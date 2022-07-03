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هجوم سمكة القرش على سياح الغردقة.. أول تعليق رسمي مصري على الحادثة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
هجوم سمكة القرش على سياح الغردقة watanserb.com
بيان رسمي حول حادثة هجوم سمكة القرش على سياح الغردقة

وطن – أصدرت وزارة البيئة المصرية بيانا رسميا حول حادث تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة للمنتجع “سهل حشيش” جنوب مدينة الغردقة.

الوزيرة المصرية ياسمين فؤاد قالت إنه فور تلقى البلاغ بالحادث تم تشكيل مجموعة عمل للتحقيق فيه تضم عددا من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا.

وبحسب بيان للوزارة، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

كما وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، وجمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين.

وعبرت وزارة البيئة، عن أسفها للحادث وتقدمت ببالغ التعازي لأسر الضحيتين، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما يقدموه من دعم لفريق العمل.

في سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية، إن المرأة البالغة من العمر 68 عاما، والتي فقدت ساقا وذراعا في هجوم سمكة القرش، توفيت بعد فترة وجيزة من إحضارها إلى مستشفى خاص بالغردقة.

جاء ذلك بعد تداول مقطع مصور على الإنترنت يُظهر الهجوم على المرأة من قبل سمكة القرش بالقرب من الشاطئ نسبيا، كما يرى من رصيف قريب.

وتحول لون الماء حول المرأة إلى الأحمر بسبب تدفق الدم، في حين قام المارة على الرصيف بإلقاء عوامة تجاهها.

ولم يتضح بعد كيف تمكنت من الوصول إلى الشاطئ.

ولاحقا، ذكرت وزارة البيئة، أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص “الشارك ريف” بمحمية رأس محمد.

وسمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر طولها بمترين تقريبا، ويتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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