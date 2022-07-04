آخر ما قالته السائحة السويدية قبل أن تلتهمها سمكة القرش في الغردقة

وطن – لقيت سائحة سويدية تدعى إليزابيث سوير، مصرعها بعدما هاجمتها سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوبي مدينة الغردقة المصرية، في حادثة أودت بحياة سائحتين.

وانتشر مقطع مصور على الإنترنت يظهر هجوم سمكة قرش على سائحة بالقرب من الشاطئ نسبيا.

وتحول لون الماء حول المرأة إلى الأحمر بسبب تدفق الدم، في حين قام المارة على الرصيف بإلقاء عوامة تجاهها.

وكانت آخر الكلمات التي قالتها السائحة السويدية قبل أن تلقى مصرعها، موجَّهة إلى شريكها قائلة له “سأعود خلال لحظات”.

متزوجة من مصري..

لحظة هجوم سمكة قرش على سيدة نمساوية في الغردقة ما تسبب في وفاتها pic.twitter.com/m7F9O8ffYt — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 2, 2022

قالت السائحة هذه الكلمات بينما كانت تتجه لتسبح في المياه قرب الشاطئ، مستخدمة أنبوب تنفس مزود بزعانف، قبل أن تغدر بها سمكة القرش.

عيب والله!!

حصل هجوم سمكة قرش و في قتيلتين في سهل حشيش مش في شرم الشيخ… و عيب على محافظ كل همه ينفي عن محافظته فيقول نص حقيقة متجاهل مقتل سيدة نمسوية (متصورة فيديو) و سيدة رومانية جثتها طلعت عالشط النهارده في سهل حشيش بمحافظة البحر الاحمر

مش مفيد اننا نكذب و لا حننقذ السياحة pic.twitter.com/Qp2l3EnjCL — Ghada Shahbender (@ghadasha) July 3, 2022

وسمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر طولها بمترين تقريبا، ويتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر.

ووثقت كاميرات السائحين هناك لقطات مرعبة للسائحة السويدية وهي تحاول الفرار، بعد أن تحولت المياه حولها إلى اللون الأحمر.

وحاول الحاضرون وهم في حالة رعب، تشتيت انتباه سمكة القرش عبر صراخهم، لكن تلك المحاولة لم تكن مجدية.

ونقلت السائحة الستينية إلى أحد المستشفيات، وهي فاقدة ساقها وذراعها، لكن تعذر إنعاشها، وتوفيت على الأرجح بنوبة قلبية.

مصرع سائحة رومانية في هجوم لسمكة قرش خلال عطلة كانت تقضيها بمدينة الغردقة في مصر، وهي الضحية الثانية في الأيام الأخيرة هناك، بعدما فارقت سائحة نمساوية الحياة بعد أن هاجمتها سمكة قرش في عرض البحر. pic.twitter.com/bGU8ulwMWm — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 4, 2022

بيان وزارة البيئة المصرية حول الحادثة

وأمس الأحد، أصدرت وزارة البيئة المصرية بيانا رسميا حول حادث تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش.

«نعرب عن أسفنا لأسر الضحيتين»..

وزارة البيئة تؤكد في بيان لها وفاة سيدتين جراء تعرضهما لهجوم من سمكة قرش بمنطقة سهل حشيش في #الغردقة، مشيرة إلى إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط مكان الحادث، وتشكيل لجنة للوقوف على أسبابه pic.twitter.com/QNZKW41EiR — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 3, 2022

الوزيرة المصرية ياسمين فؤاد قالت إنه فور تلقى البلاغ بالحادث تم تشكيل مجموعة عمل للتحقيق فيه تضم عددا من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا.

وبحسب بيان للوزارة، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

كما وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، وجمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات. طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين.