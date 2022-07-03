التخلص من آلام المفاصل .. جرّب هذه التمارين في المنزل (صور)

وطن– يُعتقد أن نحو 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع آلام المفاصل أو حالات مشتركة مماثلة.

على الرغم من عدم وجود علاج، إلا أن هناك عددًا من الطرق للمساعدة في تخفيف الأعراض.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية المصابين بالتهاب المفاصل باتباع نظام غذائي متنوع من جميع المجموعات الغذائية، والحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

كما أنه يشجع على ممارسة الرياضة لتقليل الألم والوقاية منه.

التخلص من آلام المفاصل

وفي هذا السياق، قدم كريس روكستون من Deep Relief لصحيفة إكسبرس البريطانية تمارين منزلية للمساعدة في التخلص من آلام المفاصل.

العضلات الرباعية

للألم في الركبتين، جرب القيام بتمرين تمديد عضلات الفخذ.



وللقيام بهذا التمرين عليك أن تمسك طاولة بيد واحدة ثم ارفع كاحلك باليد الأخرى واسحب قدمك برفق خلفك، بحيث تقترب القدم من عضلات الورك

الرقبة

تصلب الرقبة أمر شائع، خاصة إذا كنت تعمل على كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول لفترات طويلة.

في وضعية الجلوس أو الوقوف، اخفض رأسك وأنزل ذقنك نحو صدرك، ثم قم بإمالة أذنك اليمنى بإتجاه كتفك الأيمن دون السماح لكتفك بالانحناء.

امسك ذقنك ثم قم بإمالة ذقنك لأسفل على صدرك مرة أخرى، وأمسك أذنك اليسرى وقم بإمالة أذنك اليسرى إلى كتفك الأيسر.

افعل هذا التمرين من 4 إلى 6 مرات يوميًا، خاصة عند استخدام جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول لفترة طويلة.

المعصم

اجعل يدك ممدودة للأمام. ثم قم بتوجيه راحة يدك للأسفل بحيث تكون أصابع يدك تشير للأسفل ثم من خلال يدك الأخرى قم بسحب يدك نحو جسدك لتشعر بالتمدد.

وضعية The rag doll



للتخلص من آلام أسفل الظهر، جرب وضعية the rag doll ويمكنك البدأ بالوقوف ثم ثني الركبتين قليلاً موجهًا وجهك نحو ركبتيك.