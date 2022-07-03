سعر الدولار يواصل الانخفاض في السوق السوداء بالسودان

وطن– واصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، انخفاضه اليوم، الأحد 3 يوليو 2022، أمام الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السودان اليوم

وعلى عكس المتوقع هبط سعر العملة الخضراء لليوم الثاني على التوالي، داخل هذه السوق.

وبحسب ما أفاد متعاملون بالسوق السوداء في السودان لـ(وطن)، فقد انخفض سعر الدولار أمام الجنيه السوداني إلى 568 جنيها، مقابل 570 جنيها بتعاملات أمس، السبت.

وجاء سعر السوق السوداء للعملة الخضراء اليوم، مقارب لذات الأسعار داخل البنوك الحكومية بالسودان.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، 568 جنيها للشراء مقابل 572.26 جنيه للبيع، داخل بنك “الخرطوم”.

وأعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

الحركة متوقفة داخل السوق السوداء

وكان أوضح متعاملون لـ(وطن)، أن حركة البيع والشراء للعملة الخضراء داخل السوق السوداء متوقفة بسبب ارتباك المشهد وتغير الأسعار المفاجئ بالأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاعا.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 592.25 جنيه للشراء، و596.6 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 687.1 جنيه للشراء، و692.2 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنوك السودان 150.1 جنيه للشراء، و151.3 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنوك السودان 154.6 جنيه للشراء، و155.8جنيه للبيع.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

ودفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي.