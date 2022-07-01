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اقتصاد

للمبتدئين .. أفضل 5 تطبيقات لتداول العملات المشفرة في عام 2022

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
للمبتدئين..أفضل 5 تطبيقات للعملات المشفرة في عام 2022 watanserb.com
العدد الهائل الموجود من هذه التطبيقات يمكن أن يربك الشخص في اختيار التطبيق المناسب

وطنتقدم العملات المعدنية والرموز الرقمية السريعة والآمنة بديلاً أفضل للمستخدمين، من الاستثمار والتداول إلى الدفع مقابل المنتجات والخدمات.

هناك العديد من تطبيقات العملات المشفرة التي تم إنشاؤها والتي تخدم مجموعة متنوعة من الأغراض، ولكن العدد الهائل الموجود من هذه التطبيقات يمكن أن يربك الشخص في اختيار التطبيق المناسب.

فيما يلي أهم 5 تطبيقات لتداول العملات المشفرة للمبتدئين، وفقا لما أورده موقع coinjournal.

1. تطبيق إتورو eToro

يصنف eToro كأفضل تطبيق للعملات المشفرة بفضل نطاق وجودة الخدمات التي يقدمها.
ما يجعل تطبيق eToro حقًا فريدًا بين تطبيقات التشفير الأخرى هو ميزة CopyTrader المبتكرة وهي خاصية رائعة للمبتدئين وأولئك الذين يرغبون في تحسين كفاءة رأس مالهم لأنها تتيح تكرار صفقات المتداولين الأكثر نجاحًا حول العالم تلقائيًا.
تطبيق إتورو eToro
تطبيق إتورو eToro
كما يُمكن eToro  المستخدمين من التواصل مع المتداولين الآخرين للتعلم ومشاركة الخبرات والوصول إلى الحكمة الجماعية.
كما يوفر إمكانية الوصول إلى آلاف الأدوات المالية التقليدية، مثل الأسهم والسلع وصناديق الاستثمار المتداولة.
من السهل إنشاء حساب مجاني على منصة eToro ولا توجد رسوم إدارية أو عمولة على الأسهم.
عندما تتداول العملات المشفرة، ستدفع فقط رسومًا بنسبة 1٪ على كل عملية شراء وبيع، والحد الأدنى للإيداع هو 10 دولارات (8 جنيهات إسترلينية).

2. تطبيق بينانس Binance

مع وجود أكثر من 600 عملة مشفرة مدرجة، يعد تطبيق بورصة التشفير Binance أفضل تطبيق لتداول العملات الرقمية.

إن العدد الهائل من العملات المعدنية وتنوعها يعني أن منصة Binance تتميز عن منافسيها عندما يتعلق الأمر بالعثور على عملات رقمية جديدة وغامضة.

تطبيق بينانس Binance
تطبيق بينانس Binance

توجد في هذا التطبيق ميزة التحويل والتي تجعل من السهل على المبتدئين شراء وبيع ومبادلة أي عملة مشفرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمتداولين الأكثر خبرة الاستفادة من الرسوم البيانية القابلة للتخصيص ومجموعة واسعة من المؤشرات الفنية.

يعد إنشاء حساب مجاني أمرًا بسيطًا على هذه المنصة وهناك مجموعة متنوعة من خيارات الدفع للإيداع.

الحد الأدنى للإيداع هو 50 دولارًا (حوالي 40 جنيهًا إسترلينيًا) ولا توجد رسوم للإيداع أو بعض عمليات السحب النقدي.

3. تطبيق كوين بيز Coinbase

Coinbase هي واحدة من أبسط تطبيقات التشفير، مما يجعلها المكان المثالي لبدء رحلة التشفير إذا كنت مبتدئًا. 

تطبيق كوين بيز Coinbase
تطبيق كوين بيز Coinbase

علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في فهم عالم التشفير، فإن منصة Coinbase تقدم نصائح ودروس تعليمية ومجموعة من المقالات التعليمية.

تشمل الميزات الأخرى التي يوفرها هذا التطبيق محفظة الحفظ الذاتي، وسوق NFT، والقروض المضمونة بالعملات المشفرة، وبطاقة Coinbase لإنفاق العملات المشفرة أثناء كسب المكافآت.

4. تطبيق نيكسو Nexo

إذا كنت تريد أن تفعل أكثر من مجرد شراء وبيع العملات المشفرة، فإن Nexo وبفضل الميزات الإضافية التي يقدمها يعد التطبيق المثالي.

تطبيق نيكسو Nexo
تطبيق نيكسو Nexo

على غرار تطبيقات التشفير الأخرى، يتيح Nexo للمستخدمين شراء 41 عملة مشفرة على الفور باستخدام بطاقة ائتمان.

على عكس التطبيقات الأخرى، يتيح لك Nexo كسب ما يصل إلى 0.5٪ استرداد نقدي فوري على المقايضات.

 5.  تطبيق بيت فلاير bitFlyer

إذا كنت تتداول بميزانية محدودة، فإن bitFlyer هو التطبيق المناسب لك.

بخلاف معظم تطبيقات التشفير، يتيح لك هذا التطبيق شراء وبيع أكثر من 10 من أكثر العملات المشفرة شيوعًا بدون رسوم تداول.

تطبيق بيت فلاير bitFlyer
تطبيق بيت فلاير bitFlyer

كما يحتوي التطبيق على أحدث تقنيات التشفير وهو منظم جيدًا، بعد أن حصل على تراخيص للعمل في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

من السهل إنشاء حساب على هذا التطبيق لأن عملية التحقق من الهوية السريعة تعني أنه يمكنك التسجيل باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني، والتحقق من حسابك، والبدء على الفور في الاستثمار – كل ذلك في أقل من خمس دقائق.

المصدرموقع coinjournal، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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