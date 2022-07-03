برشلونة يقترب خطوة واحدة من التوقيع مع رافينيا .. كم سيدفع ؟!

وطن – بات نادي برشلونة قريب من التوقيع مع البرازيلي رافينيا دياز(25) عاماً، لاعب ليدز يونايتد، وسط المنافسة القوية مع الثنائي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات للاعبين، في تغريده عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” لا يزال نادي ليدز يونايتد ينتظر عرض برشلونة المثالي، لبيع لاعب الجناح البرازيلي رافينيا، رغم أن تشيلسي قدم عرض لشراء اللاعب”.

رافينيا والانتقال إلى برشلونة

ووفق موقع (سبورت) الإنجليزي، بأن البرازيلي رافينيا قد أخبر وكيل أعماله ديكو بوقف الانتقال إلى نادي تشيلسي (البلوز)، ولا يزال برشلونة في سباق التنافس.

Barcelona president Joan Laporta: “Raphinha wants to come at Barça. We have communication and have spoken with Leeds”. 🚨🇧🇷 #FCB “What’s there is that there are other clubs that want Raphinha and are making their proposals”.@ReshadRahman_ pic.twitter.com/lO8d7LqEC4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

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وأشارت تقارير صحفية، بأن رافينيا دياز لم يشرع بعد في توقيع عقده مع تشيلسي، كما أن برشلونة وأرسنال يتنافسان بجانب البلوز على تلك الصفقة.

كما وأضافت، ” تشيلسي قدم عرض يبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع رافينيا، لكن نادي ليدز ما يزال ينتظر ما سيقدمه برشلونة”.

Raphinha, hoping for Barcelona move with 5 year deal ready since March – no final answer sent to Chelsea yet, waiting for Barça. 🇧🇷 #FCB Barcelona bid last Thursday: €50m plus €10m add-ons, paid in installments. Leeds insist they only accepted Chelsea bid for £60m, as of now. pic.twitter.com/Q3NAuW4FUA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

وكان نجم ليدز يونايتد رافينيا، قد شارك في 67 مباراة في كافة البطولات المختلفة، سجل من خلالها 17 مباراة. كما وصناعة 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

لابورتا وصفقة رافينيا دياز

من جهته، قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، في تصريح صحفي بشأن صفقة البرازيلي رافينيا بوقت سابق، ” نعم لدينا اتصالات مع ليدز يونايتد بشأن رافينيا، ما يحدث هو أن هناك أندية أخرى تريد اللاعب وقدمت عروضها”.

كما وأردف لابورتا، ” رافينيا يريد القدوم إلى برشلونة، سنقوم بتقديم فرانك كيسي وكريستنسن هذا الأسبوع”.

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ويسعى برشلونة التعاقد مع رافينيا ل5 سنوات قادمة، في ظل رغبة ارتداء اللاعب قميص الفريق الكتالوني. إلا أنه ما يزال يستمع للعروض وسيحسم أمره خلال الأيام القادمة.

الأخبار بشأن رافينيا دياز متضاربة، البعض يقول إن ديكو وكيل اللاعب سيجتمع مع مسؤولي تشيلسي من أجل مناقشة الصفقة. وهناك طرح آخر، وهو أن برشلونة ما زال موجودًا في المفاوضات ويريد اللاعب، وديكو يحاول إقناع ليدز يونايتد بعدم الموافقة على عرض تشيلسي. مسلسل رافينيا مستمر في الميركاتو pic.twitter.com/iB3NrIgDpa — Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) June 29, 2022

لكن تقارير صحفية، بأن برشلونة قدم 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مرتبطة بأداء اللاعب مع فريق البارسا.

ومن الجدير بالذكر، بأن البرازيلي رافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

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