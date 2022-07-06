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إعدام محمد عادل.. قرار المحكمة ضد قاتل نيرة أشرف يحسم موقف فريد الديب من الترافع عنه

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الحكم بإعدام محمد عادل watanserb.com
القاتل محمد عادل داخل المحكمة

وطن – المقرر أن تصدر محكمة جنايات المنصورة اليوم، الأربعاء، حكمها بالإعدام على محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف، وذلك بعد أيام من إحالة ملفه إلى المفتي لاستطلاع رأيه بإعدامه.

وبحسب القانون، فإن حكم المحكمة الذي سيصدر اليوم عن جنايات المنصورة هو حكم أول درجة، حيث يتبقى للمتهم درجة تقاضي وهي الطعن على الحكم، وهو ما يعوّل عليه فريد الديب لتخفيف حكم الإعدام، وبحسب القانون المصري يحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أكبر محكمة مصرية خلال 60 يوما من النطق بالحكم.

محمة النقض تنظر وقف تنفيذ الحكم أو تأييده

من جانبها، تنظر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم ويتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن الخاص بالقضية كاملة من جديد إما يحكم بحكم جديد أو بتأييد الحكم السابق، لأن القانون في تعديله الأخير أتاح لمحكمة النقض النظر في موضوع القضية وجعلها غير مضطرة لإعادة نظر المحاكمة في دائرة مغايرة لـ التي أصدرت حكمها السابق.

نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

وإن رأت محكمة النقض أن الحكم يشوبه عيب من عيوب البطلان توقف التنفيذ وتنظر الدعوى أمامها ويفصل فيها بتخفيف الحكم أو إلغائه، ويكون في جناية القتل تخفيف العقوبة للحكم المؤبد أو المشدد، وهذا ما ينتظره الديب في القضية، حيث أشار أنه يستند إلى الخطبة التي ألقاها القاضي قبل النطق بالحكم، وهذا يعد”إبداء رأيه الشخصي“ قبل الحكم مما يخالف القانون، على حد قوله.

وفي حال إذا رأت محكمة النقض أن حيثيات الحكم واضحة ومستندة على أدلة سليمة، ترفض الطعن وتؤيد حكم الإعدام، وبالتالي يكون الحكم قطعيا

الحكم سيحدد موقف فريد الديب

ويبدو أن حكم المحكمة اليوم، سيكون فاصلا في قبول المحامي فريد الديب الترافع عن القاتل من عدمه، بعد إثارته شكوكا حول عن تراجع محتمل عن قراره الذي أعلنه ليل، الاثنين، عن قبوله الدفاع عن المتهم.

المحامي فريد الديب

وتعليقا على الشكوك حول احتمالية الاستمرار في القضية من عدمه، رفض “الديب” في تصريحات لموقع “إرم نيوز” الإماراتي تأكيد الأنباء عن موافقته على الترافع لصالح الطالب محمد عادل، مكتفيا بالقول: ”حين يصدر الحكم يكون لنا كلام“.

وردا على سؤال حول صحة ما نقلته عنه وسائل الإعلام المصرية، الإثنين، كرر الديب: ”حين يصدر الحكم يكون لنا كلام“، دون مزيد من التفاصيل، ليثير حالة واسعة من الجدل، وما زاد الأمر غموضا هو ما صرح به المحامي الشهير عن أن من طالبه بالدفاع عن القاتل هم مصريون مقيمون بالخارج، ليطرح سؤالا عريضا، من هم الذين سيدفعون أتعاب فريد الديب من أجل إنقاذ قاتل من حكم الإعدام؟

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المصدرإرم نيوز
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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