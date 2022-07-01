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جديد قضية شيماء جمال.. رئيس تحرير برنامجها يفجر مفاجآت والنيابة تدين “المتهم الثاني”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شيماء جمال معلومات جديدة watanserb.com
شيماء جمال

وطن – كشف كريم وزيري رئيس تحرير برنامج “المشاغبة” الذي كانت تقدمه الإعلامية المصرية شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، معلومات جديدة عن المجني عليها وعلاقتها بزوجها.

“وزيري” قال في إن المستشار أيمن حجاج كان الزوج الثاني للإعلامية شيماء جمال، وأكد أن الزواج كان رسميا خلافا لما أثير بأنه كان عرفيا، موضحًا أن الزواج كان عام 2016 وتم توثيقه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على العقد.

وأشار وزيري في تصريحاته التي جاءت لبرنامج “هي وهما” على قناة “الحدث اليوم” المصرية، إلى أن شيماء لم تكن تمتلك فيلا كما روج البعض، وكانت تقطن في شقة إيجار جديد واشترت سيارة بالتقسيط قبل عامين، وذلك حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.

وتطرق وزيري إلى الحياة الشخصية للإعلامية القتيلة، قائلا إنها كانت مشاغبة في طبيعتها الشخصية ودائما كانت تبحث عن القضايا التي تمس المجتمع وكشف ملفات الفساد، كما أنها فجرت العديد من القضايا مش تجارة الأعضاء والمخدرات.

بالتزامن، صدر بيان عن النيابة العامة أورد تفاصيل جديدة عن مقتل الإعلامية شيماء جمال،

النيابة قالت إن المتهم الذي أرشد عن مكان دفن جثة المجني عليها متورط في القضية، وهذا الشخص وصفته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بأنه شاهد في القضية.

وأضافت أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات تفكيره مع زوج المجني عليها في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه.

وأشارت إلى أن المتهم الثاني اتفق مع زوج المجني عليها يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

وبحسب البيان، تتبعت النيابة العامة خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات.

وندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا.

كما ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

وأمس الخميس، أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وكان مصدر مطلع بالطب الشرعي في مصر، قد فجر مفاجأة جديدة في واقعة مقتل شيماء جمال.

المصدر قال إن جثمان شيماء جمال مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، وذلك لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

وأضاف أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الاثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين، وذلك بناءً على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

فيديو خاص من غرفة نوم شيماء جمال يجدد الجدل (شاهد)

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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