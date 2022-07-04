شقيق مستريح أسوان يستفز المصريين بفيديو نومه على ملايين الجنيهات (شاهد)

وطن – تزامنا مع بدء دائرة جنايات قنا الاقتصادية، الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك الشهير إعلاميا باسم “مستريح أسوان” بتهمة النصب الاحتيال على الأهالي بالمحافظة، نشر شقيق المتهم مقطع فيديو يستعرض فيه نومه على رزم من الجنيهات.

وبرغم إلقاء القبض عليه وبدء محاكمته، إلا أن شقيقه ظهر في فيديو قال ناشطون إنه يظهر فيه نائما فوق أموال ضحاياه.

وقال ناشطون إن ما قام به شقيق “مستريح الماشية”، يستفز جميع الضحايا الذين فقدوا أموالهم.

الموقف القانوني للضحايا

من جانبه، قال محمود عيد محامي ضحايا مستريح أسوان، إن المتهم “كان بيكتب أسماؤهم في كشكول ومش معاهم إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني”.

وأضاف عيد، خلال حديثه لـ”بوابة أخبار اليوم”، اليوم الاثنين، :أنه من المفترض أن الضحايا كانوا لا بد من أن يحصلون على إيصالات أمانة، أو أي أوراق من شأنها أن تحفظ حقهم القانوني، ولكن في بداية الأمر كان المتهم يكتب الأسماء في كشكول، بدون أن يعطيهم أي إيصالات أو سند قانوني، وكانت العلاقة بينه وبين المودعين وهمية وبطريقة شفهية”.

وتابع: :ان هذه الاوراق التي كانت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية، لكن شهادة الشهود وتكييف جهات التحقيق، جعلت من القضية رأي عام، وجعل من أدلة الثبوت ما يثبت على المتهم ارتكابه جريمة نصب، والتجارة بدون ترخيص:.

مطاردة أسفرت عن مقتل ضابطين

وكانت وزارة الداخلية، أفادت أن ملاحقة مستريح أسوان في المناطق الجبلية المتاخمة لمركز ادفو، أسفرت عن وفاة ضابطين ومجندين.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية حينها، كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أقنع الأهالي بشراء مواشي

وكان الملقب بـ”مستريح الماشية”، أقنع أهالي في مدينة البصيلية بأسوان بدفع أموالهم في شراء الماشية، على أن يعيدها إليهم مضاعفة بعد 21 يوما، قبل أن يتبين احتياله.

وألقت خلال الأسابيع الماضية القبض على عدد من المحتالين بعد شكاوى ممن يوصفون بـ”المستريح”، وفق وسائل إعلام محلية.

ويطلق اسم “المستريح” على هذا النوع من المحتالين، نتيجة لتسمية سابقة لمحتال ظهر في صعيد مصر في العام 2015 وكانت شهرته “أحمد المستريح”.