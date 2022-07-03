محمد أبو جبل مطلوب في الدوري السوداني بعد فشل الانتقال إلى النصر السعودي

وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن حارس نادي الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، مطلوب في العديد من الأندية في الدوري السوداني الممتاز، بعد فشل صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي هذا الصيف.

وقالت تقارير مصرية، بأن ناديي المريخ والهلال السوداني، مهتمين بالتعاقد مع حارس المنتخب المصري. وفريق الزمالك البيضاوي أبو جبل لتدعيم مركز الحراسة لدى الفريقين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل محمد أبو جبل

وكان نادي الزمالك، قد أعلن رحيل الحارس محمد أبو جبل، عن صفوف النادي المصري. مع نهاية الموسم الجاري، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

تفاصيل مفاوضات الهلال السوداني مع محمد أبو جبل#صباح_ONTime pic.twitter.com/OtTl5bLu8P — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 3, 2022

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كما وأفادت تقارير صحفية، عن فشل انتقال الحارس أبو جبل إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعد تراجع الأخير عن إتمام تلك الصفقة، بسبب المستوى الباهت للحارس في الفترة الماضية.

أبو جبل والدوري السوداني

من جهته، قال عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني في تصريح صحفي نشر بوقت سابق، ” الحارس أبو جبل يأتي في قائمة الترشيحات لتدعيم مركز مرمى حراسة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية”.

محمد أبو جبل ❌

طارق حامد ❌ أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك يؤكد عدم إستمرار الثنائي في النادي حتى لو مجاناً 🔚🏹 pic.twitter.com/GVip1nU4Sf — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) June 29, 2022

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كما ويسعى رئيس الهلال السوداني هشام السوباط، في التعاقد مع أبو جبل حارس مرمى الزمالك، الذي بات أقرب للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري.

"يعمل فيديو يعتذر للجماهير".. محمد فاروق يكشف كواليس جلسة أبو جبل مع أمير مرتضى لمحاولة تجديد عقده 🚨🔥#البريمو – #TeNTV @farouk_nano pic.twitter.com/KP3q54tovJ — TeN TV (@TeNTVEG) July 3, 2022

وقال السوباط خلال حديثه عبر قناة ( الحياة) المصرية، ” نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، كما وفي إطار العودة بقوة للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل”.

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كما وأضاف، ” محمد أبو جبل ضمن حسابات الفريق لتدعيم صفوف في هذا المركز”.

الزمالك أتفق وخلص مع محمد بسام للإنضمام للفريق، الموضوع متوقف على الفلوس وحصول اللاعب على مقدم العقد. إنضمام بسام معناه رحيل أبو جبل بشكل رسمي وعدم عودة جنش، وهيكون عواد وبسام ومعاهم حارس صغير هما حراس الفريق الموسم القادم. pic.twitter.com/AxsosnexlD — Zamora Legacy (@ZamoraLegacy) July 3, 2022

ويشار إلى أن حارس الزمالك أبو جبل، ينتهي عقده مع الفريق البيضاوي مع نهاية الموسم الجاري، في ظل خروجه خارج حسابات المدرب جوسفالدو فيريرا واعتماده على الحارس محمد عواد.

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