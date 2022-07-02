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حياتنا

إليسا ترقص بطريقة غريبة بفستان شفاف وتتغزل بجرأة بشاب وسيم (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إليسا ترقص بطريقة غريبة بفستان شفاف وتتغزل بجرأة بشاب وسيم (فيديو) watanserb.com
إليسا

وطن– تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفلها في مدينة الغردقة بمصر.

فستان شفاف

وكانت البداية بإطلالة إليسا في الحفل، حيث ارتدت فستاناً أسود  تميّز بكونه شفافاً في الجزء الأسفل منه.

كما أدت الفنانة اللبنانية رقصات غريبة أثناء غناءها وسط ضحكات الجمهور وتفاعلهم.

 

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وطلبت إليسا من جمهورها الغناء بدلا منها إن شعرت بالإجهاد في صوتها.

عروس بيروت

وغازلت ملكة الإحساس أحد الحضور قائلة: “إنت الأحلى، إنت الأمور”.

 

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وفي سياق آخر، خضعت النجمة اللبنانية لجلسة تصوير جديدة تعكس فيها جمال بيروت من خلال الأماكن الخلابة التي التقطت فيها الصور.

ونشرت إليسا صورا بعدسة محمد سيف وهي ترتدي Romber بروسومات إغريقية لملائكة محلقة في السماء. وهو من تصميم نيكولا جبران.

ونسقته على طرحة عروس بيضاء، وعلقت كاتبة: “لا شيء يمكنه أن يوقف جمال لبنان، الأفضل لم يأتي بعد”.

ثم ظهرت إليسا في صور أخرى وهي ترتدي فستاناً منفوشاً باللون البنفسجي، قصيراً جداً، من تصميم سارة مراد.

وعلقت الفنانة على الصور: “وهذا هو جمال لبنان”.

إليسا وسعد لمجرد

وتصدرت إليسا التريند قبل أسابيع فقط حين أشعلت مع الفنان المغربي سعد لمجرد أجواء حفلهما في السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة.

وشهد الحفل في جدة سوبردوم، وصلات غزل وأحضان بين إليسا وسعد لمجرد الذي قبل يدها أثناء أداء أغنيتهما “من أول دقيقة”.

وعلى الرغم من انسجام إليسا وسعد لمجرد معاً ونجاح حفلهما، إلا أن تعليقات الناشطين عكست غير ذلك.

وبمجرد الإعلان عن الحفلة تسبب بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بـ”تدنيس أرض الحرمين”.

وجاءت هذه الاعتراضات لأن الحفل  يتزامن مع موسم الحج.

فيما رحب آخرون بحفل الفنان المغربي مؤيدين رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية.

وهاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية، الحفل أيضاً بشراسة واصفةً إياها بالحفلة الهزلية.

وتحت عنوان ” أليسا ولمجرد.. من حفلة فنية إلى هزل وقهقهات وصراخ بتكاليف باهظة”، كتب الإعلامي خالد الجارالله: ” في موسم جدة، بدا أن اللبنانية أليسا والمغربي سعد لمجرد يقدمان عرضاً مسرحياً هزيلاً فقيراً في كل شيء. عدا الضحك الذي امتلأ به حفلتهما التي نظمتها روتانا على مسرح «سوبر دوم»”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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