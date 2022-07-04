الرئيسيةالهدهدالمغرب يقاضي صحفيا إسبانيا بارزا.. ما علاقة "بيغاسوس"؟
الهدهد

المغرب يقاضي صحفيا إسبانيا بارزا.. ما علاقة “بيغاسوس”؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
المغرب يقاضي صحفيا إسبانيا watanserb.com
المغرب يقاضي صحفيا إسبانيا

وطن- أقام المغرب دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني “إجناسيو سيمبريرو” الذي كان قد اتهم الرباط عام2013 بالتجسس على هاتفه المحمول بواسطة برنامج “بيغاسوس” وهي التهمة التي نفتها المغرب جملة وتفصيلاً.

وبحسب صحيفة “elindependiente” فإن محكمة إسبانية قبلت في مدريد الشكوى المقدمة ضد الصحافي “إجناسيو سيمبريرو” العامل لصالح الموقع الإلكتروني الإخباري “إل كونفيدنثيال”-وفق متحدث باسم السلطات القضائية الإقليمية-.

وكان رئيس الوزراء المغربي قدم شكوى جنائية في إسبانيا ضد الصحفي “سيمبريرو” متهماً إياه بالتحريض على الإرهاب بعد أن قام الثاني بتضمين رابط لمقطع فيديو للقاعدة في مدونة على موقع El País.

ورفض قاض إسباني القضية مرتين ليعود الصحفي الإسباني إلى اتهام المغرب باختراق جواله الشخصي.

10 آلاف رقم هاتف تم اختراقها عبر برنامج بيغاسوس

وكان تقرير أجرته Forbidden Stories وهي مجموعة بحثية مقرها باريس أكد أن قائمة تضم 10 آلاف رقم هاتف، تنتمي جميعها تقريبًا إلى جزائريين وفرنسيين.

بما في ذلك رؤساء دول ونشطاء وصحفيون، مثل سيمبريرو، تعرضت للهجوم ببرنامج تجسس من طراز “بيغاسوس”.

وبمجرد تحميله على هاتف محمول يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بعد.

وبحسب نسخة من الشكوى، تطالب الرباط “سيمبريرو” بالتراجع عن اتهامه المغرب بالتجسس وتسديد تعويض مالي للمملكة.

وفي أول رد على الدعوى القضائية المقامة ضده من المغرب، نشر “سيمبريرو” الخبر على حسابه بتويتر.

وقال إن المغرب يجره إلى القضاء بسبب الاتهامات التي وجهها الصحفي الإسباني للرباط، بالتجسس على هاتفه، لافتا إلى أنه تلقى الكثير من الدعم من عدة مؤسسات وشخصيات بعد هذه الدعوى القضائية ضده.

مزاعم كاذبة لا أساس لها

وفي صيف العام 2021 اتهم المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس بعد تحقيق مكثف أجرته مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية. لكن الرباط نفت هذا الاتهام معتبرة أنه “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

ونقل موقع .elindependiente الإسباني ما قال إنها مزاعم مغربية بتضرر المغرب من تصريحات “إجناسيو سيمبريرو” لأنه ليس شخصية عادية، بل صحفي ذو شهرة عالمية.

ولأن لديه أكثر من 20 ألف متابع على الشبكات التي ينشرها بعدة لغات على الأقل الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، والذين يحضرون البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزيون الوطنية والأجنبية.

و”إجناسيو سيمبريرو” هو صحفي إسباني مستقل عمل كمراسل مغاربي لمعظم حياته المهنية، وقد تعرض لهجمات متكررة من قبل السلطات المغربية بسبب تقاريره.

ويواصل سيمبريرو الكتابة عن المغرب، ومحمد السادس على وجه الخصوص، في العديد من المنشورات بما في ذلك El Confidencial في إسبانيا و Orient XXI في فرنسا.

خشية من التجسس المغربي.. الجزائر تحذر مواطنيها من التجسس على هواتفهم عبر برنامج اسرائيلي

المصدرتوتير ، elindependiente ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

إسبانيا تضبط غواصات جديدة من نوعها لتهريب المخدرات من المغرب

الهدهد

قلق يجتاح المغاربة بسبب غياب محمد السادس منذ أسبوعين من إعلان مرضه

الهدهد

الكشف عن وفاة سودانيين في “مجزرة مليلية” بالمغرب يستنفر الخرطوم

الهدهد

وفد جزائري ينسحب من ندوة قومية ويغادر تونس بسبب خريطة فلسطين والصحراء

الهدهد

المغرب يتهم الجزائر بتنفيذ مجزرة مليلية عبر “مهاجمين مدربين”.. ما القصة؟

الهدهد

صور منتشرة لقارئة قرآن مغربية تثير الجدل.. ما قصتها؟

الهدهد

فيديو عنصري لرئيس الوزراء الإسباني وهو يمسح يده بعد مصافحته لسيدة إفريقية

الهدهد

المساواة في الميراث تثير الجدل في المغرب.. وبنكيران يدخل على الخط

الهدهد

مشاهد قاسية توثق فظائع ارتكبتها الشرطة المغربية ضد المهاجرين الأفارقة

الهدهد

الأمن المغربي يرتكب مجزرة ضد مهاجرين أفارقة .. أكثر من 45 قتيلاً ومئات الجرحى (شاهد)

الهدهد

الجزائر تطرد البعثة الإعلامية المغربية المكلفة بتغطية الألعاب المتوسطية و”دراجي” يعلق

الهدهد

“خليه يبعبع” .. حملة في المغرب لمقاطعة أضاحي عيد الأضحى لارتفاع أسعارها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا