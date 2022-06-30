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زيدان سيجتمع مع أمير قطر بعد تفعيل أحد شروطه لتدريب باريس سان جيرمان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أمير قطر تميم بن حمد والفرنسي زين الدين زيدان watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد والفرنسي زين الدين زيدان

وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 50 عاماً، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، سيجتمع مع تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن الموافقة على تدريب باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن الفرنسي زيدان سيسافر إلى دولة قطر خلال الأيام القليلة القادمة، برفقة وكيل أعماله لمناقشة تدريبه باريس سان جيرمان، على الرغم من كل المؤشرات التي تلوح بأن مواطنه كريستوف غالتيير المدير الفني لفريق نيس سيكون المدرب الجديد.

اجتماع زيدان مع أمير قطر

وأوضحت الصحيفة، بأن زين الدين زيدان سيعقد اجتماعاً أخيراً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، جاء ذلك بعد تفعيل أحد شروطه التي طالب فيها برحيل البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف عن النادي الباريسي.

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كما وأردفت، ” التعاقد مع زيدان يعد هاجساً لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وهذا ما يفسر لقاءات المدرب مع مالك النادي الباريسي”.

زيدان وعرض باريس سان جيرمان

وتابعت، ” باريس سان جيرمان سيقدم عرضاً للفرنسي زيدان لمدة 3 مواسم كاملة، وبراتب سنوي يقدر ب25 مليون يورو، بالإضافة إلى منح زيدان حرية تدريب منتخب بلاده. في حال حصوله على عرض من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.

كما واستكملت، ” راتب زيدان سيكون قابل للزيادة في حال موافقته على العرض، حيث من المتوقع أن يصل إلى 33 مليون يورو سنوياً”.

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وعلى الرغم من تلك الأحاديث التقارير الصحفية، إلا أن فرصة مواطنه كريستوف غالتيير، مدرب نادي نيس. هو الأقرب إلى التدريب. في حال فشلت المفاوضات الأخيرة بين زيدان ومالك نادي باريس سان جيرمان.

وحقق زيدان لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال مشوراه التدريبي، ليقدم استقالته من التدريب بعدها عام 2021 بعد نهاية موسم صفري من الألقاب في ولايته الثانية.

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ومن الجدير بالذكر، بأن زيدان يرغب في تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا ( الديوك)، وسط العروض الكثيرة من قبل الأندية الأوروبية منذ رحيله عن الملكي، لكن الاتحاد الفرنسي ما زال يثق بالمدرب ديدييه ديشان. رغم خيبة الآمل في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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