فيديو خاص من غرفة نوم شيماء جمال يجدد الجدل (شاهد)

وطن– لازالت حالة من الجدل الواسع تحيط بملابسات مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، على يد زوجها القاضي والمستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج.

غرفة نوم شيماء جمال وشقتها

صحيفة “القاهرة24” جددت الجدل بشأن المذيعة المذكورة، بعد نشرها مقطع فيديو خاص من داخل غرفة نومها.

وتجولت كاميرا الصحيفة رفقة أسرة شيماء داخل غرفة نوم المذيعة الراحلة، فيما أدلى أهلها بشهادتهم حول الجريمة وكشفوا تفاصيل جديدة.

وهذه الغرفة هي أحد غرف الشقة الواقعة في منطقة “6 أكتوبر”، التي اشتراها لها زوجها أيمن حجاج ـ الذي كان يتزوجها بشكل سري حيث كانت الزوجة الثانية ـ وتعد هذه الشقة هي “عش الزوجية”.

وأخذت والدة شيماء جمال، مراسل القناة في جولة داخل المكان الذي عاشت فيه المذيعة المغدروة قبل أن تواجه نهايتها الأليمة التي باتت حديث المصريين.

وظهر بالمقطع عدد من الكلاب والحيوانات الأليفة التي كانت تقتنيها شيماء، ما يكشف عن حب الراحلة للحيوانات وهواية اقتنائها.

وأوضحت والدتها أن ابنتها لم تكن تعيش حياة الأثرياء، وكانت تسكن هذه الشقة وليست فيلا كما كان يزعم البعض.

وظهر داخل الشقة أيضا تواجد العديد من أفراد أسرة شيماء جمال النساء، واللائي كن يبكين بشدة على رحيلها، وتحدثت جدتها للمذيع عن كواليس الجريمة.

ودخلت الكاميرا إلى غرفة نوم شيماء جمال، وصورت معالمها التي اتسمت بالبساطة.

متعلقات شيماء جمال الشخصية

وركزت الكاميرا على متعلقات شيماء الشخصية، من حقائب خروج وأحذية وأدوات مكياج.

كما أشار مراسل “القاهرة24” في المقطع إلى تواجد “مصاحف” القرآن الكريم، بجانب سرير شيماء جمال.

وكان يتواجد بالغرفة أيضا أوراق شخصية ومستندات كثيرة خاصة بشيماء جمال، قالت والدتها إنها تركتها كما هي ولم يقترب منها أحد.

وأعاد هذا المقطع الذي كشف جوانب الحياة الخاصة لشيماء جمال، الجدل حول جريمتها ولاقى تفاعلا واسعا خاصة الجزء الخاص بشهادة أهلها عن الجريمة وطبيعة علاقتها مع زوجها القاضي القاتل أيمن حجاج.

وطالب العديد من النشطاء بإعدام المستشار بمجلس الدولة “حجاج”، أسوة بالقرار القضائي الصادر بحق محمد عادل، قاتل فتاة المنصورة نيرة أشرف.

القبض على أيمن حجاج قاتل شيماء جمال

هذا وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال المستشار أيمن حجاج بعد أنباء هروبه إلى دبي.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء قاتل شيماء جمال في محافظة السويس.

وبحسب الصحيفة، فقد تم إلقاء القبض على المستشار أيمن حجاج باستخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة.

ثروة فاحشة لقاتل شيماء جمال

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها. والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

وتتجاوز الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك 30 مليون جنيه. من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.