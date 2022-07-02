تابعة لحزب الله.. طائرات مسيرة تخترق مجال إسرائيل الجوي ولحظة اعتراضها (فيديو)

وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتراض 3 طائرات مسيرة وصفها بالمعادية اقتربت من جهة لبنان، وحلقت على بعد أميال من منصة “كاريش” للغاز.

طائرات مسيرة تخترق إسرائيل

وسائل إعلام عبرية ذكرت أن قوات البحرية والجوية الإسرائيلية، أعلنت اعتراض طائرات مسيرة لحزب الله اللبناني في البحر المتوسط.

المتحدث باسم جيش الاحتلال:#مشاهد لحظة اعتراض الطائرات المسيرة الثلاثة فوق البحر​​، بالقرب من منصة الغاز كاريش pic.twitter.com/z6TEGyNwLz — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) July 2, 2022

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن اعتراض الطائرات المسيرة، يمثل أول عمل دفاعي جوي تنفذه أنظمة دفاع من قواعد في البحر.

وأفاد بيان الاحتلال أن هذه الحادثة وقعت بعد ظهر، السبت 2 يوليو، فوق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من منصة الغاز “كاريش”.

وأكد البيان أنه تم “اعتراض 3 طائرات مسيرة من جهة لبنان اقتربت نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة الاحتلال.”

قادمة من لبنان وتابعة لحزب الله

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه كشف النقاب عن أن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت، السبت، باعتراض ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان.”

#عاجل تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة. من التحقيق الأولي يتضح ان المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط pic.twitter.com/eRaO0jxm0z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2022

وتابع “أدرعي” في سلسلة تغريدات له بتويتر، أنه تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد. حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة.

وأوضح أنه من التحقيق الأولي يتضح أن “المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.”

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن أنظمة الرصد والانذار تصرفت وفق المطلوب تطبيقًا لما وصفه بـ”رؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد”، بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو.

كما نشر أفيخاي أدرعي، مقطعا مصورا وثق لحظة اعتراض الدفاعات على سفينة إسرائيلية للطائرات المسيرة الثلاث.

صحيفة “يديعوت أحرنوت” يديعوت أحرونوت، ذكرت من جانبها أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة بعد ظهر اليوم فوق البحر الأبيض المتوسط​​، بالقرب من منصة الغاز كاريش.

وأوضحت أنه تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائرتان أخريان بصاروخ “باراك” أطلق من سفينة صواريخ.