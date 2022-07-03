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رياضة

برشلونة يقترب خطوة واحدة من التوقيع مع رافينيا .. كم سيدفع ؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يتنافس تشيلسي وأرسنال على صفقة رافينيا watanserb.com
برشلونة يتنافس تشيلسي وأرسنال على صفقة رافينيا

وطن – بات نادي برشلونة قريب من التوقيع مع البرازيلي رافينيا دياز(25) عاماً، لاعب ليدز يونايتد، وسط المنافسة القوية مع الثنائي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات للاعبين، في تغريده عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” لا يزال نادي ليدز يونايتد ينتظر عرض برشلونة المثالي، لبيع لاعب الجناح البرازيلي رافينيا، رغم أن تشيلسي قدم عرض لشراء اللاعب”.

رافينيا والانتقال إلى برشلونة

ووفق موقع (سبورت) الإنجليزي، بأن البرازيلي رافينيا قد أخبر وكيل أعماله ديكو بوقف الانتقال إلى نادي تشيلسي (البلوز)، ولا يزال برشلونة في سباق التنافس.

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وأشارت تقارير صحفية، بأن رافينيا دياز لم يشرع بعد في توقيع عقده مع تشيلسي، كما أن برشلونة وأرسنال يتنافسان بجانب البلوز على تلك الصفقة.

كما وأضافت، ” تشيلسي قدم عرض يبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع رافينيا، لكن نادي ليدز ما يزال ينتظر ما سيقدمه برشلونة”.

وكان نجم ليدز يونايتد رافينيا، قد شارك في 67 مباراة في كافة البطولات المختلفة، سجل من خلالها 17 مباراة. كما وصناعة 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

لابورتا وصفقة رافينيا دياز

من جهته، قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، في تصريح صحفي بشأن صفقة البرازيلي رافينيا بوقت سابق، ” نعم لدينا اتصالات مع ليدز يونايتد بشأن رافينيا، ما يحدث هو أن هناك أندية أخرى تريد اللاعب وقدمت عروضها”.

كما وأردف لابورتا، ” رافينيا يريد القدوم إلى برشلونة، سنقوم بتقديم فرانك كيسي وكريستنسن هذا الأسبوع”.

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ويسعى برشلونة التعاقد مع رافينيا ل5 سنوات قادمة، في ظل رغبة ارتداء اللاعب قميص الفريق الكتالوني. إلا أنه ما يزال يستمع للعروض وسيحسم أمره خلال الأيام القادمة.

لكن تقارير صحفية، بأن برشلونة قدم 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مرتبطة بأداء اللاعب مع فريق البارسا.

ومن الجدير بالذكر، بأن البرازيلي رافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

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المصدروطن + سبورت + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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