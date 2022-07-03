الرئيسيةرياضةمحمد أبو جبل مطلوب في الدوري السوداني بعد فشل الانتقال إلى النصر...
رياضة

محمد أبو جبل مطلوب في الدوري السوداني بعد فشل الانتقال إلى النصر السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الحارس محمد أبو جبل مطلوب في الدوري السوداني watanserb.com
الحارس محمد أبو جبل مطلوب في الدوري السوداني

وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن حارس نادي الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، مطلوب في العديد من الأندية في الدوري السوداني الممتاز، بعد فشل صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي هذا الصيف.

وقالت تقارير مصرية، بأن ناديي المريخ والهلال السوداني، مهتمين بالتعاقد مع حارس المنتخب المصري. وفريق الزمالك البيضاوي أبو جبل لتدعيم مركز الحراسة لدى الفريقين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل محمد أبو جبل

وكان نادي الزمالك، قد أعلن رحيل الحارس محمد أبو جبل، عن صفوف النادي المصري. مع نهاية الموسم الجاري، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

اقرأ أيضاً: 

كما وأفادت تقارير صحفية، عن فشل انتقال الحارس أبو جبل إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعد تراجع الأخير عن إتمام تلك الصفقة، بسبب المستوى الباهت للحارس في الفترة الماضية.

أبو جبل والدوري السوداني

من جهته، قال عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني في تصريح صحفي نشر بوقت سابق، ” الحارس أبو جبل يأتي في قائمة الترشيحات لتدعيم مركز مرمى حراسة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية”.

اقرأ أيضاً: 

كما ويسعى رئيس الهلال السوداني هشام السوباط، في التعاقد مع أبو جبل حارس مرمى الزمالك، الذي بات أقرب للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري.

وقال السوباط خلال حديثه عبر قناة ( الحياة) المصرية، ” نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، كما وفي إطار العودة بقوة للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل”.

اقرأ أيضاً: 

كما وأضاف، ” محمد أبو جبل ضمن حسابات الفريق لتدعيم صفوف في هذا المركز”.

ويشار إلى أن حارس الزمالك أبو جبل، ينتهي عقده مع الفريق البيضاوي مع نهاية الموسم الجاري، في ظل خروجه خارج حسابات المدرب جوسفالدو فيريرا واعتماده على الحارس محمد عواد.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

الأهلي المصري يرد على أنباء مفاوضاته مع عمر السومة

رياضة

الأهلي والزمالك يدخلان سباق التنافس على صفقة عمر السومة

رياضة

ريكاردو سواريز مدرباً للأهلي المصري .. تعرف على تفاصيل عقده

رياضة

الأهلي يتعثر أمام سموحة .. جدول ترتيب الدوري المصري 2022

رياضة

أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك وعرض مصري ضخم في انتظاره

رياضة

سقوط نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مغشياً عليه بعد تعرضه لارتجاج في المخ (فيديو)

رياضة

حقيقة استغناء الأهلي عن خدمات بيرسي تاو هذا الصيف

رياضة

ريكاردو سواريز الأقرب إلى تولي تدريب الأهلي .. تعرف على سيرته

رياضة

نجم الزمالك سيف الدين الجزيري يتعرض لحادث سير أليم (صور)

رياضة

حقيقة تولي روي فيتوريا تدريب الأهلي المصري خلفاً لموسيماني

رياضة

أشرف بن شرقي يُودع جماهير الزمالك بكلمات مؤثرة

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف محمد شريف وصيام زيزو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا