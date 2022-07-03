انهيار والدة شيماء جمال بعد رؤيتها جثة ابنتها قبل دفنها (فيديو)

وطن- انهارت والدة المذيعة المصرية المغدورة شيماء جمال، بعد إلقاء نظرة الوادع عليها بمشرحة “زينهم” قبل دفنها.

انهيار والدة شيماء جمال

وجاء ذلك عقب صدور تصريح بدفن جثمان شيماء جمال، الأحد، حيث اتضح مطابقة عينة الحمض النووي التي أُخذت من الجثة، للعينة التي أخذت من والدتها، لتأكيد هوية المذيعة المصرية الراحلة.

حيث أن وجهها وملامحها تشوهت من دفن جثتها لمدة أيام داخل مزرعة، مملوكة لزوجها القاضي القاتل والمستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج.

وبحسب ما وثقت كاميرا “القاهرة24“، فقد انهارت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال بعد إلقاء نظرة الوداع عليها.

وقالت:”بنتي اتدفنت حية أنا شوفتها دلوقتي، بنتي اتدفنت حية أنا شوفتها دلوقتي.”

وتابعت واصفة جريمة مقتلها غدرا على يد أيمن حجاج:”مكتفها من إيديها ورجليها ودفنها في الحتة اللي عملها ليها.”

“نفسي أشوفه مدفون مكان بنتي”

وأضافت والدة شيماء جمال، مهاجمة القاضي القاتل:”أتمنى يتدفن قبلها دلوقتي من المنظر اللي شوفته في بنتي.”

واستطردت والدة المذيعة المصرية التي باتت حديث الشارع المصري: بنتي متكتفة إيدين ورجلين واتدفنت حية وهي صاحية.. رمى عليها التراب والمادة اللي حاططها وهي حية وسليمة”، في إشارة منها للمادة الكاوية التي وضعها القاضي القاتل، على جثة زوجته بعد قتلها لتشويه ملامحها وتحلل الجثة.

وكانت مصلحة الطب الشرعي في مصر، قد انتهت من إعداد التقرير النهائي الخاص بجثة الإعلامية الراحلة، بعدما عثرت عليها مدفونة داخل مزرعة مملوكة لزوجها القاضي أيمن حجاج.

تقرير الطب الشرعي

وكانت المصلحة قد طلبت بسحب عينات الحمض النووي من والدة شيماء جمال، من أجل مطابقتها من الجثة، بعدما تشوهت ملامحها وتحللت بعد دفنها في حفرة بداخل المزرعة المشار إليها.

وتوجهت أسرة شيماء، صباح الأحد، بمقابر العائلة في محافظة القاهرة لتجهيزها، استعدادا لاستقبال جثة المذيعة الراحلة ودفنها بعد صدور تصريح بالدفن.

ووفقًا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنح البدرشين، المقيدة برقم 12 لسنة 2022، فإنه وفقا لتحقيق نيابة استئناف القاهرة: “يُصرح بدفن جثمان المجني عليها شيماء جمال سيد فهمي، ويٌسلم الجثمان لأهلها مع إرفاق ما يفيد ذلك”.