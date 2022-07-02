يسرا تثير الجدل بوصلة رقص بفستان جريء دون حمالات! (فيديو)

وطن– أشعلت الفنانة المصرية يسرا، حفل زفاف الملحن أحمد العدل، نجل المنتج أحمد العدل، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

هدلعني

وظهرت يسرا بفيديوهات عديدة وهي ترتدي فستاناً أبيض، وترقص برفقة الفنان تامر حسني على أنغام أغنيته الجديدة “هدلعني”.

وشاركت الفنانة شيماء سيف، يسرا الرقص إلى جانب تامر حسني والعروس.

هذا وقد نشر تامر الفيديو عبر صفحته على “انستجرام” معقباً: “حبيب قلبي أحمد العدل وعروسته القمر دينا. مليون مبروك، كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي ويسرا القمر كانت مبدعة ” .

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وتابع: “أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجة تانية من العسل وهي بتركب الهوا .. هزغزغني واضحكني، هو دا .. مليون مبروووك لأحمد ودينا وكل العدلية وعقبال الجميع ” .

رقص يسرا

ولفت رقص يسرا الأنظار بسبب عدم ارتداءها حمالة صدر، وعدم مراعاتها للأمر.

وجاء في التعليقات: “طيب لابسة كذه، خفي رقص”.

وعقب آخر: “أرذل العمر فعلاً”.

وسخرت متابعة: “هى يسرا مش لابسه هدوم ليه”.

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وحضر حفل الزفاف مجموعة من النجوم، منهم الفنان كريم عبد العزيز وزوجته هايدي.

وكذلك لبلبة وليلى علوي وفيفي عبده وأحمد السقا وزوجته مها الصغير.

وكان آسر ياسين وعبير صبري وريهام حجاج من أبرز الحضور. بالإضافة إلى الملحن عزيز الشافعي ومحمد رحيم والشاعر تامر حسين والسيناريست أيمن سلامة وأحمد فهمي وزوجته. وهاني رمزي وجومانا مراد وخالد الصاوي وهالة صدقي.

وأحيا الحفل تامر حسني ورامي جمال، اللذان قدما مجموعة من أغانيهما القديمة والجديدة، ورقص عليها حضور الحفل.

وصلة رقص بعد وفاة سمير غانم

وسبق أن أثارت يسرا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصها بعد ساعات فقط من تقديمها واجب العزاء وتشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم العام الماضي.

وظهرت الفنانة المصرية في حينها، بالمقطع المتداول وهي ترتدي فستاناً أحمر. وتقف بجانب عمرو دياب في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

#عرب_وود | يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

وتعرضت حينها لهجوم وانتقادات لاذعة من الناشطين الذين اتهموها بالنفاق.

كما أشعلت الفنانة حفل زفاف نجل شقيق الفنان الليبي حميد الشاعري، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بالرقص.

وظهرت بفيديو متداول وهي ترقص بفستان عاري الأكمام، بجانب حميد الشاعري وهشام عباس. متفاعلة على أغنية محمد قماح (أنا مش نجيب ساويرس).