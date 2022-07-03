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بندر بن عبيد الرشيد.. من هو سكرتير ولي العهد محمد بن سلمان؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
بندر بن عبيد الرشيد watanserb.com
بندر بن عبيد الرشيد سكرتير ولي العهد محمد بن سلمان

وطن- حازت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح الأحد، اهتمام النشطاء بمواقع التواصل بالسعودية، خاصة الأمر الخاص بتعيين “بندر بن عبيد الرشيد“، سكرتيرا لولي العهد وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

سكرتير ولي العهد محمد بن سلمان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد تم تعيين، الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد “ابن سلمان” بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

ومن خلال متابعة ورصد (وطن) فإن الدكتور بندر، يشغل منصب سكرتير محمد بن سلمان، منذ سنوات، لكن الجديد في الأمر الملكي الصادر اليوم أنه تمت ترقيته لدرجة وزير.

ويشار إلى أن بندر بن عبيد، كان قد تم تعيينه سكرتيرًا لولي العهد بأمر ملكي في العام 2018.

وكانت  قد نشرت سيرته الذاتية قبل التعيين وجاء فيها أن “الرشيد” من مواليد عام 1975، ويحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

هذا بالإضافة لماجستير في القانون من جامعة “كيس وسترن ريزرف” بولاية “أوهايو” بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في القانون من جامعة “بتسبرج” الأمريكية.

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من هو بندر بن عبيد بن حمود الرشيد؟

وعمل بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، بحسب السيرة الذاتية له والتي نشرتها (واس) سابقا عند تعيينه بالعام 2018، مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015 .

كما ترأس عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 / 1427هـ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية ( 1428هـ ).

وكان أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية.

وتولى بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، رئاسة اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية.

وكذلك مشاريع، النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.

ومثل بندر ايضا هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في ظل نظام القضاء الجديد.

وكان مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أبرز المهام:

1 – الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 – أمين اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3 – أمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
4 – أمين اللجنة الإعلامية العليا.
5 – سكرتير لجنة طرح أرامكو وأمين لجنتها التحضيرية.
6 – أمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة، وعضو لجنتها التحضيرية.

الخبرات والمشاركات المهنية الأخرى:

1 – مستشار متعاون – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( 1426 / 1427هـ ) .
2 – مستشار غير متفرغ – وزارة التجارة والصناعة ( 1429 – 1431هـ ).

3 – عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة.

4 – عضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

5 – الاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة (الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة ( 2009م )، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى.

6 – عضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية.

الأوامر الملكية في السعودية

والأحد، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيينات جديدة في مناصب عليا.

وأبرز ما جاء في تلك الأوامر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، هو إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية في التعيينات امرأتين، هما الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، بمنصب نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود

والثانية الاستاذة الشيهانة صالح العزاز، والتي تم تعيينها نائبا لأمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

الاستاذة الشيهانة صالح العزاز

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المصدروكالة الأنباء السعودية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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