مضيفة طيران تفضح ما لا يعرفه الركاب عن وجبات شركات الطيران!

وطن – قالت مضيفة طيران تدعى “أمبر”، والتي كانت تسافر في شركة طيران أمريكية لسنوات، إن “وجبات شركات الطيران غير صحية للغاية”.

وأوضحت “عادة، يتم تحضير الطعام قبل أكثر من 12 ساعة ويمكن ملؤه بالعديد من المواد الحافظة”.

وكشفت مضيفة الطيران أمبر أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الطاقم يفضلون إحضار طعامهم بدلاً من تناول طعام الطائرة. بحسب “express”

وأوصت بإحضار السندويشات الخاصة بالمسافرين أو الوجبات الخفيفة عند الذهاب في عطلة هذا الصيف.

وقالت: “عادةً ما أحضر طعامي: شطائر خفيفة أو سلطة معكرونة.”

لكن ماذا عن المشروبات؟

وفقًا للمضيفة بيتي، التي كانت تعمل أيضًا لدى شركة طيران أمريكية كبرى، يجب على الركاب تجنب طلب القهوة والشاي بأي ثمن.

وأوضحت: “لا تشربوا القهوة في الطائرات”. “إنها نفس المياه الصالحة للشرب التي تمر عبر نظام الحمام”.

وقالت” كنت أتجنب شرب الماء الساخن أو الشاي”.

يمكن للمسافرين دائمًا إحضار الشاي أو القهوة التي اشتروها بعد أمن المطار على متن الطائرة.

كما نصحت المضيفة الركاب “بعدم تناول الطعام مباشرة من طاولة الطعام”.

وأوضحت: “الناس يغيرون حفاضات أطفالهم عليها!”.

منذ جائحة كورونا، يتم تطهير جميع الطائرات بشكل مناسب قبل الصعود على متن الطائرة، لكنها أوصت “بإحضار مناديل كحولية أو استخدام معقم لليدين لتطهيرها”.

أفضل مقعد

وشاركت مضيفة طيران أخرى في منصة الأسئلة والأجوبة Quora حول كيفية اختيار أفضل مقعد عند الذهاب في عطلة.

ونصحت الركاب “بفهم تصميم الطائرة واختيار مقاعدك وفقًا لذلك أثناء تسجيل الوصول”.

قالت: “عادة ما يكون للمقاعد الحاجزة رضيع ويمكن أن تكون مزعجة”.

وأضافت “يمكن أن تكون المقاعد بالقرب من دورات المياه صاخبة أو حتى كريهة الرائحة”.

وكشفت أن أفضل المقاعد “أقرب إلى المطبخ حيث يمكن للمضيفة أن تمنحك أقصى قدر من الاهتمام”.