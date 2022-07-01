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فيديو رانيا يوسف في الجيم يشعل المواقع! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف في الجيم watanserb.com
رانيا يوسف في الجيم

وطن – نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على حسابها في “انستغرام“، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات بملابس رياضية جريئة. وفق الجمهور

وأرفقت رانيا يوسف الفيديو -الذي وصفه متابعون بالجريء- تعليقاً جاء فيه: “أنظر في المرآة. هؤلاء منافسيك”.

 

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كما نشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها في أحدث ظهور، وعلقت: “من أرقى أنواع رفاهيّة الرّوح أن يكون انفرادك بنفسك هو متعتك الحقيقيّة، فمن لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر “.

 

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وسبق أن شاركت الفنانة المصرية جمهورها المزيد من صورها في رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت رانيا وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون البرتقالي بفتحة صدر واسعة.

وتميز فستان رانيا بوجود حزام على الخصر بنفس لون الفستان، مع فتحات على جانبي الخصر أيضاً.

أما الماكياج فوضعته الفنانة المصرية بشكل تناسب لون بشرتها البرونزية.

وارتدت رانيا نظارة شمسية وقبعة باللون البيج وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الأسود منسدلاً. مستكملة إطلالتها مع اكسسورات ضخمة.

 

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المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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