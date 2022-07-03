بندر بن عبيد الرشيد.. من هو سكرتير ولي العهد محمد بن سلمان؟

وطن- حازت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح الأحد، اهتمام النشطاء بمواقع التواصل بالسعودية، خاصة الأمر الخاص بتعيين “بندر بن عبيد الرشيد“، سكرتيرا لولي العهد وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

سكرتير ولي العهد محمد بن سلمان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد تم تعيين، الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد “ابن سلمان” بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

أرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر والثقه الملكيه الكريمه بتعين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتير لسمو سيدي ولي العهد بمرتبة وزير بإلاضافة إلى مهامه الأخرى ونعم الاختيار ونعم المختار كأسب ثقة ومحبة الجميع وفقه الله بحياته العملية🤲 pic.twitter.com/Yom9MkidMb — Abdulah Bindaahham (@bindaahham) July 3, 2022

ومن خلال متابعة ورصد (وطن) فإن الدكتور بندر، يشغل منصب سكرتير محمد بن سلمان، منذ سنوات، لكن الجديد في الأمر الملكي الصادر اليوم أنه تمت ترقيته لدرجة وزير.

ويشار إلى أن بندر بن عبيد، كان قد تم تعيينه سكرتيرًا لولي العهد بأمر ملكي في العام 2018.

وكانت قد نشرت سيرته الذاتية قبل التعيين وجاء فيها أن “الرشيد” من مواليد عام 1975، ويحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

هذا بالإضافة لماجستير في القانون من جامعة “كيس وسترن ريزرف” بولاية “أوهايو” بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في القانون من جامعة “بتسبرج” الأمريكية.

الدكتور بندر العبيد الحمود العبيد الرشيد سكرتير لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة

وأدعو الله أن يوفقه دائماً لخدمة دينه ووطنه ومليكه وولي عهده حفظهم الله 🇸🇦🤍💚 pic.twitter.com/k0qW8Hk5pv — متعب شمر ☪︎ (@abndlema) June 27, 2022

من هو بندر بن عبيد بن حمود الرشيد؟

وعمل بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، بحسب السيرة الذاتية له والتي نشرتها (واس) سابقا عند تعيينه بالعام 2018، مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015 .

كما ترأس عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 / 1427هـ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية ( 1428هـ ).

وكان أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية.

🚨| تعيين معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرًا لسمو ولي_العهد بمرتبة وزير pic.twitter.com/sT4VMzTNGB — هزاع ابن قرطه الشمري (@AlshamriHaza) July 3, 2022

وتولى بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، رئاسة اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية.

وكذلك مشاريع، النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.

ومثل بندر ايضا هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في ظل نظام القضاء الجديد.

وكان مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أبرز المهام:

1 – الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

2 – أمين اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

3 – أمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

4 – أمين اللجنة الإعلامية العليا.

5 – سكرتير لجنة طرح أرامكو وأمين لجنتها التحضيرية.

6 – أمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة، وعضو لجنتها التحضيرية.

الخبرات والمشاركات المهنية الأخرى:

1 – مستشار متعاون – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( 1426 / 1427هـ ) .

2 – مستشار غير متفرغ – وزارة التجارة والصناعة ( 1429 – 1431هـ ).

3 – عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة.

4 – عضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

5 – الاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة (الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة ( 2009م )، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى.

6 – عضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية.

الأوامر الملكية في السعودية

والأحد، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيينات جديدة في مناصب عليا.

وأبرز ما جاء في تلك الأوامر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، هو إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية في التعيينات امرأتين، هما الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، بمنصب نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

والثانية الاستاذة الشيهانة صالح العزاز، والتي تم تعيينها نائبا لأمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.