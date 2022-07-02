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مضيفة طيران تفضح ما لا يعرفه الركاب عن وجبات شركات الطيران!

"يجب على الركاب تجنب طلب القهوة والشاي بأي ثمن"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وجبات شركات الطيران watanserb.com
يتم تحضير الطعام قبل أكثر من 12 ساعة ويمكن ملؤه بالعديد من المواد الحافظة

وطن – قالت مضيفة طيران تدعى “أمبر”، والتي كانت تسافر في شركة طيران أمريكية لسنوات، إن “وجبات شركات الطيران غير صحية للغاية”.

وأوضحت “عادة، يتم تحضير الطعام قبل أكثر من 12 ساعة ويمكن ملؤه بالعديد من المواد الحافظة”.

وكشفت مضيفة الطيران أمبر أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الطاقم يفضلون إحضار طعامهم بدلاً من تناول طعام الطائرة. بحسب “express

وأوصت بإحضار السندويشات الخاصة بالمسافرين أو الوجبات الخفيفة عند الذهاب في عطلة هذا الصيف.

وقالت: “عادةً ما أحضر طعامي: شطائر خفيفة أو سلطة معكرونة.”

لكن ماذا عن المشروبات؟

وفقًا للمضيفة بيتي، التي كانت تعمل أيضًا لدى شركة طيران أمريكية كبرى، يجب على الركاب تجنب طلب القهوة والشاي بأي ثمن.

وأوضحت: “لا تشربوا القهوة في الطائرات”. “إنها نفس المياه الصالحة للشرب التي تمر عبر نظام الحمام”.

وقالت” كنت أتجنب شرب الماء الساخن أو الشاي”.

يمكن للمسافرين دائمًا إحضار الشاي أو القهوة التي اشتروها بعد أمن المطار على متن الطائرة.

كما نصحت المضيفة الركاب “بعدم تناول الطعام مباشرة من طاولة الطعام”.

وأوضحت: “الناس يغيرون حفاضات أطفالهم عليها!”.

منذ جائحة كورونا، يتم تطهير جميع الطائرات بشكل مناسب قبل الصعود على متن الطائرة، لكنها أوصت “بإحضار مناديل كحولية أو استخدام معقم لليدين لتطهيرها”.

أفضل مقعد

وشاركت مضيفة طيران أخرى في منصة الأسئلة والأجوبة Quora حول كيفية اختيار أفضل مقعد عند الذهاب في عطلة.

ونصحت الركاب “بفهم تصميم الطائرة واختيار مقاعدك وفقًا لذلك أثناء تسجيل الوصول”.

قالت: “عادة ما يكون للمقاعد الحاجزة رضيع ويمكن أن تكون مزعجة”.

وأضافت “يمكن أن تكون المقاعد بالقرب من دورات المياه صاخبة أو حتى كريهة الرائحة”.

وكشفت أن أفضل المقاعد “أقرب إلى المطبخ حيث يمكن للمضيفة أن تمنحك أقصى قدر من الاهتمام”.

المصدرexpress - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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