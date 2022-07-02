السبت, يوليو 2, 2022
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تقارير

تابعة لحزب الله.. طائرات مسيرة تخترق مجال إسرائيل الجوي ولحظة اعتراضها (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
طائرات مسيرة تخترق إسرائيل watanserb.com
طائرات مسيرة تخترق إسرائيل

وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتراض 3 طائرات مسيرة وصفها بالمعادية اقتربت من جهة لبنان، وحلقت على بعد أميال من منصة “كاريش” للغاز.

طائرات مسيرة تخترق إسرائيل

وسائل إعلام عبرية ذكرت أن قوات البحرية والجوية الإسرائيلية، أعلنت اعتراض طائرات مسيرة لحزب الله اللبناني في البحر المتوسط.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن اعتراض الطائرات المسيرة، يمثل أول عمل دفاعي جوي تنفذه أنظمة دفاع من قواعد في البحر.

وأفاد بيان الاحتلال أن هذه الحادثة وقعت بعد ظهر، السبت 2 يوليو، فوق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من منصة الغاز “كاريش”.

وأكد البيان أنه تم “اعتراض 3 طائرات مسيرة من جهة لبنان اقتربت نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة الاحتلال.”

قادمة من لبنان وتابعة لحزب الله

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه كشف النقاب عن أن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت، السبت، باعتراض ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان.”

وتابع “أدرعي” في سلسلة تغريدات له بتويتر، أنه تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد. حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة.

وأوضح أنه من التحقيق الأولي يتضح أن “المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.”

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن أنظمة الرصد والانذار تصرفت وفق المطلوب تطبيقًا لما وصفه بـ”رؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد”، بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو.

كما نشر أفيخاي أدرعي، مقطعا مصورا وثق لحظة اعتراض الدفاعات على سفينة إسرائيلية للطائرات المسيرة الثلاث.

صحيفة “يديعوت أحرنوت” يديعوت أحرونوت، ذكرت من جانبها أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة بعد ظهر اليوم فوق البحر الأبيض المتوسط​​، بالقرب من منصة الغاز كاريش.

وأوضحت أنه تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائرتان أخريان بصاروخ “باراك” أطلق من سفينة صواريخ.

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المصدريديعوت أحرنوت ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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