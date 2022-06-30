والد نيرة أشرف يطالب السيسي بهذا الأمر بعد حكم الإعدام وهدية غير متوقعة من شركة سعودية! (فيديو)

وطن– دعا والد طالبة المنصورة، نيرة أشرف التي قتِلت ذبحًا على يد زميلها محمد عادل، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لحضور عزاء ابنته.

عزاء ابنة مصر

وقال أشرف عبدالقادر، والد نيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج ” آخر النهار ” المذاع على قناة ” النهار “: أوجه الدعوة للرئيس السيسي لأخذ عزاء ابنته ابنة مصر“.

وأوضح والد نيرة، أنه قرر إقامة عزاء لابنته مساء اليوم الخميس في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر. وذلك بعد إحالة أوراق القاتل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.

كما وجه والد طالبة المنصورة، دعوة عامة لقيادات محافظتي الغربية والدقهلية بحضور عزاء ابنته. وقال: “اللي وقفوا جنبي أحب أوجه لهم الشكر والدعوة يقفوا جنبي وياخدوا عزا بنتهم وبنت مصر”.

والدة نيرة تنام أخيراً

وأشاد والد نيرة بالقضاء المصري، الذي حكم في القضية. معقباً: “تم حقيق العدالة الناجزة في 8 أيام فقط، ربنا جاب حق بنتي، ونصفنا ومن أول دقيقة بعد وفاة ابنتي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأكمل أشرف غريب :” الأسرة في حالة من الحزن والانهيار . لكن الحكم في القضية وإحالة أوراق القاتل لفضيلة المفتي اثلج صدورهم وزوجتي نامت بدون منوم لأول مرة منذ الحادثة “.

وأكد والد نيرة أن الحكم بالإعدام على قاتل ابنته، رد شرفها واعتبار الأسرة. بعد “الأكاذيب” الذي صرح بها المتهم وخاض في عرض ابنته والأسرة بأكملها على حد تعبيره.

هدية غير متوقعة

وفاجأ صاحب إحدى شركات السياحة في السعودية، والدي نيرة أشرف رحلة عمرة مجانية. تحدِّد موعدها الأسرة أنّى شاءت، عقب انتهاء موسم الحج.

وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، قد قررت، الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.

وانتابت فرحة عارمة أهل الطالبة نيرة أشرف، وسط إطلاق الزغاريد وفرحة الأهالي المنظرين خارج المحكمة.