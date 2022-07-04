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مطاردة مثيرة| سيدة تلاحق متطرفا نرويجيا أحرق المصحف الشريف وقلبت سيارته.. ما مصيرها؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سيدة تلاحق متطرف watanserb.com
سيدة تلاحق متطرف أحرق القرآن في النرويج

وطن – اعتقلت الشرطة النرويجية، سيدة كانت تلاحق يمينيا متطرفا يدعى ثورن، هرب بعد حرقه نسخة من القرآن الكريم في حي يقطنه مسلمون بالعاصمة أوسلو.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عملية مطاردة مثيرة من السيدة والشخص الذي حرق المصحف الشريف، قبل أن تنقلب سيارة حارق المصحف.

أثارت واقعة حرق المصحف حفيظة عدد من المسلمين الذين سرعان ما تجمّعوا في حشد كبير احتجاجا على ممارسات المتطرفين.

وألقت الشرطة القبض على السيدة ومسلم آخر بتهمة “الاصطدام عمدًا بسيارة “ثورن”، وزعمت: “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا”

وفي مواجهة إدعاء الشرطة، أظهر مقطع فيديو صوّره نرويجيون لاحقوا السيارتين، أن المرأة حاولت مضايقة الناشطين لكنها لم تتعمّد قلبها.

وأضافت الشرطة في بيان، أن الركاب الخمسة أصيبوا بجروح طفيفة واضطروا لنقل أحدهم إلى المستشفى.

وحرق المصاحف في المناطق التي يقطنها مسلمون، نشاط معتاد للناشطين الإسكندنافيين المناهضين للإسلام من اليمين المتطرف.

وهذه الاعتداءات المستفزة، تعتبرها السلطات “تعبيرًا عن حرية الرأي”، وغالبا ما يؤدي الأمر إلى صدامات مع متظاهرين مناهضين، كما حدث مؤخرًا في السويد خلال عطلة عيد الفصح.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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