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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 يوليو 2022.. سجل انخفاضا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 3 يوليو 2022، انخفاضا في بنوك السودان.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، 568 جنيها للشراء مقابل 572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 592.25 جنيه للشراء، و596.6 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 687.1 جنيه للشراء، و692.2 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنوك السودان 150.1 جنيه للشراء، و151.3 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنوك السودان 154.6 جنيه للشراء، و155.8جنيه للبيع.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

في حين أوضح البنك أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وسبق أن أعلن محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، أن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات أكتوبر.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020. بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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