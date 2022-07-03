حادث العقبة يطيح بمسؤولين أردنيين بارزين وهذا ما توصلت إليه التحقيقات

وطن- كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تفاصيل التحقيقات بحادث تسرب الغاز السام في ميناء العقبة والذي تسبب بكارثة كبيرة، نتج عنها سقوط وفيات ومصابين.

حادث العقبة يطيح بمسؤولين أردنيين

“الخصاونة” أشار في تصريحات إلى أن لجنة التحقيق بالحادث كشفت عن وجود “عجز كبير” في إجراءات السلامة العامة في الميناء تسبب بالكارثة، كما لفت إلى إقالة عدد من المسؤولين على خلفية الحادث، الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين.

رئيس وزراء الأردن أكد أن لجنة التحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، أحالت التقرير الذي أصدرته عن الحادث للإدعاء العام.

وخلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، الأحد، كشف بشر الخصاونة أنه بموجب هذه النتائج تم إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ بالعقبة ومجموعة من المسؤولين في الشركة.

بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، تسبب حادث تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر يميناء العقبة، بمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين.

وبعد الحادث أعلنت الحكومة الأردنية أنها شكلت فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق والوقوف على جميع الملابسات.

وقال بشر الخصاونة خلال اجتماعه بالوزراء:”التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه”.

نتائج تحقيق حادث العقبة

موضحا أن فريق التحقيق أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات المسؤولين الذين تمت الإشارة إليهم.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد أكد وزير الداخلية مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، بمؤتمر صحافي أن “السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني (للرافعة) مع وزن حمولة الحاوية، ما أدى إلى انقطاعه”.

“الفراية” أوضح في حديثه أنه “كان من المفترض أن يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، تم تحميل أربع وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين”.

ومن الأسباب الأخرى للحادث ـ بحسب وزير الداخلية الأردني ـ عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة.

وأكد الفراية أن “التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتارا وإهمالا وعدم احتراز”، مشيرا إلى أن “القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية”.

التحقيق أثبت كذلك وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليات بالشركة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وآخرين غيرهم”.

وأوصت لجنة التحقيق برئاسة “الفراية” في تقريرها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ بالعقبة وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة.