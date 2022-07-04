ديانا حداد حذفت جميع صورها وصورتها بالحجاب تتصدر.. هل تلحق بأدهم نابلسي؟

وطن- تفاجأ جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بحذفها جميع صورها على موقع الصور الشهير “إنستغرام“، ما أثار جدلا بشأن نيتها اعتزال الفن على غرار الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، والذي فعل نفس الأمر قبل أشهر.

هل اعتزلت ديانا حداد الفن؟

وبمراجعة حساب ديانا حداد على انستغرام من قبل (وطن)، اتضح بالفعل أنها حذفت جميع صورها حتى صورة ملفها الشخصي، دون ذكر أو توضيح سبب ذلك.

وما أثار الحديث بين النشطاء عن أنها ربما ستتوجه لاعتزال الفن، هو إعادة نشر صورتها بالحجاب أمام الكعبة، والتي كانت قد نشرتها عام 2017، مصحوبة بتعليق:”تقبّل الله طاعتنا وعمرتنا، الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، دعيتلكم كلكم”.

ويتصدر اسم ديانا حداد، مؤشرات بحث جوجل مؤخرًا، عقب تداول صورتها بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، الأمر الذب اثار التساؤلات حول اعتناقها الإسلام.

إسلام ديانا حداد

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ديانا حداد اعتنقت الإسلام منذ مدة تقريبا حسب تصريحات لها في هذا الشأن.

أنباء غير مؤكدة عن اعتزال النجمة #ديانا_حداد الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.@DianaHaddad pic.twitter.com/JyP1zWQ6Xk — Elie Merheb | ايلي مرعب  (@_ElieMerheb) July 4, 2022

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لها، قالت فيها إنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان، ومن بعدها بدأت الصيام والصلاة وقراءة القران.

واتضح من خلال حوارات ديانا أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب أكثر من الإسلام.

وخلال ظهورها منذ 4 سنوات، عبر برنامج “مجموعة إنسان”، الذي يقدمه علي العلياني، تحدثت ديانا حداد عن قصة اعتناقها الإسلام؟

وقالت إن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادف وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام والصلاة، قبل اعتناق الإسلام رسميا.

وتابعت الفنانة اللبنانية أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.

وذكرت ديانا بتصريحاتها أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحى وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر.

وهذا ما جعلها ـ بحسب وصفها ـ متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه فى دولة الكويت.

كما لفتت ديانا حداد أيضا إلى أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين.

صورة ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة

وكانت ديانا حداد كشفت في تسجيل صوتي نشره برنامج “et بالعربي” أن الصورة التي انتشرت لها بالحجاب أمام الكعبة قديمة والتقطتها قبل 5 سنوات أثناء أدائها لمناسك العمرة.”

وقالت ديانا موضحة:” تلقيت العديد من الرسائل من محبيني والإعلاميين بعد تداول الصور وهى من 5 سنوات كنت أقوم بعمل عمرة، وكان معي بنتي الصغيرة.

مضيفة: “بكل الأحوال أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق.”

وكانت المطربة اللبنانية أعلنت في العام 2009، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال والمخرج الإماراتي سهيل العبدول، بعد زواج استمر 14 عاما.

اعتزال أدهم نابلسي

وأعاد موقف ديانا حداد الغامض حتى الآن والذي لم يتم تفسيره بعد، للأذهان قصة اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي للفن قبل أشهر.

وكان أدهم قد قام بحذف جميع أغانيه على قناته الرسمية بـ”يوتيوب” قبل أن يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي.

ويقوم أدهم نابلسي الآن بالآذان في المسجد الذي يسكن بجانبه، كما ينشر مقاطع له وهو يرتل القرآن بصوته العذبه، تلقى تفاعلا كبيرا بين محبيه.

وكان قرار أدهم في هذا التوقيت باعتزال الفن، قد تسبب في موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض لقراره.. فهل قررت ديانا حداد أن تسلك نفس الطريق؟.. هذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.