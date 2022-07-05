جديد قضية شيماء جمال.. عجز أيمن حجاج عن قتلها لوحده.. وما فعلته الأم بالأشقاء الثلاثة (شاهد)

وطن – كشف شقيق المذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج ودفنت في فيلا استأجرها منذ شهرين، معلومات جديدة عن القضية التي هزّت الرأي العام في مصر.

وقال شقيق المذيعة المقتولة في تصريحات لموقع “القاهرة 24” إنه لم ير شقيقته منذ 20 عاما، وأن لهما شقيقة ثالثة من أمهم التي تعيش في الصعيد.

وأضاف أن الأم هي من فرقت الأشقاء الثلاثة وحرمتهم من بعضهم البعض، وأشار إلى أنه علم بمقتل شقيقته من الأخبار وأنه يعيش مع والد الضحية.

انتهت قضية نيره بالاعدام اي بصدور حكم طيب قضية شيماء جمال المذيعه فيييينننن وهل سوف يعدم القاضي ام سوف يتحمل الكم شخص اخر خلينا نتفرج على عدالة القضاء المصري — Nightmares (@lightmoon2015) July 5, 2022

بدوره، قال والد شيماء إنّ المتهم استعان بشخص آخر حتى يتمكن من قتلها، لأنه كان عاجزا عن التخلص منها بمفرده.

وأضاف خلال مراسم دفن جثمان ابنته الراحلة، إن ابنته الضحية كانت تمارس رياضة الكاراتيه، مشيراً إلى أنها حصلت على الحزام الأسود في هذه اللعبة، لذلك قرر زوجها الاستعانة بشخص آخر ليتمكن من شل حركتها والتخلص منها.

هذا ما طالب به والد المذيعة المصرية #شيماء_جمال التي قتلت على يد زوجها المستشار #أيمن_حجاج 👇 pic.twitter.com/JC0tTkXCKj — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) July 4, 2022

وأكد أنه لا يعلم سر قتلها ولا دوافع القاتل للتخلص منها بهذه الطريقة الوحشية، لافتًا إلى أن ابنته ضحية لطمع وجشع زوجها.

وأدَّت أسرة شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، أمس الاثنين، بعد تصريح النيابة العامة للأسرة باستلام جثتها بعد تقرير الطب الشرعي ، وتم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة.

وشوهدت والدة المجني عليها وأقاربها وهن في حالة انهيار من الصراخ والعويل حزنا على رحيلها.

وقبل استلامها جثمانها من المشرحة، عبّرت والدة شيماء جمال عن صدمتها مما وقع لابنتها، وقالت إنها لم تكن تتخيل أن يقتلها زوجها.

لاحول لله قضية #شيماء_جمال هذي كل شوي يدخل فيها احد و تتشربك الاحداث !! المشكله الاعلام المصري ماينوخذ منه علم ، بس طريقة موتها شي ماينتصدق ان في ناس تسوي كذا بالدنيا !! ( الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً ) . — 🕊. (@OudiNasser) July 5, 2022

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالتصريح بدفن شيماء جمال بعد إجراء معاينة للجثمان في مصلحة الطب الشرعي.

وقال قرار النيابة العامة في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنح البدرشين، المقيدة برقم 12 لسنة 2022: “وفقا لتحقيق نيابة استئناف القاهرة، يُصرح بدفن جثمان المجني عليها شيماء جمال سيد فهمي، ويٌسلم الجثمان لأهلها مع إرفاق ما يفيد ذلك”.

وأمرت النيابة العامة بحبس زوج المجني عليها شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

صور من تشييع جثمان #شيماء_جمال.. ووالدها: بنتي بطلة كاراتيه وجوزها مكنش يقدر عليها لوحده#العظمة_دي_في_مصر https://t.co/zHB6eadm8m pic.twitter.com/RDYHQJd6x9 — العين الثالثة (@ayn3press) July 4, 2022

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم في محافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.

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