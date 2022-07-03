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التخلص من آلام المفاصل .. جرّب هذه التمارين في المنزل (صور)

نحو 10 ملايين شخص في بريطانيا يعيشون مع آلام المفاصل

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
التخلص من آلام المفاصل watanserb.com
تمارين منزلية للمساعدة في آلام المفاصل

وطن– يُعتقد أن نحو 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع آلام المفاصل أو حالات مشتركة مماثلة.

على الرغم من عدم وجود علاج، إلا أن هناك عددًا من الطرق للمساعدة في تخفيف الأعراض.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية المصابين بالتهاب المفاصل باتباع نظام غذائي متنوع من جميع المجموعات الغذائية، والحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

كما أنه يشجع على ممارسة الرياضة لتقليل الألم والوقاية منه.

التخلص من آلام المفاصل

وفي هذا السياق، قدم كريس روكستون من Deep Relief لصحيفة إكسبرس البريطانية تمارين منزلية للمساعدة في التخلص من آلام المفاصل.

العضلات الرباعية

للألم في الركبتين، جرب القيام بتمرين تمديد عضلات الفخذ.

وللقيام بهذا التمرين عليك أن تمسك طاولة بيد واحدة ثم ارفع كاحلك باليد الأخرى واسحب قدمك برفق خلفك، بحيث تقترب القدم من عضلات الورك

الرقبة

تصلب الرقبة أمر شائع، خاصة إذا كنت تعمل على كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول لفترات طويلة.

في وضعية الجلوس أو الوقوف، اخفض رأسك وأنزل ذقنك نحو صدرك، ثم قم بإمالة أذنك اليمنى بإتجاه كتفك الأيمن دون السماح لكتفك بالانحناء.

امسك ذقنك ثم قم بإمالة ذقنك لأسفل على صدرك مرة أخرى، وأمسك أذنك اليسرى وقم بإمالة أذنك اليسرى إلى كتفك الأيسر.

افعل هذا التمرين من 4 إلى 6 مرات يوميًا، خاصة عند استخدام جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول لفترة طويلة.

المعصم

اجعل يدك ممدودة للأمام. ثم قم بتوجيه راحة يدك للأسفل بحيث تكون أصابع يدك تشير للأسفل ثم من خلال يدك الأخرى قم بسحب يدك نحو جسدك لتشعر بالتمدد.

وضعية The rag doll 

للتخلص من آلام أسفل الظهر، جرب وضعية the rag doll ويمكنك البدأ بالوقوف ثم ثني الركبتين قليلاً موجهًا وجهك نحو ركبتيك.

يمكنك البقاء ساكنًا لمدة دقيقة أو التأرجح برفق من جانب إلى آخر، والاسترخاء قدر الإمكان.
المصدرexpress - ترجمة وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

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