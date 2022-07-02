الرئيسيةحياتناكيف ضيع جوني ديب ثروته؟!
حياتنا

كيف ضيع جوني ديب ثروته؟!

جنى "ديب" أموالاً طائلة خلال مسيرته المهنية

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ثروة جوني ديب watanserb.com
جوني ديب

وطن – على الرغم من فوزه في دعوى التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، إلا أن مشاكل الممثل جوني ديب مع ثروته لم تختفِ، حيث لا يمرّ الفنان العالمي بوقت مالي مستقر.

وفقا للتقارير التي نقلت عنها مجلة “ماركا” الإسبانية، وترجمت “وطن”، فإنّ جوني ديب على وشك الانهيار الماديّ.

جنى “ديب” أموالاً كبيرة بسبب قدرته على التمثيل والأفلام المتعددة الناجحة التي ظهر فيها خلال مسيرته المهنية.

جوني ديب watanserb.com
جوني ديب

ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي لجوني ديب حساس.

ارتفاع نفقات جوني ديب وإهدار المال

الكماليات، والنفقات الجارية، وسوء إدارة ثروته جعلت الديون تقربه من الوقوع في الإفلاس.

الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي يواجهه جوني ديب يجبره على الحصول على دور على الشاشة الكبيرة.

يحتاج ديب إلى الحصول على الأصول السائلة والمدخرات في الأشهر المقبلة.

كيف بدد جوني ديب ثروته؟

الموظفون والقطع الفنية وصيانة القصر والمركبات الفاخرة المتعددة والمخلفات الاقتصادية التي لا نهاية لها قد وضعت جوني ديب في خطر اقتصادي.

كان جوني ديب دائمًا يتمتع بحياة غريبة الأطوار وفاخرة.

منذ بداياته في دائرة الضوء الاجتماعي، اشتهر ديب بذوقه الفريد. بما في ذلك علاقاته مع وينونا رايدر أو كيت موس من خلال آمبر هيرد.

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام تصور جوني ديب على أنه شخص غني وناجح. ولا يبدو أن الممثل كان يعاني من مشاكل اقتصادية.

وأظهرت وسائل الإعلام ديب لحظات من الابتهاج أثناء الإجراءات القضائية.

ظهر ديب مؤخرًا مع صديقه جيف بيك وقدم عرضين عبر المحيط الأطلسي.

جوني ديب وصديقه الموسيقي جيف بيك
جوني ديب وصديقه الموسيقي جيف بيك / ديلي ميل

يخطط جوني ديب للعودة مع فرقته، Hollywood Vampires ، في عام 2023.

كما أنّ هوليوود و”مصاصي الدماء” يخططون للقيام بجولة في بعض الدول الأوروبية.

وخطوته الجديدة كموسيقي ستجلب لجوني ديب المزيد من الإيرادات.

 

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

آمبر هيرد تغرق أكثر .. ما فضيحة تهريب الكلاب المتورطة بها!؟ (شاهد)

حياتنا

آمبر هيرد في ورطة .. ستبيع هدية ثمينة من إيلون ماسك لتدفع لـ”جوني ديب”! (شاهد)

حياتنا

ابنة جوني ديب تستعرض رشاقة جسدها بإطلالة صيفية جريئة بيضاء (شاهد)

حياتنا

ابنة جوني ديب في أحضان “حبيب جديد” بملابس مثيرة! (شاهد)

حياتنا

محامية جوني ديب تتصدر الصُحف العالمية بتصرفها مع صديقها على الطائرة بأوامر من زوج شقيقتها!

حياتنا

جوني ديب وآمبر هيرد .. لم ينتهِ الأمر بعد ومفاجأة جديدة!

حياتنا

تسريب صور لآمبر هيرد وهي تخون جوني ديب مع ممثلة بريطانية شهيرة! (شاهد)

حياتنا

رسالة ابنة جوني ديب لوالدها تنتشر بشكل فيروسي.. ماذا كتبت فيها؟ (شاهد)

حياتنا

فيديو “صادم” يكشف إفلاس آمبر هيرد بعد خسارتها قضية التشهير!

حياتنا

معالجة نفسية تحلل لنا شخصية آمبر هيرد: “كذّابة .. وتعاني هذا المرض”! (شاهد)

حياتنا

صديقة والدة آمبر هيرد تفجّر قنبلة وتكشف الأب الحقيقي لابنتها (صور)

حياتنا

آمبر هيرد تكشف وثائق جديدة ضد جوني ديب وتضع المذيعة التي استضافتها في ورطة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

نيكولا شلهوب يتحدى وزير داخلية بلاده ويدعم المثليين جنسياً في لبنان (فيديو)

أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا