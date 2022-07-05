الرئيسيةالهدهدجديد قضية شيماء جمال.. عجز أيمن حجاج عن قتلها لوحده.. وما فعلته...
الهدهد

جديد قضية شيماء جمال.. عجز أيمن حجاج عن قتلها لوحده.. وما فعلته الأم بالأشقاء الثلاثة (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
معلومات جديدة شيماء جمال watanserb.com
المذيعة المصرية شيماء جمال وقاتلها زوجها أيمن حجاج

وطن – كشف شقيق المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج ودفنت في فيلا استأجرها منذ شهرين، معلومات جديدة عن القضية التي هزّت الرأي العام في مصر.

وقال شقيق المذيعة المقتولة في تصريحات لموقع “القاهرة 24” إنه لم ير شقيقته منذ 20 عاما، وأن لهما شقيقة ثالثة من أمهم التي تعيش في الصعيد.

وأضاف أن الأم هي من فرقت الأشقاء الثلاثة وحرمتهم من بعضهم البعض، وأشار إلى أنه علم بمقتل شقيقته من الأخبار وأنه يعيش مع والد الضحية.

بدوره، قال والد شيماء إنّ المتهم استعان بشخص آخر حتى يتمكن من قتلها، لأنه كان عاجزا عن التخلص منها بمفرده.

وأضاف خلال مراسم دفن جثمان ابنته الراحلة، إن ابنته الضحية كانت تمارس رياضة الكاراتيه، مشيراً إلى أنها حصلت على الحزام الأسود في هذه اللعبة، لذلك قرر زوجها الاستعانة بشخص آخر ليتمكن من شل حركتها والتخلص منها.

وأكد أنه لا يعلم سر قتلها ولا دوافع القاتل للتخلص منها بهذه الطريقة الوحشية، لافتًا إلى أن ابنته ضحية لطمع وجشع زوجها.

وأدَّت أسرة شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، أمس الاثنين، بعد تصريح النيابة العامة للأسرة باستلام جثتها بعد تقرير الطب الشرعي ، وتم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة.

وشوهدت والدة المجني عليها وأقاربها وهن في حالة انهيار من الصراخ والعويل حزنا على رحيلها.

وقبل استلامها جثمانها من المشرحة، عبّرت والدة شيماء جمال عن صدمتها مما وقع لابنتها، وقالت إنها لم تكن تتخيل أن يقتلها زوجها.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالتصريح بدفن شيماء جمال بعد إجراء معاينة للجثمان في مصلحة الطب الشرعي.

وقال قرار النيابة العامة في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنح البدرشين، المقيدة برقم 12 لسنة 2022: “وفقا لتحقيق نيابة استئناف القاهرة، يُصرح بدفن جثمان المجني عليها شيماء جمال سيد فهمي، ويٌسلم الجثمان لأهلها مع إرفاق ما يفيد ذلك”.

وأمرت النيابة العامة بحبس زوج المجني عليها شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم في محافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.

اقرأ ايضا:

المصدرالقاهرة 24 + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قضية شيماء جمال .. المتهم الثاني يمثل بالجريمة ويكشف 3 أسلحة استخدمها زوجها القاتل

الهدهد

تشييع جثمان شيماء جمال.. الأم تنهار في “المشهد الأخير” ومصدر يوضح سبب وضع “الجنزير”

الهدهد

جنازة شيماء جمال.. محامية تكشف موعد الجنازة ومكان الدفن وتفاصيل جديدة (شاهد)

الهدهد

انهيار والدة شيماء جمال بعد رؤيتها جثة ابنتها قبل دفنها (فيديو)

الهدهد

قرار جديد بشأن جثة المذيعة شيماء جمال يُنفذ على الفور

الهدهد

مفاجأة.. لماذا تم عرض قاتل شيماء جمال على الطب الشرعي؟

حياتنا

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

حياتنا

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

الهدهد

جديد قضية شيماء جمال.. رئيس تحرير برنامجها يفجر مفاجآت والنيابة تدين “المتهم الثاني”

الهدهد

آخر صور لقاتل شيماء جمال خلال الاحتفال بعيد ميلاده

الهدهد

فيديو خاص من غرفة نوم شيماء جمال يجدد الجدل (شاهد)

الهدهد

أيمن حجاج.. الكشف عن ثروة ضخمة يمتلكها قاتل شيماء جمال اكتسبها من ممارسة أنشطة محظورة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا