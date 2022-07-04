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آخر ما قالته السائحة السويدية قبل أن تلتهمها سمكة القرش في الغردقة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
سمكة قرش تلتهم سائحة watanserb.com
سمكة قرش تلتهم سائحة أجنبية قرب في خليج سهل حشيش في مصر

وطن – لقيت سائحة سويدية تدعى إليزابيث سوير، مصرعها بعدما هاجمتها سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوبي مدينة الغردقة المصرية، في حادثة أودت بحياة سائحتين.

وانتشر مقطع مصور على الإنترنت يظهر هجوم سمكة قرش على سائحة بالقرب من الشاطئ نسبيا.

وتحول لون الماء حول المرأة إلى الأحمر بسبب تدفق الدم، في حين قام المارة على الرصيف بإلقاء عوامة تجاهها.

وكانت آخر الكلمات التي قالتها السائحة السويدية قبل أن تلقى مصرعها، موجَّهة إلى شريكها قائلة له “سأعود خلال لحظات”.

قالت السائحة هذه الكلمات بينما كانت تتجه لتسبح في المياه قرب الشاطئ، مستخدمة أنبوب تنفس مزود بزعانف، قبل أن تغدر بها سمكة القرش.

وسمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر طولها بمترين تقريبا، ويتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر.

ووثقت كاميرات السائحين هناك لقطات مرعبة للسائحة السويدية وهي تحاول الفرار، بعد أن تحولت المياه حولها إلى اللون الأحمر.

وحاول الحاضرون وهم في حالة رعب، تشتيت انتباه سمكة القرش عبر صراخهم، لكن تلك المحاولة لم تكن مجدية.

ونقلت السائحة الستينية إلى أحد المستشفيات، وهي فاقدة ساقها وذراعها، لكن تعذر إنعاشها، وتوفيت على الأرجح بنوبة قلبية.

بيان وزارة البيئة المصرية حول الحادثة

وأمس الأحد، أصدرت وزارة البيئة المصرية بيانا رسميا حول حادث تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش.

الوزيرة المصرية ياسمين فؤاد قالت إنه فور تلقى البلاغ بالحادث تم تشكيل مجموعة عمل للتحقيق فيه تضم عددا من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا.

وبحسب بيان للوزارة، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

كما وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، وجمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات. طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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