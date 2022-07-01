جورج وسوف يصدم جمهوره في موسم جدة .. ظهر على عكاز ووزن غير طبيعي (صور)

وطن – عبّر جمهور الفنان السوري جورج وسوف عن قلقه على صحة “سلطان الطرب”، بعد ظهوره الصادم خلال إحيائه حفلاً فنياً في موسم جدة بالسعودية.

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وظهر الفنان جورج وسوف خلال الحفل على المسرح متكئاً على عكازة، ولاحظ الجمهور زيادة غير عادية في وزنه .

وقدّم وسـوف خلال الحفل مجموعة من أشهر اغانيه، ومنها: حلف القمر، خسرت كل الناس على شانه، الحب الكبير، وغيرها، والتي تفاعل معها الجمهور .كما نشر حساب شركة “بنش مارك” متخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والعلاقات العامة على انستغرام.

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بعد ظهوره على كرسي متحرك.. هذا ما يعاني منه جورج وسوف! (فيديو) من جهته، نشر جورج وسوف على حسابه الرسميّ في تويتر، تغريدةً عقّب فيها على مشاركته في موسم جدة.

وقال “وسوف”:موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور العظيم في المملكة واشكر شركة Benchmark على التنظيم الرائع وعلى اهتمامهم بكافة التفاصيل باحتراف ومحبة والشكر لهيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في حفل الأمس”