جديد قضية شيماء جمال.. رئيس تحرير برنامجها يفجر مفاجآت والنيابة تدين “المتهم الثاني”

وطن – كشف كريم وزيري رئيس تحرير برنامج “المشاغبة” الذي كانت تقدمه الإعلامية المصرية شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، معلومات جديدة عن المجني عليها وعلاقتها بزوجها.

“وزيري” قال في إن المستشار أيمن حجاج كان الزوج الثاني للإعلامية شيماء جمال، وأكد أن الزواج كان رسميا خلافا لما أثير بأنه كان عرفيا، موضحًا أن الزواج كان عام 2016 وتم توثيقه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على العقد.

وأشار وزيري في تصريحاته التي جاءت لبرنامج “هي وهما” على قناة “الحدث اليوم” المصرية، إلى أن شيماء لم تكن تمتلك فيلا كما روج البعض، وكانت تقطن في شقة إيجار جديد واشترت سيارة بالتقسيط قبل عامين، وذلك حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.

وتطرق وزيري إلى الحياة الشخصية للإعلامية القتيلة، قائلا إنها كانت مشاغبة في طبيعتها الشخصية ودائما كانت تبحث عن القضايا التي تمس المجتمع وكشف ملفات الفساد، كما أنها فجرت العديد من القضايا مش تجارة الأعضاء والمخدرات.

بالتزامن، صدر بيان عن النيابة العامة أورد تفاصيل جديدة عن مقتل الإعلامية شيماء جمال،

النيابة قالت إن المتهم الذي أرشد عن مكان دفن جثة المجني عليها متورط في القضية، وهذا الشخص وصفته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بأنه شاهد في القضية.

وأضافت أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات تفكيره مع زوج المجني عليها في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه.

لقيت الإعلاميّة المصريّة شيماء جمال مصرعها رمياً بالرصاص وتعرَّض جثمانها للتشويه والتمثيل على يد زوجها. هي الحادثة الرابعة من نوعها بمنطقتنا في أيّام، بعد ذبح طالبة في مصر على يد زميلها، وأخرى في الأردن على يد زميلها أيضًا، ومقتل زوجة في الامارات على يد زوجها. (1/6) pic.twitter.com/2OiDzw1w1W — Federal Lebanon (@FederalLebanon_) July 1, 2022

وأشارت إلى أن المتهم الثاني اتفق مع زوج المجني عليها يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

وبحسب البيان، تتبعت النيابة العامة خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات.

تظبيت القضيه حتي يخفف الحكم علي القاضي #شيماء_جمال https://t.co/CAX5iuawwU — كوجاك (@Elhaddads) July 1, 2022

وندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا.

كما ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

"لا آثار تشويه على جثتها".. مصادر تكشف كيف أوقع الأمن المصري القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة المصرية #شيماء-جمال#الحدث pic.twitter.com/SoUTnOMvLL — ا لـحـدث (@AlHadath) July 1, 2022

وأمس الخميس، أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وكان مصدر مطلع بالطب الشرعي في مصر، قد فجر مفاجأة جديدة في واقعة مقتل شيماء جمال.

المصدر قال إن جثمان شيماء جمال مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، وذلك لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

وأضاف أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الاثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين، وذلك بناءً على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.