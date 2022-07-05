أغرب 10 وظائف في العالم ورواتبها خيالية! (صور)

وطن- رصد موقع “viva.co.id” عددا من الوظائف التي قد لا يعرف الكثيرون بوجودها في سوق العمل، ولئن اتسمت بعض هذه الوظائف بالغرابة، إلا أن أصحابها يتقاضون أجورًا خيالية.

الوظيفة الأولى:متذوق طعام الحيوانات

تتطلب الوظيفة أن يكون الشخص قادرًا على تذوق وتحليل العناصر الغذائية الموجودة في طعام الحيوانات.

وفقًا لقدراته غير العادية، قال فيليب ويلس، كبير الذواقين في شركة “ليليس كيتشن” لطعام الحيوانات الأليفة، أنه يتقاضى 68،800 دولار أمريكي أي ما يعادل 1 مليار روبية مقابل هذه الوظيفة.



الوظيفة الثانية: جامع القيء

شخص يقوم بإلتقاط قيء الأشخاص وتنظيف المكان.

وصاحب هذه المهنة يتقاضى 25000 دولار أمريكي أو ما يعادل 371 مليون روبية / سنويًا.

الوظيفة الثالثة: مختبر جودة مزيلات العرق

يحصل هذا الموظف على 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 1.4 مليار روبية / سنويًا ، مقابل أن يشتم أو يقبل ابط المتطوعين لتجربة مزيل العرق، حتى يختبر جودة المنتجات الجديدة.

الوظيفة الرابعة: منظف الأوساخ

كشف تيم ستون أن راتبه كمنظف محترف لفضلات الكلاب يبلغ حوالي 76،900 دولار أمريكي أو حوالي 1.1 مليار روبية / سنويًا.

وظيفته هي إزالة الأوساخ من الحديقة وتنظيفها.

الوظيفة الخامسة: حارس في قصر باكنجهام

يجب أن يظل الحراس في قصر باكنغهام دائما في حالة تأهب لأي خطر.

ومع ذلك، تقدر رواتبهم بمبلغ 27400 دولار أمريكي أو ما يعادل 407 مليون روبية / سنويًا.

الوظيفة السادسة: مساعد رامي السكين

يتعين على مساعد رامي السكين الوقوف بشكل ثابت أمام لوح خشبي، ليلقي عليه الرامي سكاكين في كل الزوايا والاتجاهات.

وفقًا لإعلان الوظائف، تقدم هذه المهنة راتبًا يصل إلى 29000 دولار أمريكي أو 431 مليون روبية.

الوظيفة السابعة: أخصائي برج

تتطلب الوظيفة ليس فقط إتقان المعدات ولكن أيضًا القدرة على التسلق عندما يتعلق الأمر بإصلاح البرج، لضمان أن يتمكن الجميع من استخدام الطاقة أو التواصل بسلاسة.



تقدم هذه المهنة راتبًا يصل إلى 45 ألف دولار أمريكي أو 668 مليون روبية.

الوظيفة الثامنة: مهنة مراقبة الطلاء

تتطلب الوظيفة مراقبة الجدار المطلي حتى يجف حسب الرغبة.

يحصل الموظف على 61.406 دولارًا أمريكيًا أو 912 مليون روبية.

الوظيفة التاسعة : مشتم رائحة الرياح

يقال أن هذه الأنواع من الوظائف مطلوبة بشدة في الصين. ويتخصص الموظف في تحديد نوع مرض عن طريق شم هذه الرائحة.

تقدم هذه المهنة راتبًا يصل إلى 6000 دولار أمريكي أو 89 مليون روبية في الشهر.

الوظيفة العاشرة: طبيب الأقدام

اختصاصي الأقدام أو طبيب الأقدام هو مختص يساعد المرضى في حل المشكلات التي تؤثر على القدمين أو أسفل الساقين.

وليس من النادر أن تعترضهم جروح وروائح الكريهة، خاصة من مرضى السكري.