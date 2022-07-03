الرئيسيةاقتصادسعر الدولار يواصل الانخفاض في السوق السوداء بالسودان
اقتصاد

سعر الدولار يواصل الانخفاض في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
انخفاض سعر الدولار في السودان watanserb.com
انخفاض سعر الدولار في السودان

وطن– واصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، انخفاضه اليوم، الأحد 3 يوليو 2022، أمام الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السودان اليوم

وعلى عكس المتوقع هبط سعر العملة الخضراء لليوم الثاني على التوالي، داخل هذه السوق.

وبحسب ما أفاد متعاملون بالسوق السوداء في السودان لـ(وطن)، فقد انخفض سعر الدولار أمام الجنيه السوداني إلى 568 جنيها، مقابل 570 جنيها بتعاملات أمس، السبت.

وجاء سعر السوق السوداء للعملة الخضراء اليوم، مقارب لذات الأسعار داخل البنوك الحكومية بالسودان.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، 568 جنيها للشراء مقابل 572.26 جنيه للبيع، داخل بنك “الخرطوم”.

وأعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

الحركة متوقفة داخل السوق السوداء

وكان أوضح متعاملون لـ(وطن)، أن حركة البيع والشراء للعملة الخضراء داخل السوق السوداء متوقفة بسبب ارتباك المشهد وتغير الأسعار المفاجئ بالأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاعا.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 592.25 جنيه للشراء، و596.6 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 687.1 جنيه للشراء، و692.2 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنوك السودان 150.1 جنيه للشراء، و151.3 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنوك السودان 154.6 جنيه للشراء، و155.8جنيه للبيع.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

ودفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 يوليو 2022.. سجل انخفاضا

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 يوليو 2022.. سجل انخفاضا

اقتصاد

سعر الدولار يهوي داخل السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 2 يوليو 2022

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

الهدهد

الكشف عن وفاة سودانيين في “مجزرة مليلية” بالمغرب يستنفر الخرطوم

الهدهد

مليونية 30 يونيو.. احتجاجات الخرطوم تتحدى قمع السلطات وتخترق الطوق الأمني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.. انخفاض محدود

اقتصاد

ارتفاع كبير غير متوقع بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء.. وصل لرقم قياسي لأول مرة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الهدهد

“فيديو” مؤلم.. كلمات مؤثرة لمواطن سوداني قبل موته عطشا بالصحراء

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا