمثا: أردني يقتل طفلتيه “واحدة دفنها والثانية رماها في بئر” .. مشاهد للحظة القبض عليه

بعد أيام من جريمة إيمان ارشيد

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أردني يقتل طفلتيه في الرمثا watanserb.com
الطفلتان اللتان قتلهما والدهما في الرمثا

وطن – استيقظ الأردنيون على جريمة جديدة مروّعة بعد أيّام من جريمة مقتل الطالبة إيمان ارشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية، حيث أقدم أب أردني على قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا.

أردني يقتل طفلتيه

وصرح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، في بيان، أنّ معلومات وردت لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها، الذي يعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

وفور تلقي تلك المعلومات، تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة وُجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة).

اعترافات 

وبالاستماع لأقوالهما، أكدا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9، 12 عامًا)، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق مع الشخص، اعترف أنه قبل عشرة أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل.

فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الاخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وألقاها داخل حفرة بجانب المنزل.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي.

فيما أرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية، وما زال التحقيق جاريًا.

فيديو المداهمة 

ونشر نشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة عملية المداهمة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن لملاحقة القاتل.

بينما أثارت هذه الجريمة المروعة الكثير من ردود الأفعال وسط إشادة بنجاح قوات الأمن في القبض على المتهم.

في حين دعا نشطاء إلى ضرورة إجراء الكشف النفسي للمقبلين على الزواج، إذ قال حساب باسم “الوسام”: “قبل شوية خبر القاء القبض على اب قتل طفلتيه و اعمارهم ١٣/١٤ في الرمثا ، صار من الضروري وجود فحص نفسي لكل المقبلين على الزواج لانه مشان الله ما بزبط كل مريض نفسي يتزوج و يطلع امراضه النفسية بأطفاله وعائلته.”.

وكتب آخر: “غزل وسالي #بأي_ذنب_قتلت .. اب في الرمثا يقتل ابنتيه واحدة تلو الاخرى ثم يدفنهم في المنزل.. لا تزوج بناتك الا لعاقل والا ستكون خطية احفادك برقبتك ايضا”.

المصدروسائل إعلام أردنية - تويتر - وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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