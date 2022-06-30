الرئيسيةحياتناوالد نيرة أشرف يطالب السيسي بهذا الأمر بعد حكم الإعدام وهدية غير...
حياتنا

والد نيرة أشرف يطالب السيسي بهذا الأمر بعد حكم الإعدام وهدية غير متوقعة من شركة سعودية! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
والد نيرة أشرف يطالب السيسي بهذا الأمر بعد حكم الإعدام وهدية غير متوقعة من السعودية! (فيديو) watanserb.com
نيرة أشرف

وطن– دعا والد طالبة المنصورة، نيرة أشرف التي قتِلت ذبحًا على يد زميلها محمد عادل، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لحضور عزاء ابنته.

عزاء ابنة مصر

وقال أشرف عبدالقادر، والد نيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج ” آخر النهار ” المذاع على قناة ” النهار “: أوجه الدعوة للرئيس السيسي لأخذ عزاء ابنته ابنة مصر“.

وأوضح والد نيرة، أنه قرر إقامة عزاء لابنته مساء اليوم الخميس في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر. وذلك بعد إحالة أوراق القاتل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.

كما وجه والد طالبة المنصورة، دعوة عامة لقيادات محافظتي الغربية والدقهلية بحضور عزاء ابنته. وقال: “اللي وقفوا جنبي أحب أوجه لهم الشكر والدعوة يقفوا جنبي وياخدوا عزا بنتهم وبنت مصر”.

والدة نيرة تنام أخيراً

وأشاد والد نيرة بالقضاء المصري، الذي حكم في القضية. معقباً: “تم حقيق العدالة الناجزة  في 8 أيام فقط، ربنا جاب حق بنتي، ونصفنا ومن أول دقيقة  بعد وفاة ابنتي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نيرة أشرف

وأكمل أشرف غريب :” الأسرة في حالة من الحزن والانهيار . لكن الحكم في القضية وإحالة أوراق القاتل  لفضيلة المفتي اثلج صدورهم وزوجتي نامت بدون منوم لأول مرة منذ الحادثة “.

وأكد والد نيرة أن الحكم بالإعدام على قاتل ابنته، رد شرفها واعتبار الأسرة. بعد “الأكاذيب” الذي صرح بها المتهم وخاض في عرض ابنته والأسرة بأكملها على حد تعبيره.

هدية غير متوقعة

وفاجأ صاحب إحدى شركات السياحة في السعودية، والدي نيرة أشرف رحلة عمرة مجانية. تحدِّد موعدها الأسرة أنّى شاءت، عقب انتهاء موسم الحج.

وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، قد قررت، الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.

وانتابت فرحة عارمة أهل الطالبة نيرة أشرف، وسط إطلاق الزغاريد وفرحة الأهالي المنظرين خارج المحكمة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قيادي إسلامي مصري يهاجم تبرج نيرة أشرف ويصف والدها بـ”الديوث” ويثير موجة استنكار ضده

الهدهد

النيابة العامة المصرية تتخذ قرارا غريبا بشأن محاكمة قاتل نيرة أشرف بعد الحكم بإعدامه!

الهدهد

كلمات نارية للقاضي وجهها لقاتل نيرة أشرف.. جعله يبكي وينهار (فيديو)

الهدهد

بعد نيرة أشرف وإيمان إرشيد.. طالب عراقي بجامعة سوران يرتكب جريمة قتل بشعة

الهدهد

قاتل نيرة أشرف أمام المفتي تمهيداً لإعدامه .. ورد فعل غير متوقع من عائلتها لحظة النطق بالحكم! (فيديو)

الهدهد

هذا ما قالته شقيقة نيرة أشرف بأحدث ظهور ومفاجأة بشأن اعترافات القاتل

الهدهد

إعدام قاتل نيرة أشرف ولحظة النطق بالحكم.. حقيقة الفيديو الذي قلب المواقع

الهدهد

لماذا أخرج القاضي قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة من القفص وأجلسه على كرسي؟

حياتنا

هل نطقت نيرة أشرف الشهادتين قبل موتها؟ شاهد عيان يكشف كواليس اللحظة الصعبة (فيديو)

حياتنا

جديد قضية نيرة أشرف.. الأب يكشف سبب عدم إقامة العزاء.. وأول رد من الأم على اعترافات القاتل

حياتنا

قاتل نيرة أشرف يبكي وينهار ثم يضحك أمام القاضي! (فيديو)

حياتنا

قاتل نيرة أشرف يكشف معلومات صادمة .. صور خاصة وسفرها مع العشيق أبرزها !

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا