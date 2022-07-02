أول مسجد يرفع علم الشواذ في ألمانيا تحت شعار “الحب حلال” (فيديو)

وطن- كشفت وسائل إعلام عن أن “مسجد ابن رشد” في برلين، بات أول مسجد في ألمانيا يرفع علم الشواذ جنسيا، في خطوة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل.

مسجد في ألمانيا يرفع علم الشواذ

ويشار إلى أن مسجد “ابن رشد ـ غوته” المشار إليه هو أول مسجد “ليبرالي” وأسسته امرأة، ومسموح فيه بإمامة المرأة للرجال في الصلاة، وكذلك صلاة النساء جنباً لجنب مع الرجال.

دعماً للمثليين🏳️‍🌈 أول مسجد في ألمانيا🕌 يرفع علم قوس قزح👇#ألمانيا pic.twitter.com/qkRprOi5Fw — DW عربية (@dw_arabic) July 2, 2022

وبحسب ما نقت صحيفة “الإندبندنت“، فقد ذكر المسجد في بيان له أنه أول مسجد ألماني يرفع علم “قوس قزح” شعار المثليين جنسيا لدعمهم.

وتابع تقرير الصحيفة:”رفع مسجد ابن رشد الذي يُزعم أنه المسجد “الليبرالي” الوحيد في البلاد ،علم الشواذ أمام جمهور صغير يوم، الجمعة 1 يوليو.”

وبحسب صور ومقاطع متداولة على مواقع التواصل، فقد كتب في منتصف علم الشواذ الذي رفع المسجد على أبوابه كلمات “الحب حلال” بالعربية والإنجليزية.

مؤسس المسجد “سيران آثيس”، زعم في تصريحات صحفية له أن رفع علم المثليين “مهم للغاية” للأشخاص المسلمين من مجتمع الميم، حسب زعمه.

أحد أئمة المسجد يتحدث عن الخطوة

“محمد الكتاب” أحد أئمة مسجد ابن رشد، ذكر هو الآخر في تصريحات لمحطة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، أن المؤسسة الدينية هي “مكان آمن للأفراد لذا يمكنهم أيضًا تجربة الجانب الروحي من حياتهم”.

وتابع: “آمل أن تقدم العديد من المساجد الأخرى على مثل هذه الخطوة أو تقدم إشارات إيجابية أخرى لمجتمع الميم”.

ويشار إلى أنه يرمز للشواذ جنسيا والمثليين فيما بينهم باسم “مجتمع الميم”.

ويأتي هذا قبل حدثين رئيسيين للمثليين في العاصمة الألمانية برلين هذا الشهر.

رفع علم الشواذ على مسجد “ابن رشد ـ غوته” قبل صلاة الجمعة.

وارتدى بعض الحاضرين ملصقات بألوان قوس قزح التي ترمز للمثليين كتب عليها “الحب حلال.

وتأسس هذا المسجد قبل 5 سنوات وهو المسجد الوحيد الليبرالي في ألمانيا.