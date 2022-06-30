“تمنيت موتهم بدلا من ترحيلهم”.. تغريدة عنصرية ضد الجالية المصرية تثير جدلا في الكويت

وطن – أطلق نشطاء كويتيون، حملة اعتذار للمصريين المقيمين هناك، بعد تعليق عنصري أدلى به استشاري نفسي بعد حادث مروري على طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء، وأدى إلى وفاة 5 وافدين مصريين وإصابة 4 أشخاص بينهم مواطن كويتي.

الاستشاري النفسي يدعى هيثم أشكناني، قال في تعليقه: “لو كل يوم حوادث من هذه الحوادث، قد نساعد الدولة في التركيبة السكانية، وتخفيف عدد الوافدين في الكويت، وخصوصاً الجالية المصرية، خمس وفيات باليوم في 30 يوم 150 شخصا، حلو العدد كأننا سفرناهم“.

أثار التعليق موجة غضب بين النشطاء الكوتيين، وهو ما دفع الاستشاري النفسي إلى حذف التغريدة، بعدما تصفحت “وطن” حسابه الشخصي، غير أن صورة التعليق كانت قد غزت موقع تويتر بالفعل.

تخيل هذا دكتور نفسي واستشاري بعد ؟ pic.twitter.com/zPkMM5qTss — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) June 29, 2022

وعبر نشطاء عن غضبهم الحاد من تعليق الاستشاري النفسي الذي تضمن ما أطلقوا عليها “عنصرية مستفزة”.

وقال الناشط “فهد العويمري”: “لاحول ولا قوة الا بالله .. دايم الدكتور النفسي يتأثر من مرضاه”.

لاحول ولا قوة الا بالله لاتلومه يابو فلاح دايم الدكتور النفسي يتأثر من مرضاه — فهد العويمري (@fsqa19851) June 29, 2022

وذكرت “جنة”: “اعوذ بالله من قسوة القلب”.

اعوذ بالله من قسوة القلب — ﮼جنـّـة🕊 (@KwJannat) June 29, 2022

واعتذرت “Mariam AlDewli” قائلة: “هذا الاكاونت يعتذر للهجوم العنصري الموجه لأبناء الجالية المصرية و جميع الجاليات التي عملت في الكويت ولازالت تعمل و تساهم في نهضة البلاد على جميع الاصعدة. شكرًا جزيلًا على عطائكم “.

هذا الاكاونت يعتذر للهجوم العنصري الموجه لأبناء الجالية المصرية و جميع الجاليات التي عملت في الكويت ولازالت تعمل و تساهم في نهضة البلاد على جميع الاصعدة. شكرًا جزيلًا على عطائكم 🙏🏼🤍 — Mariam AlDewli (@M_Aldewli) June 29, 2022

وكتب حساب باسم “rmalghanem”: “وأضم صوتي لصوت الأخت مريم.

هذا الأكاونت يعتذر للهجوم العنصري الموجه لأبناء الجالية المصرية، وجميع الجاليات التي عملت في الكويت ولازالت تعمل، وتساهم في نهضة البلاد على جميع الأصعدة. شكرًا جزيلًا على عطائكم🌹”.

وأضم صوتي لصوت الأخت مريم.

هذا الأكاونت يعتذر للهجوم العنصري الموجه لأبناء الجالية المصرية،

و جميع الجاليات التي عملت في الكويت ولازالت تعمل،

وتساهم في نهضة البلاد على جميع الأصعدة.

شكرًا جزيلًا على عطائكم🌹

وشكرًا مريم على هذه التغريدة🌹🇰🇼 https://t.co/t8rchu5qAk — rmalghanem (@raihanaRG) June 29, 2022

الجالية المصرية في الكويت

ويعيش في الكويت نحو 4 مليون و800 ألف نسمة، 70% منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية، ويقدر عدد المصريين بنحو نصف مليون وافد.

وكثيرا ما تعرض مصريون في الكويت لهجمات لفظية عنصرية، بينها الهجوم الذي كانت قد شنته نجمة سناب شات الكويتية ريم الشمري، عندما وصفت المصريين بأنهم مجرد خدامين ومأجورين في بلادها.

وقالت الشمري :”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وليست للمصريين، لأنهم مجرد أشخاص مأجورين لخدمة الكويتيين، ونعطيكم راتبا لخدمتنا نحن الكويتيين”.

وأضافت أن العمالة المصرية بالكويت ليست شريكة لها في وطنها، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم، مؤكدة أن أسوأ جالية ببلادها هم المصريون، وفق قولها.

وسبق أيضًا أن شن الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، هجوما حادا على العالقين المصريين، مُستخدما شتائم وألفاظا جارحة لإهانتهم، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة.

وتثير قضية الوافدين في الكويت تفاعلا منذ أطلقت الفنانة حياة الفهد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأنهم، كما علق عليها الفنان طارق العلي الذي دعا السلطات المعنية في الكويت إلى ترحيلهم لأن أمن البلد وهيبته أكثر أهمية من العلاقات الدبلوماسية، بحسب قوله.