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أول مسجد يرفع علم الشواذ في ألمانيا تحت شعار “الحب حلال” (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مسجد في ألمانيا يرفع علم الشواذ watanserb.com
مسجد في ألمانيا يرفع علم الشواذ

وطن- كشفت وسائل إعلام عن أن “مسجد ابن رشد” في برلين، بات أول مسجد في ألمانيا يرفع علم الشواذ جنسيا، في خطوة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل.

مسجد في ألمانيا يرفع علم الشواذ

ويشار إلى أن مسجد “ابن رشد ـ غوته” المشار إليه هو أول مسجد “ليبرالي” وأسسته امرأة، ومسموح فيه بإمامة المرأة للرجال في الصلاة، وكذلك صلاة النساء جنباً لجنب مع الرجال.

وبحسب ما نقت صحيفة “الإندبندنت“، فقد ذكر المسجد في بيان له أنه أول مسجد ألماني يرفع علم “قوس قزح” شعار المثليين جنسيا لدعمهم.

وتابع تقرير الصحيفة:”رفع مسجد ابن رشد الذي يُزعم أنه المسجد “الليبرالي” الوحيد في البلاد ،علم الشواذ أمام جمهور صغير يوم، الجمعة 1 يوليو.”

وبحسب صور ومقاطع متداولة على مواقع التواصل، فقد كتب في منتصف علم الشواذ الذي رفع المسجد على أبوابه كلمات “الحب حلال” بالعربية والإنجليزية.

مؤسس المسجد “سيران آثيس”، زعم في تصريحات صحفية له أن رفع علم المثليين “مهم للغاية” للأشخاص المسلمين من مجتمع الميم، حسب زعمه.

أحد أئمة المسجد يتحدث عن الخطوة

“محمد الكتاب” أحد أئمة مسجد ابن رشد، ذكر هو الآخر في تصريحات لمحطة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، أن المؤسسة الدينية هي “مكان آمن للأفراد لذا يمكنهم أيضًا تجربة الجانب الروحي من حياتهم”.

وتابع: “آمل أن تقدم العديد من المساجد الأخرى على مثل هذه الخطوة أو تقدم إشارات إيجابية أخرى لمجتمع الميم”.

ويشار إلى أنه يرمز للشواذ جنسيا والمثليين فيما بينهم باسم “مجتمع الميم”.

ويأتي هذا قبل حدثين رئيسيين للمثليين في العاصمة الألمانية برلين هذا الشهر.

رفع علم الشواذ على مسجد “ابن رشد ـ غوته” قبل صلاة الجمعة.

وارتدى بعض الحاضرين ملصقات بألوان قوس قزح التي ترمز للمثليين كتب عليها “الحب حلال.

وتأسس هذا المسجد قبل 5 سنوات وهو المسجد الوحيد الليبرالي في ألمانيا.

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المصدرالإندبندنت ،توتير ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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