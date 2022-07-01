الرئيسيةالهدهد"ابن سلمان" يحذف جميع الآيات التي تهاجم اليهود وفصلا كاملا عن "خطر...
الهدهد

“ابن سلمان” يحذف جميع الآيات التي تهاجم اليهود وفصلا كاملا عن “خطر الصهيونية” من المناهج

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حذف ابن سلمان ايات من القران watanserb.com
حذف ابن سلمان ايات من القران

وطن- كشف معهد IMPACT-se الإسرائيلي في تقريره السنوي عن التعليم المدرسي في السعودية، مؤكدا على أنه بأنه تم القضاء على معاداة السامية إلى حد كبير في الكتب المدرسية في المملكة، وفق قوله.

ووفقًا للمعهد، فقد أزيلت الآيات القرآنية التي تصف تحويل اليهود إلى قرود، كما كانت الأسطورة “اللا سامية” القائلة بأن أحد أهداف الصهيونية هو “حكومة يهودية عالمية”.

بالإضافة إلى ذلك، تم حذف آيات القرآن التي تحرم الصداقات مع اليهود والمسيحيين وتدين المثلية الجنسية في السنوات الثلاث الماضية.

حذف آيات تصف اليهود والمسيحيين بغير المؤمنين

وأشار المعهد إلى أنه في عام 2021 ، تم حذف العديد من الدروس التي تصور اليهود والمسيحيين بـ”غير المؤمنين” من المناهج الدراسية، حيث تم إخراج وحدة كاملة من الكتب المدرسية عن الجهاد من المناهج الدراسية.

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

حذف فصل كامل عن الخطر الصهيوني

ولفت إلى أنه قبل ذلك بعام ، تم حذف فصل بعنوان ” الخطر الصهيوني” تناول مواضيع مختلفة تتعلق بنزع الشرعية عن حق إسرائيل في الوجود. وكان الفصل المسمى “الخطر الصهيوني” الذي تناول مواضيع مختلفة تتعلق بنزع الشرعية عن حق إسرائيل في الوجود، مؤكدا أنه تم إزالته أيضًا بالكامل.
ومع ذلك بحسب التقرير، لا يزال هناك بعض المحتوى الإشكالي، حيث إن إسرائيل ما زالت محذوفة من الخرائط المعروضة في الكتب المدرسية ، ولا تزال الصهيونية توصف بأنها “عنصرية”.

مسؤولية الصهاينة عن حرق المسجد الأقصى

وقال التقرير أنه يُعلّم الطلاب السعوديون زوراً أن “الصهاينة” حاولوا عمداً إحراق المسجد الأقصى عام 1969، كما بقيت آية قرآنية تقارن اليهود بـ “الحمير الحاملة للكتب” ، بينما يتم تعليم الطلاب أن النساء يتحملن مسؤولية التحرش الجنسي من الرجال.

مسار واضح للتحسين

وبشكل عام أوضح المعهد أنه شاهد “استمرارًا لمسار التحسين الواضح” في المناهج الدراسية السعودية ، وفقًا لما قاله ماركوس شيف ، الرئيس التنفيذي للمعهد.

وقالت شيف: “إن الوصول إلى المعايير الدولية للتسامح في التعليم المدرسي سيعمل على إعداد الأطفال السعوديين وأولئك في البلدان الأخرى الذين يستخدمون الكتب المدرسية السعودية بالمهارات للتفاعل الإيجابي مع الثقافات المختلفة ووجهات النظر العالمية”.

صحيفة تركية تكشف عن عروض اقتصادية ضخمة قدمها “ابن سلمان” لتركيا.. هذه تفاصيلها!

المصدرIMPACT-se، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

بايدن: نظرتي تجاه السعودية كما هي ولم تتغير ولست ذاهبا للقاء “ابن سلمان”

الهدهد

أغنية راب “الداشر” ضد “ابن سلمان” تجوب شوارع لندن

الهدهد

“ابن سلمان” يُسعود القرآن ويفرض على أئمة المساجد القراءة بالطريقة النجدية!

تقارير

ما قيمة المبلغ الذي عرضه “الجبري” على “ابن سلمان” لإنهاء الخصومة والإفراج عن أبنائه؟!

تقارير

ابن سلمان يسطو على إمبراطورية الوليد بن طلال وصندوق الثروة يستحوذ على أسهم بشركاته

الهدهد

ابن سلمان يخسر أمواله.. “سوفت بنك” اليابانية التي استثمر فيها تسجل أكبر خسارة في تاريخها

الهدهد

صحيفة إسرائيلية: استثمار الأموال السعودية في إسرائيل مضر بسبب سمعة “ابن سلمان” السيئة

تقارير

“ابن سلمان” أصبح مثل “كلاب بوتين”.. صحيفة بريطانية تهاجم ولي العهد السعودي

الهدهد

صراخ “ابن سلمان” في وجه مستشار “بايدن”.. مسؤول سعودي يكذب هذه المزاعم.. ماذا قال؟!

الهدهد

مصدر يمني يكشف: سبب غضب “ابن سلمان” من الرئيس “هادي” والتسريع بعزله!

الهدهد

وزير الخارجية الروسي يصعد هجومه على إسرائيل ويتهمها بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا!

الهدهد

بيزنس إنسايدر: “بايدن” تعمد إهانة “ابن سلمان” بتعيين السفير الأمريكي الجديد في الرياض..كيف ذلك؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“أطلق النار في قلبها” .. أب إيراني ينتقم من ابنته المراهقة بطريقة وحشية (شاهد)

الجزائر تنهي مهام سفيرها في أوكرانيا بعد أشهر من تعيينه لهذا السبب!

زواج رجل الأعمال التركي لوسيان أركاس من حبيبته التي تصغره بـ42 عاماً (شاهد)

خطوة غير متوقعة..”أردوغان” يعلن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 5500 ليرة

فضيحة صحيفة “الشعب” الجزائرية.. المنتخب المغربي يطيح بمديرها العام (شاهد)

فيديو “مسرب” عن لقاء جمع قاسم سليماني بالموساد الإسرائيلي..فرانس برس تكشف حقيقته!

“بلومبيرغ”: إنشاء “ناتو شرق أوسطي” حبر على ورق ولن يحدث .. لهذه الأسباب

اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عند بلدة سلواد شمال رام الله وانسحاب المنفذ (شاهد)

راتب محمد صلاح.. صحيفة تكشف عن المبلغ الضخم الذي سيتقاضاه من “ليفربول” بعد تجديد عقده

إبراهيم سعدون.. حكم الإعدام سيكون رميا بالرصاص وسيطبق في هذا التاريخ!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا