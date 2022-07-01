الرئيسيةالهدهدتشكيك في الظهور الثاني لآمال ماهر.. هل استعان رامي رضوان بزوجته دنيا...
الهدهد

تشكيك في الظهور الثاني لآمال ماهر.. هل استعان رامي رضوان بزوجته دنيا لتؤدي المهمة؟

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
آمال ماهر رامي رضوان watanserb.com
آمال ماهر

وطن – ظهرت المطربة المصرية آمال ماهر، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وذلك اختفاء امتد لأسابيع، زُعم خلاله أنها تعرضت للتعذيب والاختطاف، في جريمة اتهم بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد الحديث عن اندلاع خلافات بينهما بعد زواجهما.

الظهور الأول كان خلال مقطع فيديو عرضته وسائل إعلام مقربة من السلطات، قالت آمال خلاله إنها أصيبت بفيروس كورونا وقضت فترة صعبة.

لكن الكثيرين شككوا في تلك الرواية، ونشروا صورا من فيديو آمال ماهر أظهرت ما قالوا إنه تعرضها للتعذيب، وروج البعض الآخر أن الفيديو مفبرك ويعود إلى مقابلة سابقة لآمال ماهر، تم تركيب الصوت عليها.

وفي اليوم التالي، ظهرت آمال عبر مكالمة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان عبر قناة “dmc“، أقسمت خلالها أنّها هي التي ظهرت في الفيديو، وقدمت جزءا من إحدى أعمالها الغنائية للتأكيد على ذلك.

واعتذرت آمال لجمهورها بسبب الجدل الذي أثير بسببها في الفترة الماضية، وقالت إنها كانت فى حالة سيئة ومريضة جدا بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها لم تتابع ما حدث في الفترة الماضية بسبب حالتها الصحية، وأوضحت أنها غابت عن الساحة حتى لا يقلق عليها الجمهور.

وذكرت آمال أنها بخير حاليا، وأكدت أن الصور التي نشرت عبر حساباتها حقيقية، والتقطتها قبل يومين من إصابتها بكورونا، وأوضحت أنها خرجت لتوضح الأمر بعد زيادة حالة الجدل.

ورغم ظهور آمال ماهر، إلا أن حالة التشكيك في الأمر استمرت، كما تداول نشطاء تغريدة سابقة لآمال ماهر تقول فيها إنها تتعرض لضغوط مهولة تصل إلى حد الحرب، وأشارت إلى تشميع الاستوديو الخاص بها وصيدلية شقيقها فضلا عن تلقيها تهديدات بشكل يومي.

التشكيك في ظهور آمال ماهر

وشكك نشطاء في صوت آمال ماهر في المداخلة التليفونية، فقال “قاسم ويذ Q”: “ده مش صوت امال ماهر”.

وكتب “Waad Mohsen”: “قعدت اقول ممكن دنيا مراته بما انها شاطرة في التقليد وحاسة نظريات المؤامرة تمكنت مني جامد”.

اختفاء آمال ماهر

وآمال ماهر مختفية منذ عام تقريبا عندما أعلنت اعتزال الفن ثم توارت عن الأنظار، وانتشرت شائعات كثيرة حول اختفائها في ظروف غامضة.

كما انتشرت أيضًا معلومات عن احتجاز آمال ماهر وتدهور حالتها الصحية، على خلفية ما رُوج بشأن زواجها من تركي آل الشيخ ثم خلافهما، وما نتج عن ذلك من إقصاء لها عن الساحة الفنية، وحذف أرشيفها الفني بالكامل من المنصات الموسيقية.

وبعد المداخلة التلفونية الأخيرة، وجهت الفنانة شريهان رسالة لآمال ماهر قائلة: “الجميلة المبدعة الغالية بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا _قلبي وحشتي مصر و العالم العربي نحن جميعاً في إنتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر”.

فردت عليها آمال: “أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو أنا وحشت قلبك ف إنتي بتوحشينا وإنتي قصاد عيونا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وايقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر”.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صور تؤكد تعرض آمال ماهر للعنف وكيف تم التلاعب في فيديو ظهورها الأخير

حياتنا

آمال ماهر في حالة هلع وخائفة من الموت.. وهذا ما كشفه مُصور الفيديو!

حياتنا

آمال ماهر “هزيلة وشاحبة ومتوترة” ولغة الجسد تثير الشك.. هل تحدثت تحت التهديد؟

حياتنا

آمال ماهر تحسم الجدل وتخرج في فيديو علني كشفت فيه سبب اختفائها (شاهد)

حياتنا

مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر وحل لغز اختفائها الغامض.. صحيفة مصرية تثير الجدل

حياتنا

اختفاء آمال ماهر .. شيرين عبدالوهاب تعلّق وتثير جدلاً! (شاهد)

حياتنا

أول تحرك رسمي في واقعة اختفاء الفنانة آمال ماهر (شاهد)

حياتنا

اختفاء آمال ماهر يُحرك البرلمان المصري وهذه أول خطوة!

حياتنا

ما علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر؟!

حياتنا

اختفاء آمال ماهر .. مفاجأة جديدة عبر “يوتيوب” تزيد الشكوك!

الهدهد

الإعلامي محمود سعد يوجه رسالة لـ آمال ماهر: “ما تخافيش من حد وكلنا في ظهرك”

الهدهد

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا