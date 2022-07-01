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رياضة

روما سيوقع مع رونالدو وتقرير يكشف التفاصيل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
روما يحاول التوقيع مع رونالدو رغم تمسك مانشستر يونايتد watanserb.com

وطن – بات نادي روما الإيطالي، قريب من الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وستكون هذه الصفقة في حال الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد مع صاروخ ماديرا، بمثابة توجيه ضربة قوية في سوق (الميركاتو) الصيفي.

انتقال رونالدو إلى روما

وكشف لاعب نادي روما السابق أنجيلو دي ليفيو، خلال مقابلة صحفية مع إذاعة (Retesport) الإيطالية، بأن روما مهتم بالفعل في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأضاف دي ليفيو، ” أعرف ذلك من مصادر مختلفة، بأن النادي يحاول التعاقد مع  اللاعب البرتغالي، وربما سيكون الإعلان عن تلك الصفقة في 7 يوليو المقبل”.

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كما وأردف ، ” الأمور جنونية، لكن الأخبار تنتشر بشكل كبير في عالم كرة القدم، لقد تحدثت عن طريق الصدفة مع صديق يعمل في التلفزيون. وأطلع على المفاوضات. بشأن كريستيانو من مسؤول مهم والجلوس في مأدبة عشاء قبل أيام”.

مساعي نادي روما

وفي ذات السياق، قال فابيو بيتروتسي لاعب نادي روما السابق، في تصريح صحفي نشر في وقت سابق بشأن البرتغالي رونالدو، ” أعرف من مصدر جيد، بأن نادي روما يحاول الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو بكل الوسائل”.

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كما واستكمل بيتروتسي، ” يجب تسوية التفاصيل، من أجل حقوق الصورة. لكنني أعلم بأنه سيغادر مانشستر يونايتد”.

تمسك مانشستر يونايتد

ورغم تلك التقارير الصحفية عن اهتمام نادي روما ( العاصمة)، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. إلا أن مدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج. يضع الدون ضمن مشروعه مع الشياطين الحمر.

لكن تقارير أخرى كذلك، قد تحدثت عن استياء نجم مانشستر يونايتد من إدارة النادي، بسبب تأخر صفقات الشياطين الحمر هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر، بأن البرتغالي رونالدو ينتهي عقده مع نادي مانشستر يونايتد. في صيف عام 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.

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المصدر وطن + Retesport + جوول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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