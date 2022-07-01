روما سيوقع مع رونالدو وتقرير يكشف التفاصيل

وطن – بات نادي روما الإيطالي، قريب من الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وستكون هذه الصفقة في حال الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد مع صاروخ ماديرا، بمثابة توجيه ضربة قوية في سوق (الميركاتو) الصيفي.

انتقال رونالدو إلى روما

وكشف لاعب نادي روما السابق أنجيلو دي ليفيو، خلال مقابلة صحفية مع إذاعة (Retesport) الإيطالية، بأن روما مهتم بالفعل في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأضاف دي ليفيو، ” أعرف ذلك من مصادر مختلفة، بأن النادي يحاول التعاقد مع اللاعب البرتغالي، وربما سيكون الإعلان عن تلك الصفقة في 7 يوليو المقبل”.

رقصة واحدة أخيرة تبقت 🤔 صحيفة AS الإسبانية: تقديم رونالدو ذو الـ 37 عاما صاحب القميص رقم 7 في روما سيتم في تاريخ مميز وهو يوم 7 من شهر7 رغم نفي الأمر.. إلا أن الصحيفة تؤكد بأن مورينيو يريد رونالدو في فريقه روما ليجتمعا معا مرة واحدة أخيرة pic.twitter.com/bnFxMCEdFP — Yallakora (@Yallakoranow) July 1, 2022

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كما وأردف ، ” الأمور جنونية، لكن الأخبار تنتشر بشكل كبير في عالم كرة القدم، لقد تحدثت عن طريق الصدفة مع صديق يعمل في التلفزيون. وأطلع على المفاوضات. بشأن كريستيانو من مسؤول مهم والجلوس في مأدبة عشاء قبل أيام”.

فكرة انتقال رونالدو إلى روما أصبحت أقرب إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى ✅ pic.twitter.com/f8BzE0XeDT — KoooraWorld (@KoooraWorld) June 29, 2022

مساعي نادي روما

وفي ذات السياق، قال فابيو بيتروتسي لاعب نادي روما السابق، في تصريح صحفي نشر في وقت سابق بشأن البرتغالي رونالدو، ” أعرف من مصدر جيد، بأن نادي روما يحاول الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو بكل الوسائل”.

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كما واستكمل بيتروتسي، ” يجب تسوية التفاصيل، من أجل حقوق الصورة. لكنني أعلم بأنه سيغادر مانشستر يونايتد”.

تمسك مانشستر يونايتد

ورغم تلك التقارير الصحفية عن اهتمام نادي روما ( العاصمة)، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. إلا أن مدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج. يضع الدون ضمن مشروعه مع الشياطين الحمر.

يستعد نادي روما لتوجيه ضربة مدوية في سوق الانتقالات، وذلك بمحاولة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد. 🔥 pic.twitter.com/RqV6mKokK2 — GOAL Arabia (@GoalAR) June 30, 2022

لكن تقارير أخرى كذلك، قد تحدثت عن استياء نجم مانشستر يونايتد من إدارة النادي، بسبب تأخر صفقات الشياطين الحمر هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر، بأن البرتغالي رونالدو ينتهي عقده مع نادي مانشستر يونايتد. في صيف عام 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.

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