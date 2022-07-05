أحمد كريمة: “الناس مفكرة الحج مغطس أو حمام سباحة يجعلها خالية من الذنوب والمعاصي”!

وطن – أثار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، حالة من الجدل، عقب حديثه بأن الحج ولعمرة لا يعيدان من قام بأدائهما “كما ولدته أمه”، مثلما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال “كريمة خلال استضافته في برنامج “كلام هوانم” المذاع على قناة “الحدث“: “إن الحقوق ثلاثة، هناك حق الله وحق العباد والحق المشترك بين الله والعباد، فحق الله هي العبادات والطاعات، من صلاة وزكاة وحج وعمرة وغيرها، والله ممكن يجازي أو لا يجازي وقد يسامح أو لا يسامح، فإن عفا فبفضله وإن حاسب فبعدله”.

وأضاف أحمد كريمة: “أما حق العبد فهو دمه وماله وعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت”.

وتابع قائلا: “فحق العبد أن دمه محفوظ وإن عرضه محفوظ وحقه إن ماله محفوظ، ولو اعتدى إنسان على أي من هذه الثلاث، ولا يكفره حج ولا يوم عرفة ولا ليلة قدر ولا يكفره عمرات، وإنما يكفره فقط استرداد صاحب الحق لحقه أو العفو عنه”.

وأردف بالقول: “الناس مفكرة أن المسجد الحرام ومكة المكرمة، عبارة عن مغطس أو حمام سباحة يجعلك خالي من الذنوب والمعاصي وهذا خطأ، فالبعض متصور إنه يضرب هذا أو يعتدي على هذا وإنه بمجرد عمرة هيرجع كما ولدته أمه، وهذا خطأ”.

أحمد كريمة: القتل العمد الأصل فيه القصاص

وكان “كريمة” قد أكد أن القتل العمد الأصل فيه القصاص إلا إذا طالب أو اتفق أو رضي ولو واحد من أولياء الدم بالتنازل فعند إذن يسقط القصاص، موضحا: “يعني لو فرضنا أن أولياء الدم اللي هي الزوجة والأولاد ذكورا وإناثا، وإخوته وأعمامه وعماته اللي هم العصبة النسبية، فلو واحد فقط تنازل عن القصاص يبقى سقط القصاص ويبقى لا مفر إننا نحكم بالدية”.

وشدد على أن “الدية في القتل العمد تكون معجلة وليست مقسطة وذلك بعكس القتل الخطأ فإنها تقسط على 3 أعوام، مشيرا إلى أنها في القتل العمد إن طالب بها أولياء الدم تدفع عاجلة”.

وأوضح “كريمة” أن كلامه “هنا بشكل عام، وليس له أدنى علاقة بما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من الضروري احترام القضاء”، وذلك في إطار حديثه عن الحكم على قاتل نيرة أشرف.

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