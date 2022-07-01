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جريمة دموية بفندق ريتز كارلتون .. مدربة يوغا مقتولة بـ30 طعنة سكين! (صور)

الشرطة على جثتها ملطخة بالدماء في حوض الاستحمام

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
ريتز كارلتون

وطن – في جريمة دموية بفندق ريتز كارلتون بهونج كونج، قُتلت مدربة يوغا بوحشية في غرفة فندق ريتز كارلتون على يد صديقها السابق، قبل ساعات فقط من استعدادها للذهاب في رحلة إلى الولايات المتحدة.

كان من المقرر أن تسافر تشو هويشيان، المعروفة أيضًا باسمها المستعار أكوا تشاو ، 23 عامًا ، إلى الولايات المتحدة في 30 يونيو بغرض المشاركة في دورة يوغا مدتها ثلاثة أشهر .

أصيبت بأكثر من 30 طعنة من سكين طوله 27 سم

عثرت الشرطة على جثة مدربة اليوغا ملطخة بالدماء في حوض الاستحمام في فندق ريتز كارلتون بهونج كونج مع أكثر من 30 طعنة من سكين طوله 27 سم.

مدربة اليوغا تشو هويشيان
مدربة اليوغا تشو هويشيان

كانت جدران غرفة الفندق مغطاة بالدماء والتي تعتقد الشرطة أنها جاءت من الجريمة.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

قال أحد ضباط الطب الشرعي إن مدربة اليوغا ماتت بسبب طعنتين بعمق 8 سم في الجانب الأيسر من صدرها وحلقها وإنها قتلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

القبض على صديق الضحية للاشتباه بارتكابه الجريمة

تم القبض على صديقها السابق لاو نان، 28 عامًا ، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد أن سلم نفسه في مركز شرطة وونغ تاي سين في 30 يونيو.

المتهم لاو نان
المتهم لاو نان

وظهرت لقطات تلفزيونية لها وهي تغادر المنزل مع رجل في 29 يونيو لكنها لم تعد في رحلتها.

قال والدها إن أكوا، التي لديها أكثر من 53000 متابع على Instagram ، كانت “متحمسة” لدورة تدريب اليوغا.

وأضاف: “كانت ابنتي تبحث حقًا عن الرحلة، لذا علمت عندما لم تذهب أن هناك مشكلة كبيرة”.

وتابع: “حاولت حتى المساء لكنني لم أتمكن من الاتصال بابنتي عبر Whatsapp أو بالاتصال بها. ذهبت إلى شقتها فقط لأكتشف أن أمتعة ابنتي بقيت سليمة في المنزل”.

واضاف:  لاحقًا، راجعت شركة الطيران ولم يكن هناك أي سجل لركوبها، لذلك كنت قلقا.”

وأظهرت الكاميرات أن “أكوا” قد غادرت منزلها مع رجل في الساعة 4.42 مساءً في 29 يونيو ، وبعد ذلك لم تتم رؤيتها مرة أخرى.

قالت إحدى صديقات أكوا إن عارضة اللياقة البدنية طلبت مساعدتها في حزم حقائبها عندما ظهر حبيبها السابق عند الباب.

عندما لم يتمكن والدها من الاتصال في 30 يونيو / حزيران ، شعر بالقلق وأبلغ الشرطة عن فقدها.

زار شقتها في مجمع Seaside Sonata السكني، في حي شام شوي بو في كولون في هونغ كونغ ورأى أكوا تركت أمتعتها في الغرفة.

في غضون ذلك، قالت شركة الطيران التي قامت برحلتها إلى الولايات المتحدة إنها لم تستقل الطائرة مطلقًا.

يقال إن العاشق السابق لأكوا لاو نان رفض التحدث لكنه أعطى الشرطة بطاقة مفتاح الفندق.

جثة “أكوا” غارقة بالدماء

عثر الضباط على جثة أكوا في غرفة فندق غارقة بالدماء في فندق ريتز كارلتون في منطقة “تسيم شا تسوي” في “كولون”.

تم العثور على تشو هويشيان المعروفة أيضًا باسمها المستعار أكوا تشاو غارقة في دمائها
تم العثور على تشو هويشيان المعروفة أيضًا باسمها المستعار أكوا تشاو غارقة في دمائها

وقال متحدث باسم شرطة منطقة “ياو تسيم”: ‘أقيمت حواجز على الفور حول مسرح الجريمة لإغلاق المنطقة. تم القبض على المشتبه به في ارتكابه جريمة القتل”.

تم اقتياد المشتبه به في 1 يوليو في الساعة 4 صباحًا لتفتيش منزله ومنزل الضحية لجمع الأدلة.

وعثر الضباط على سكين طوله 27 سم في حوض الاستحمام يشتبه في علاقته بالقضية. فيما يعتقد المحققون أن المشتبه به اشترى السكين بنفسه.

صادر المحققون مجموعة من الأدلة، بما في ذلك سكاكين حادة ومناشف ملطخة بالدماء وحقائب ظهر.

وجد تحقيق أولي أن “لاو” حجز غرفة الفندق في 28 يونيو وبقي هناك لمدة يومين. وزُعم أيضًا أن أكوا أبلغت الشرطة به منذ عدة أشهر لتهديدها.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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