الرئيسيةحياتناديانا حداد حذفت جميع صورها وصورتها بالحجاب تتصدر.. هل تلحق بأدهم نابلسي؟
حياتنا

ديانا حداد حذفت جميع صورها وصورتها بالحجاب تتصدر.. هل تلحق بأدهم نابلسي؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
ديانا حداد بالحجاب watanserb.com
ديانا حداد بالحجاب

وطن- تفاجأ جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بحذفها جميع صورها على موقع الصور الشهير “إنستغرام“، ما أثار جدلا بشأن نيتها اعتزال الفن على غرار الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، والذي فعل نفس الأمر قبل أشهر.

هل اعتزلت ديانا حداد الفن؟

وبمراجعة حساب ديانا حداد على انستغرام من قبل (وطن)، اتضح بالفعل أنها حذفت جميع صورها حتى صورة ملفها الشخصي، دون ذكر أو توضيح سبب ذلك.

 

وما أثار الحديث بين النشطاء عن أنها ربما ستتوجه لاعتزال الفن، هو إعادة نشر صورتها بالحجاب أمام الكعبة، والتي كانت قد نشرتها عام 2017، مصحوبة بتعليق:”تقبّل الله طاعتنا وعمرتنا، الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، دعيتلكم كلكم”.

ويتصدر اسم ديانا حداد، مؤشرات بحث جوجل مؤخرًا، عقب تداول صورتها بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، الأمر الذب اثار التساؤلات حول اعتناقها الإسلام.

شاهد| “ديانا حداد” ترتدي الحجاب وتدعو لمتابعيها بالرّزق والجنّة وحُسن العمل

إسلام ديانا حداد

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ديانا حداد اعتنقت الإسلام منذ مدة تقريبا حسب تصريحات لها في هذا الشأن.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لها، قالت فيها إنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان، ومن بعدها بدأت الصيام والصلاة وقراءة القران.

واتضح من خلال حوارات ديانا أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب أكثر من الإسلام.

وخلال ظهورها منذ 4 سنوات، عبر برنامج “مجموعة إنسان”، الذي يقدمه علي العلياني، تحدثت ديانا حداد عن قصة اعتناقها الإسلام؟

وقالت إن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادف وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام والصلاة، قبل اعتناق الإسلام رسميا.

وتابعت الفنانة اللبنانية أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.

وذكرت ديانا بتصريحاتها أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحى وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر.

وهذا ما جعلها ـ بحسب وصفها ـ متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه فى دولة الكويت.

كما لفتت ديانا حداد أيضا إلى أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين.

صورة ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة

وكانت ديانا حداد كشفت في تسجيل صوتي نشره برنامج “et بالعربي” أن الصورة التي انتشرت لها بالحجاب أمام الكعبة قديمة والتقطتها قبل 5 سنوات أثناء أدائها لمناسك العمرة.”

وقالت ديانا موضحة:” تلقيت العديد من الرسائل من محبيني والإعلاميين بعد تداول الصور وهى من 5 سنوات كنت أقوم بعمل عمرة، وكان معي بنتي الصغيرة.

مضيفة: “بكل الأحوال أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق.”

وكانت المطربة اللبنانية أعلنت في العام 2009، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال والمخرج الإماراتي سهيل العبدول، بعد زواج استمر 14 عاما.

اعتزال أدهم نابلسي

وأعاد موقف ديانا حداد الغامض حتى الآن والذي لم يتم تفسيره بعد، للأذهان قصة اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي للفن قبل أشهر.

وكان أدهم قد قام بحذف جميع أغانيه على قناته الرسمية بـ”يوتيوب” قبل أن يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي.

ويقوم أدهم نابلسي الآن بالآذان في المسجد الذي يسكن بجانبه، كما ينشر مقاطع له وهو يرتل القرآن بصوته العذبه، تلقى تفاعلا كبيرا بين محبيه.

وكان قرار أدهم في هذا التوقيت باعتزال الفن، قد تسبب في موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض لقراره.. فهل قررت ديانا حداد أن تسلك نفس الطريق؟.. هذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور ويعلن اعتزال الغناء (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

اعتناق ديانا حداد الاسلام يصدم مدير أعمالها والكشف عن قصة صورتها أمام الكعبة

حياتنا

إنجي خوري بروب الاستحمام فقط مع عبارات عميقة عن النضج!

حياتنا

إنجي خوري تُصر على الزواج من أدهم نابلسي وتستشهد بآية قرآنية!

حياتنا

إنجي خوري تطلب من أدهم نابلسي أن يتزوجها وتعده بهذا الأمر فور موافقته! (فيديو)

حياتنا

أدهم نابلسي ينشر أول تلاوة قرآنية مرئية له (فيديو)

حياتنا

أدهم نابلسي يكشف عن الشخص الذي تسبب في اعتزاله الغناء بسبب آية (شاهد)

حياتنا

أدهم نابلسي يختم القرآن ويحصل على إجازته برواية حفص عن عاصم (فيديو)

حياتنا

أدهم نابلسي يتصدر مواقع التواصل بعد أنباء تسجيل القرآن الكريم بصوته وشقيقه يُعلق!

حياتنا

الممثل السوري بسام دكاك يسخر من أدهم نابلسي: “بدي أتحجب قريباً”! (فيديو)

حياتنا

توقعات صادمة لقارئة التاروت سارة حسين حول وفاة مايا دياب واعتزال أدهم نابلسي وطلاق شيرين! (فيديو)

حياتنا

أدهم نابلسي يتخلى عن الملابس الكاجوال ويفاجئ الجمهور بما ارتداه!

حياتنا

نصيحة مثيرة للجدل من الراقصة دينا لأدهم نابلسي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا