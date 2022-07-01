للمبتدئين .. أفضل 5 تطبيقات لتداول العملات المشفرة في عام 2022

وطن– تقدم العملات المعدنية والرموز الرقمية السريعة والآمنة بديلاً أفضل للمستخدمين، من الاستثمار والتداول إلى الدفع مقابل المنتجات والخدمات.

هناك العديد من تطبيقات العملات المشفرة التي تم إنشاؤها والتي تخدم مجموعة متنوعة من الأغراض، ولكن العدد الهائل الموجود من هذه التطبيقات يمكن أن يربك الشخص في اختيار التطبيق المناسب.

فيما يلي أهم 5 تطبيقات لتداول العملات المشفرة للمبتدئين، وفقا لما أورده موقع coinjournal.

1. تطبيق إتورو eToro

يصنف eToro كأفضل تطبيق للعملات المشفرة بفضل نطاق وجودة الخدمات التي يقدمها.



ما يجعل تطبيق eToro حقًا فريدًا بين تطبيقات التشفير الأخرى هو ميزة CopyTrader المبتكرة وهي خاصية رائعة للمبتدئين وأولئك الذين يرغبون في تحسين كفاءة رأس مالهم لأنها تتيح تكرار صفقات المتداولين الأكثر نجاحًا حول العالم تلقائيًا.

كما يُمكن eToro المستخدمين من التواصل مع المتداولين الآخرين للتعلم ومشاركة الخبرات والوصول إلى الحكمة الجماعية.

كما يوفر إمكانية الوصول إلى آلاف الأدوات المالية التقليدية، مثل الأسهم والسلع وصناديق الاستثمار المتداولة.



من السهل إنشاء حساب مجاني على منصة eToro ولا توجد رسوم إدارية أو عمولة على الأسهم.

عندما تتداول العملات المشفرة، ستدفع فقط رسومًا بنسبة 1٪ على كل عملية شراء وبيع، والحد الأدنى للإيداع هو 10 دولارات (8 جنيهات إسترلينية).

2. تطبيق بينانس Binance

مع وجود أكثر من 600 عملة مشفرة مدرجة، يعد تطبيق بورصة التشفير Binance أفضل تطبيق لتداول العملات الرقمية.

إن العدد الهائل من العملات المعدنية وتنوعها يعني أن منصة Binance تتميز عن منافسيها عندما يتعلق الأمر بالعثور على عملات رقمية جديدة وغامضة.

توجد في هذا التطبيق ميزة التحويل والتي تجعل من السهل على المبتدئين شراء وبيع ومبادلة أي عملة مشفرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمتداولين الأكثر خبرة الاستفادة من الرسوم البيانية القابلة للتخصيص ومجموعة واسعة من المؤشرات الفنية.

يعد إنشاء حساب مجاني أمرًا بسيطًا على هذه المنصة وهناك مجموعة متنوعة من خيارات الدفع للإيداع.

الحد الأدنى للإيداع هو 50 دولارًا (حوالي 40 جنيهًا إسترلينيًا) ولا توجد رسوم للإيداع أو بعض عمليات السحب النقدي.

3. تطبيق كوين بيز Coinbase

Coinbase هي واحدة من أبسط تطبيقات التشفير، مما يجعلها المكان المثالي لبدء رحلة التشفير إذا كنت مبتدئًا.

علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في فهم عالم التشفير، فإن منصة Coinbase تقدم نصائح ودروس تعليمية ومجموعة من المقالات التعليمية.

تشمل الميزات الأخرى التي يوفرها هذا التطبيق محفظة الحفظ الذاتي، وسوق NFT، والقروض المضمونة بالعملات المشفرة، وبطاقة Coinbase لإنفاق العملات المشفرة أثناء كسب المكافآت.

4. تطبيق نيكسو Nexo

إذا كنت تريد أن تفعل أكثر من مجرد شراء وبيع العملات المشفرة، فإن Nexo وبفضل الميزات الإضافية التي يقدمها يعد التطبيق المثالي.



على غرار تطبيقات التشفير الأخرى، يتيح Nexo للمستخدمين شراء 41 عملة مشفرة على الفور باستخدام بطاقة ائتمان.

على عكس التطبيقات الأخرى، يتيح لك Nexo كسب ما يصل إلى 0.5٪ استرداد نقدي فوري على المقايضات.

5. تطبيق بيت فلاير bitFlyer

إذا كنت تتداول بميزانية محدودة، فإن bitFlyer هو التطبيق المناسب لك.

بخلاف معظم تطبيقات التشفير، يتيح لك هذا التطبيق شراء وبيع أكثر من 10 من أكثر العملات المشفرة شيوعًا بدون رسوم تداول.

كما يحتوي التطبيق على أحدث تقنيات التشفير وهو منظم جيدًا، بعد أن حصل على تراخيص للعمل في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

من السهل إنشاء حساب على هذا التطبيق لأن عملية التحقق من الهوية السريعة تعني أنه يمكنك التسجيل باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني، والتحقق من حسابك، والبدء على الفور في الاستثمار – كل ذلك في أقل من خمس دقائق.