مبلغ خيالي أنفقه رونالدو وجورجينا خلال إجازتهما الفاخرة في مايوركا (صور)

وطن – كشف تقرير إخباري عن أنّ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، الذي يقضي إجازة مع عائلته في مايوركا أكبر جزر إسبانيا، ينفق 14000 يورو فقط على الملاءات والمناشف.

كان كريستيانو رونالدو واحدًا من أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم لأكثر من عقد من الزمان. مما ساعده على أن يصبح سمة منتظمة في قائمة “فوربس” السنوية للأثرياء، حيث تقدر ثروته بأكثر من مليار دولار.

حاليًا في مايوركا مع عائلته بأكملها، سافر رونالدو إلى هناك على متن طائرته الخاصة، والتي تقدر قيمتها بـ 22 مليون يورو.

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بمجرد وصولهم توجهوا إلى يخته الذي يبلغ طوله 27 متراً وقيمته 6.5 مليون يورو.

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أقام كريستيانو رونادلو وعائلته في منزل به عدة غرف وملاعب لكرة القدم والتنس وكرة السلة والشاطئ وكرة الطائرة. بالإضافة إلى صالة رياضية وجاكوزي.

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ويقال أيضًا إن لاعب يونايتد أنفق أكثر من 14000 يورو لشراء أدوات منزلية مثل المناشف والشراشف. وغيرها من الضروريات اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، طلب كريستيانو نظارة شمسية من الإنترنت مقابل 4000 يورو. كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير ترجمته “وطن”

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في المجموع، بما في ذلك تكلفة اليخت والطائرة الخاصة والسلع المنزلية والنظارات الشمسية، يعتقد أن الرحلة إلى مايوركا تبلغ قيمتها 28.6 مليون يورو.