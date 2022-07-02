ظهور مثير لنجل أسامة بن لادن وزوجته.. لا يمت لتوجه والده بصلة (فيديو)

وطن- استحوذ ظهور جديد مثير لنجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، على نقاشات رواد مواقع التواصل.

نجل أسامة بن لادن وزوجته

وظهر عمر بن لادن رفقة زوجته داخل معرض بجانب صورا من إنتاجهما معروضة للبيع.

هذا الظهور الذي وثقته كاميرات وكالة “فرانس برس”، أكد أن عمر لا تربطه أي صلة من قريب ولا من بعيد بمنهج والده واتجاهاته المعروفة.

حيث يعمل عمر نجل أسامة بن لادن، فنانا وينكب على رسم اللوحات، كما أن مظهره مختلف تماما عن مظهر والده الذي كان يحرص على السمت الإسلامي باللحية الكثيفة والجلباب.

كما ظهرت زوجة عمر بن لادن إلى جانبه داخل المعرض، بملابس ضيقة وكاشفة عن شعرها الذي صبغته باللون الأحمر.

وتقول “فرانس برس” في تقريرها عن نجل بن لادن، إن عمر نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي قتلته القوات الخاصة الأميركية في باكستان سنة 2011، انكب على الرسم خلال فترات الحجر المنزلي.

وتابعت أن لوحاته تشكل محور معرض يقام حاليا بفرنسا، وسط تزايد الطلب على أعماله حول العالم.

وفي تصريحات عمر ـ الرجل طويل القامة وصاخب الشعر البني المجعّد المنسدل على كتفيه واللحية الصغيرة ـ قال: “كنّا نمضي وقتنا خلال فترة الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ”.

وأضاف: “كانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط”.

عمر بن لادن يكشف كيف تعلم الرسم؟

وأوضح عمر بن لادن أنه تعلم فن الرسم بتتبع مقاطع فيديو على يوتيوب مختصة بهذا الشأن، وأنه أحبب الأمر وتخصص به.

وجاءت معظم لوحات عمر بن لادن انعكاساً لذكريات طفولته ومراهقته، حيث سنوات حياته الأولى بمسقط رأسه في المملكة العربية السعودية.

وأوضح نجل بن لادن أنه انتقل إلى العيش مع والده في السودان عندما كان سنه 10 سنوات، قبل أن يغادروا السودان إلى أفغانستان، بعد 4 سنوات.

وبعد 5 سنوات في أفغانستان ترك عمر والده في التاسعة عشرة ليبدأ حياة جديدة تنقل خلالها بين عدد كبير من الدول العربية من بينها السعودية، ليصل سنة 2016 إلى فرنسا ويستقر في منطقة نورماندي.

وألغي عمر بن لادن في العام الفائت معرض لرسوماته بسبب الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورنا. لكن هذه المرة ـ بحسب التقرير ـ عُرضت نحو 30 لوحة له في سوق ضخم يعرض سلعاً مستعملة، بعدما تلقى عمر دعوة من مدير المكان الذي كان تقرّب منه نجل بن لادن.

لوحاته تباع بشكل كبير

ويقول التاجر باسكال مارتن في حديثه لـ”فرانس برس” إنّ “لوحات عمر تُباع بشكل كبير منذ أن طُرحت أعماله الأولى رغم أنّ المعرض لم يُفتتح بعد، إلا أن بعض اللوحات حُجزت مسبقاً.”

ولفت “مارتن” إلى أن “اسم بن لادن يستقطب المشترين”.

وبحسبه أيضا، يتراوح سعر اللوحات الصغيرة بين 750 و800 يورو، بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو.

أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر “فبيعت اللوحات لهم بالتقسيط”، بحسب مارتن.