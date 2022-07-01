والد البرازيلي نيمار يحسم مستقبل نجله مع باريس سان جيرمان

وطن – خرج والد النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً عن صمته، لحسم الأنباء المتردد حول رحيل نجله هذا الصيف عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تراجع مستوى الأخير والفشل في تحقيق هدف الفريق الباريسي الذي جاء من أجله.

وقال الوالد نيمار دا سيلفا، في مقابلة صحفية مع شبكة (آر إم سي سبورت) الفرنسية، ” كل ما تردد من معلومات عن رحيل نجلي عن باريس سان جيرمان، هي أخبار كاذبة”.

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عودة نيمار إلى البرازيل

من جهته، قال رئيس نادي سانتوس البرازيلي (أندريس رويدا)، بأن الفريق تلقى أكثر من 100 رسالة في اليوم الواحد، من أجل الاستفسار عن موقف نجم منتخب السامبا نيمار من الاستمرار مع نادي باريس سان جيرمان.

RMC : – والد نيمار ينفي رحيل ابنه عن باريس سان جيرمان ، حتى لو كان التفكير حول بيعه وارداً 🚨🚨 pic.twitter.com/sFXeZogwBd — عـالـم نـيـمـار (@njnews10) June 30, 2022

وأوضحت صحيفة ( آس) الإسبانية، بأن نادي سانتوس البرازيلي قد تواصل بالفعل مع والد نيمار، من أجل معرفة موقفه من عودة نجله للفريق مجدداً. إلا أن اللاعب لا يفكر في مغادرة أوروبا.

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عقد نيمار جونيور

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة ( البلوغرانا)، في صيف عام 2013، قادماً من نادي سانتوس البرازيلي. قبل الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عام 2017 إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

أكد والد نيمار في مقابلة مع شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، أن ما تردد عن رحيل ابنه عن النادي الباريسي مجرد "أخبار كاذبة". pic.twitter.com/XNu4tyLHmf — قناة بينونة (@Baynounahtv) July 1, 2022

وفي سياق متصل، فقد نشر نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، فيديو تروجي للقميص الجديد الموسم المقبل، الذي أظهر فيه اللاعب نيمار وهو يرتدي القميص ضمن نجوم الفريق الباريسي. وهو ما قلل من أهمية رحيله عن النادي هذا الصيف.

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نيمار يقترب من معادلة رقم الأسطورة بيليه مع منتخب البرازيل كما وقدم البرازيلي المستوى الباهت في الموسم المنصرم مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل مع نادي باريس سان جيرمان، 13 هدفاً وصناعة 7 تمريرات حاسمة لزملائه. جاء جل تلك الأهداف بعد خروج الفريق أمام ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

Le Parisien : يمكننا ان نؤكد ذلك ، نيمار اصبح الآن مرتبطاً بعقد مع باريس حتى عام 2027.#Neymar2027 🔵🔴 pic.twitter.com/pGARl8j38A — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 1, 2022

يذكر بأن عقد نيمار مع النادي الفرنسي يمتد حتى صيف عام 2025، إلا أن بنود عقده تنص على تمديد عقده. بشكل تلقائي إلى عام 2027.

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