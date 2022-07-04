مطاردة مثيرة| سيدة تلاحق متطرفا نرويجيا أحرق المصحف الشريف وقلبت سيارته.. ما مصيرها؟

وطن – اعتقلت الشرطة النرويجية، سيدة كانت تلاحق يمينيا متطرفا يدعى ثورن، هرب بعد حرقه نسخة من القرآن الكريم في حي يقطنه مسلمون بالعاصمة أوسلو.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عملية مطاردة مثيرة من السيدة والشخص الذي حرق المصحف الشريف، قبل أن تنقلب سيارة حارق المصحف.

أثارت واقعة حرق المصحف حفيظة عدد من المسلمين الذين سرعان ما تجمّعوا في حشد كبير احتجاجا على ممارسات المتطرفين.

SIAN på Mortensrud som blir angrepet og kjørt av veien pic.twitter.com/inQXg742Pk — TaPPeliNo (@TaPPeliNoTV) July 2, 2022

وألقت الشرطة القبض على السيدة ومسلم آخر بتهمة “الاصطدام عمدًا بسيارة “ثورن”، وزعمت: “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا”

وفي مواجهة إدعاء الشرطة، أظهر مقطع فيديو صوّره نرويجيون لاحقوا السيارتين، أن المرأة حاولت مضايقة الناشطين لكنها لم تتعمّد قلبها.

وأضافت الشرطة في بيان، أن الركاب الخمسة أصيبوا بجروح طفيفة واضطروا لنقل أحدهم إلى المستشفى.

وحرق المصاحف في المناطق التي يقطنها مسلمون، نشاط معتاد للناشطين الإسكندنافيين المناهضين للإسلام من اليمين المتطرف.

وهذه الاعتداءات المستفزة، تعتبرها السلطات “تعبيرًا عن حرية الرأي”، وغالبا ما يؤدي الأمر إلى صدامات مع متظاهرين مناهضين، كما حدث مؤخرًا في السويد خلال عطلة عيد الفصح.

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