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جورج وسوف يصدم جمهوره في موسم جدة .. ظهر على عكاز ووزن غير طبيعي (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورج وسوف في موسم جدة watanserb.com

وطن – عبّر جمهور الفنان السوري جورج وسوف عن قلقه على صحة “سلطان الطرب”، بعد ظهوره الصادم خلال إحيائه حفلاً فنياً في موسم جدة بالسعودية.

وظهر الفنان جورج وسوف خلال الحفل على المسرح متكئاً على عكازة، ولاحظ الجمهور زيادة غير عادية في وزنه .

جورج وسوف خلال حفلته في موسم جدة
جورج وسوف خلال حفلته في موسم جدة على عكاز ووزن زائد

وقدّم وسـوف خلال الحفل مجموعة من أشهر اغانيه، ومنها: حلف القمر، خسرت كل الناس على شانه، الحب الكبير، وغيرها، والتي تفاعل معها الجمهور .كما نشر حساب شركة “بنش مارك” متخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والعلاقات العامة على انستغرام.

وقال “وسوف”:موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور العظيم في المملكة واشكر شركة Benchmark على التنظيم الرائع وعلى اهتمامهم بكافة التفاصيل باحتراف ومحبة والشكر لهيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في حفل الأمس”

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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