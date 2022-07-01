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رياضة

والد البرازيلي نيمار يحسم مستقبل نجله مع باريس سان جيرمان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
والد نيمار يحسم مصير نجله مع باريس سان جيرمان watanserb.com
والد نيمار يحسم مصير نجله مع باريس سان جيرمان

وطن – خرج والد النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً عن صمته، لحسم الأنباء المتردد حول رحيل نجله هذا الصيف عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تراجع مستوى الأخير والفشل في تحقيق هدف الفريق الباريسي الذي جاء من أجله.

وقال الوالد نيمار دا سيلفا، في مقابلة صحفية مع شبكة (آر إم سي سبورت) الفرنسية، ” كل ما تردد من معلومات عن رحيل نجلي عن باريس سان جيرمان، هي أخبار كاذبة”.

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من جهته، قال رئيس نادي سانتوس البرازيلي (أندريس رويدا)، بأن الفريق تلقى أكثر من 100 رسالة في اليوم الواحد، من أجل الاستفسار عن موقف نجم منتخب السامبا نيمار من الاستمرار مع نادي باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة ( آس) الإسبانية، بأن نادي سانتوس البرازيلي قد تواصل بالفعل مع والد نيمار، من أجل معرفة موقفه من عودة نجله للفريق مجدداً. إلا أن اللاعب لا يفكر في مغادرة أوروبا.

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وكان نيمار قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة ( البلوغرانا)، في صيف عام 2013، قادماً من نادي سانتوس البرازيلي. قبل الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عام 2017 إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي سياق متصل، فقد نشر نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، فيديو تروجي للقميص الجديد الموسم المقبل، الذي أظهر فيه اللاعب نيمار وهو يرتدي القميص ضمن نجوم الفريق الباريسي. وهو ما قلل من أهمية رحيله عن النادي هذا الصيف.

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يذكر بأن عقد نيمار مع النادي الفرنسي يمتد حتى صيف عام 2025، إلا أن بنود عقده تنص على تمديد عقده. بشكل تلقائي إلى عام 2027.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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