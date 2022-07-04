مدير شركة ميناء العقبة المقال يؤكد أن كارثة الميناء بمثابة تمهيد لبيعه لأبو ظبي

وطن – كشف خالد المعايطة، مدير شركة العقبة لتشغيل الموانئ الذي تم إنهاء خدماته عقب انتهاء التحقيق في كارثة الميناء الأسبوع الماضي تفاصيل هامة تتعلق بما حدث قبل وقوع الكارثة، وما سيترتب عليها

ونقل الصحفي الأردني نضال سلامة عن “المعايطة” الذي تحدث معه في اتصال هاتفي قوله إن “ما جرى في العقبة بمثابة تمهيد لخصخصة شركة العقبة لتشغيل الموانئ وبيعها لشركة موانئ أبو ظبي”.

مدير شركة العقبة لتشغيل الموانئ الذي تم إنهاء خدماته اليوم خالد المعايطة باتصال شخصي : ما جرى في العقبة تمهيد لخصخصة شركة العقبة لتشغيل الموانئ وبيعها لشركة موانئ ابو ظبي — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) July 3, 2022

كما كشف “المعايطة” وبالدليل، انه تقدم سابقا لرئيس مجلس إدارة شركة العقبة نايف البخيت، طلبا لعقد دورات حول السلامة العامة والبرمجة وكيفية التعامل مع البضائع وكان رده أن هذه الدورات غير مهمة.

مدير شركة العقبة لتشغيل الموانئ الذي تم إنهاء خدماته اليوم خالد المعايطة باتصال شخصي : تقدمت لرئيس مجلس الإدارة نايف البخيت لعقد دورات حول السلامة العامة والبرمجة وكيفية التعامل مع البضائع وكان رده ان هذه الدورات غير مهمه pic.twitter.com/hkiJOMlUmk — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) July 3, 2022

وأوضح “المعايطة”، أنه سبق وأن تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميناء الحاويات لغايات عمل دراسة حول السلامة العامة وقدمت الشركة تقريرها، وتم إرفاقه بالتوصيات لرئيس مجلس إدارة شركة العقبة لتشغيل الموانئ ولكن لم يعرض على المجلس حتى الآن.

مدير شركة العقبة لتشغيل الموانئ الذي تم إنهاء خدماته اليوم خالد المعايطة باتصال شخصي : وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة ميناء الحاويات لغايات عمل دراسة حول السلامة العامة وقدمت الشركة تقريرها وارفقناه بالتوصيات لرئيس مجلس إدارة شركة العقبة لتشغيل الموانئ ولكن لم يعرض على المجلس للان — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) July 3, 2022

إعلان نتائج التحقيق في كارثة ميناء العقبة

وكانت الحكومة الأردنية قد كشفت، الأحد، عن نتائج التحقيق في حادثة ميناء العقبة التي وقعت في 27 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 260، نتيجة سقوط صهريج مُحمّل بغاز الكلورين المسال على رصيف الميناء رقم 4 أثناء تحميله إلى إحدى البواخر.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قبيل انعقاد مؤتمر صحفي لوزير الداخلية، إحالة الملف كاملا إلى الادعاء العام وإقالة عدد من المسؤولين من بينهم؛ مدير عام شركة إدارة وتشغيل موانىء العقبة ومدير الهيئة البحرية ومسؤول السلامة العامة في الشركة وآخرين.

عجز وتقصير في إجراءات السلامة

وقال الخصاونة في تصريحات رسمية، إن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة العامة، والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة وصفه بأنه “لا يمكن التعامل معه”.

وفي المؤتمر الصحفي، قال رئيس لجنة التحقيق الحكومية ووزير الداخلية مازن الفراية، إن السبب المباشر لوقوع الصهريج، عدم ملاءمة حمولته التي بلغت 3 أضعاف قدرة السلك المعدني على الحمولة، ما أدى إلى انقطاعه، مبينا أن حمولة الصهريج بلغت 28 طنًا و900 كيلوغرام، وهو يزيد عن قدرة تحمل السلك المعدني بـ3 أضعاف، وهي 8.6 أطنان من الوزن، مشيرًا إلى أن هذه كانت خلاصة التقرير الفني المختص.

وكشف الفراية عن أسباب أخرى تتعلق بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة، خلال نقل مثل هذه المواد الخطرة، وعدم اكتمال المراسلات الداخلية وعدم استخدام الطرق الرسمية في المراسلات بين الجهات المعنية للمتابعة واعتماد التبليغ الشفوي، خاصة فيما يتعلق بحمولة الحاوية.

ولفت إلى أن العديد ممن تم التحقيق معهم قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالوزن، وإنهم توقعوا بأنهم يتعاملون مع حاويات فارغة، كما بيّن أن المسؤولين عن هذه المعلومات لم يبادروا بالاستفسار عنها.

لم يعلن عن عقوبة تجاه نايف البخيت

وخلال طرح الأسئلة في المؤتمر، قال الفراية إنه جرى التحقيق مع الأطراف المتعلقة بالقضية، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة إدارة وتشغيل موانىء العقبة، بوصفه رئيسًا لمجلس الإدارة، وليس كونه رئيسًا لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية، دون أن يكشف عما نتج عنه التحقيق معه بشكل مفصل.

الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الحادث

وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الحادث مباشرة، قال إن نتائج التحقيق أظهرت أن هناك مسؤولية على “مدير عام شركة الموانىء ومدير العمليات في الشركة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم”.

وأضاف أنه “تم إسناد مهام في شركة إدارة وتشغيل الموانىء لموظفين غير مؤهلين”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة، فيصل الشبول، إن 8 حالات فقط بقيت قيد العلاج للان في المستشفيات، وإن 4 منهم يتلقون العلاج في أحد المستشفيات في عمّان، وأن النظام الصحي في العقبة استوعب نحو 45% من إصابات الحادثة.