الحجز على ممتلكات وأموال عبد الله السعيد ومحاميه يعلق!

وطن – أصدرت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الإثنين، قرار الحجز على جميع ممتلكات وأموال عبد الله السعيد 36 عاماً، لاعب فريق بيراميدز، في النزاع القانوني مع نادي الأهلي.

وقال محامي عبد الله السعيد (هاني زهران)، في تصريح صحفي عبر برنامج ( بوكس تو بوكس) الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ( etc)، بشأن قرار الحجز على ممتلكات وأموال موكله، ” لم يحدث من قبل أن يتم الحجز على ممتلكات لاعب”.

الحجز على ممتلكات وأموال عبد الله السعيد

وأردف، ” أشكك في قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بقرار تجميد أرصدة السعيد في البنوك، كما والحجز على جميع ممتلكاته إلى حين دفع الغرامة المالية المقدر ب2 مليون دولار”.

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كما وأضاف زهران، ” ما حدث مع موكلي هو غير قانوني، المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أكدت بطلان تلك الدعوى وأنها مختصة بتلك القضية. حيث أن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري أمر غير قانوني لأنها محكمة مصرية وليست دولية”.

عبد الله السعيد والنزاع مع الأهلي

وتابع، ” الأهلي تجاهل المحكمة الرياضية الدولية، ولم يقدم مستند استئناف السعيد إلى لجنة التسوية، كما أن هذه المحكمة هي جهة تنفيذية بتجميد أموال اللاعب في البنوك”.

كما واستكمل، ” لن يتمكن السعيد من التصرف بأمواله المتواجدة داخل البنوك، وهذا الإجراء هو أولي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك الحجز على ممتلكات اللاعب”.

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وختم، ” كرة القدم لا تدار في مصر، والمحكمة الرياضية هي أساس الأحكام. ومن المحتمل أن يكون قرار في صالح موكلي في ال25 من شهر يوليو الجاري. ولن نستلم أمام الأهلي في هذه القضية، كما أننا توقعنا الحكم منذ فترة”.

وكان المصري السعيد قد لعب في صفوف الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، لموسم واحد فقط 2019-2018. ليرحل بعدها إلى نادي بيراميدز المستمر معه حتى يومنا هذا.

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