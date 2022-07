برشلونة يقترب خطوة واحدة من التوقيع مع رافينيا .. كم سيدفع ؟!

وطن – بات نادي برشلونة قريب من التوقيع مع البرازيلي رافينيا دياز(25) عاماً، لاعب ليدز يونايتد، وسط المنافسة القوية مع الثنائي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات للاعبين، في تغريده عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” لا يزال نادي ليدز يونايتد ينتظر عرض برشلونة المثالي، لبيع لاعب الجناح البرازيلي رافينيا، رغم أن تشيلسي قدم عرض لشراء اللاعب”.

ووفق موقع (سبورت) الإنجليزي، بأن البرازيلي رافينيا قد أخبر وكيل أعماله ديكو بوقف الانتقال إلى نادي تشيلسي (البلوز)، ولا يزال برشلونة في سباق التنافس.

Barcelona president Joan Laporta: “Raphinha wants to come at Barça. We have communication and have spoken with Leeds”. 🚨🇧🇷 #FCB

“What’s there is that there are other clubs that want Raphinha and are making their proposals”.@ReshadRahman_ pic.twitter.com/lO8d7LqEC4

