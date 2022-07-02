كيف ضيع جوني ديب ثروته؟!

وطن – على الرغم من فوزه في دعوى التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، إلا أن مشاكل الممثل جوني ديب مع ثروته لم تختفِ، حيث لا يمرّ الفنان العالمي بوقت مالي مستقر.

وفقا للتقارير التي نقلت عنها مجلة “ماركا” الإسبانية، وترجمت “وطن”، فإنّ جوني ديب على وشك الانهيار الماديّ.

جنى “ديب” أموالاً كبيرة بسبب قدرته على التمثيل والأفلام المتعددة الناجحة التي ظهر فيها خلال مسيرته المهنية.

ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي لجوني ديب حساس.

ارتفاع نفقات جوني ديب وإهدار المال

الكماليات، والنفقات الجارية، وسوء إدارة ثروته جعلت الديون تقربه من الوقوع في الإفلاس.

الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي يواجهه جوني ديب يجبره على الحصول على دور على الشاشة الكبيرة.

يحتاج ديب إلى الحصول على الأصول السائلة والمدخرات في الأشهر المقبلة.

كيف بدد جوني ديب ثروته؟

الموظفون والقطع الفنية وصيانة القصر والمركبات الفاخرة المتعددة والمخلفات الاقتصادية التي لا نهاية لها قد وضعت جوني ديب في خطر اقتصادي.

كان جوني ديب دائمًا يتمتع بحياة غريبة الأطوار وفاخرة.

منذ بداياته في دائرة الضوء الاجتماعي، اشتهر ديب بذوقه الفريد. بما في ذلك علاقاته مع وينونا رايدر أو كيت موس من خلال آمبر هيرد.

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام تصور جوني ديب على أنه شخص غني وناجح. ولا يبدو أن الممثل كان يعاني من مشاكل اقتصادية.

وأظهرت وسائل الإعلام ديب لحظات من الابتهاج أثناء الإجراءات القضائية.

ظهر ديب مؤخرًا مع صديقه جيف بيك وقدم عرضين عبر المحيط الأطلسي.

يخطط جوني ديب للعودة مع فرقته، Hollywood Vampires ، في عام 2023.

كما أنّ هوليوود و”مصاصي الدماء” يخططون للقيام بجولة في بعض الدول الأوروبية.

وخطوته الجديدة كموسيقي ستجلب لجوني ديب المزيد من الإيرادات.