تشكيك في الظهور الثاني لآمال ماهر.. هل استعان رامي رضوان بزوجته دنيا لتؤدي المهمة؟

وطن – ظهرت المطربة المصرية آمال ماهر، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وذلك اختفاء امتد لأسابيع، زُعم خلاله أنها تعرضت للتعذيب والاختطاف، في جريمة اتهم بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد الحديث عن اندلاع خلافات بينهما بعد زواجهما.

الظهور الأول كان خلال مقطع فيديو عرضته وسائل إعلام مقربة من السلطات، قالت آمال خلاله إنها أصيبت بفيروس كورونا وقضت فترة صعبة.

لكن الكثيرين شككوا في تلك الرواية، ونشروا صورا من فيديو آمال ماهر أظهرت ما قالوا إنه تعرضها للتعذيب، وروج البعض الآخر أن الفيديو مفبرك ويعود إلى مقابلة سابقة لآمال ماهر، تم تركيب الصوت عليها.

ناصر يكشف سر تشكيك الشعب المصري في فيديو ظهور آمال ماهر #مصر_النهاردة pic.twitter.com/voFU6nu3lH — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 30, 2022

وفي اليوم التالي، ظهرت آمال عبر مكالمة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان عبر قناة “dmc“، أقسمت خلالها أنّها هي التي ظهرت في الفيديو، وقدمت جزءا من إحدى أعمالها الغنائية للتأكيد على ذلك.

طوبة فوق طوبة وابني.. مصر مكتوبة لابني ❤️

الفنانة آمال ماهر تُشعل ستوديو #مساء_dmc بصوتها العذب لتطمئن جمهورها pic.twitter.com/n68ZPkjbQJ — dmctv (@dmctv) June 30, 2022

واعتذرت آمال لجمهورها بسبب الجدل الذي أثير بسببها في الفترة الماضية، وقالت إنها كانت فى حالة سيئة ومريضة جدا بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها لم تتابع ما حدث في الفترة الماضية بسبب حالتها الصحية، وأوضحت أنها غابت عن الساحة حتى لا يقلق عليها الجمهور.

آمال ماهر ترد بنفسها على أكاذيب الإخوان في #مساء_dmc:

"الكوفيد تاعبني بشكل فظيع وبقينا أنا والكورونا أصحاب ودلوقتي أحسن بكتير الحمد لله" pic.twitter.com/b70jraHLnD — dmctv (@dmctv) June 30, 2022

وذكرت آمال أنها بخير حاليا، وأكدت أن الصور التي نشرت عبر حساباتها حقيقية، والتقطتها قبل يومين من إصابتها بكورونا، وأوضحت أنها خرجت لتوضح الأمر بعد زيادة حالة الجدل.

ورغم ظهور آمال ماهر، إلا أن حالة التشكيك في الأمر استمرت، كما تداول نشطاء تغريدة سابقة لآمال ماهر تقول فيها إنها تتعرض لضغوط مهولة تصل إلى حد الحرب، وأشارت إلى تشميع الاستوديو الخاص بها وصيدلية شقيقها فضلا عن تلقيها تهديدات بشكل يومي.

التشكيك في ظهور آمال ماهر

وشكك نشطاء في صوت آمال ماهر في المداخلة التليفونية، فقال “قاسم ويذ Q”: “ده مش صوت امال ماهر”.

ده مش صوت امال ماهر 😭😭😭

pic.twitter.com/fs9Tq7c4dp — قاسم ويذ Q (@Al_Qasem) June 30, 2022

وكتب “Waad Mohsen”: “قعدت اقول ممكن دنيا مراته بما انها شاطرة في التقليد وحاسة نظريات المؤامرة تمكنت مني جامد”.

قعدت اقول ممكن دنيا مراته بما انها شاطرة في التقليد وحاسة نظريات المؤامرة تمكنت مني جامد — Waad Mohsen (@wa3dmo7sen) June 30, 2022

اختفاء آمال ماهر

وآمال ماهر مختفية منذ عام تقريبا عندما أعلنت اعتزال الفن ثم توارت عن الأنظار، وانتشرت شائعات كثيرة حول اختفائها في ظروف غامضة.

كما انتشرت أيضًا معلومات عن احتجاز آمال ماهر وتدهور حالتها الصحية، على خلفية ما رُوج بشأن زواجها من تركي آل الشيخ ثم خلافهما، وما نتج عن ذلك من إقصاء لها عن الساحة الفنية، وحذف أرشيفها الفني بالكامل من المنصات الموسيقية.

وبعد المداخلة التلفونية الأخيرة، وجهت الفنانة شريهان رسالة لآمال ماهر قائلة: “الجميلة المبدعة الغالية بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا _قلبي وحشتي مصر و العالم العربي نحن جميعاً في إنتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر”.

فردت عليها آمال: “أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو أنا وحشت قلبك ف إنتي بتوحشينا وإنتي قصاد عيونا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وايقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر”.