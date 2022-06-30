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“تمنيت موتهم بدلا من ترحيلهم”.. تغريدة عنصرية ضد الجالية المصرية تثير جدلا في الكويت

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
العنصرية ضد الجالية المصرية في الكويت watanserb.com
الجالية المصرية في الكويت

وطن – أطلق نشطاء كويتيون، حملة اعتذار للمصريين المقيمين هناك، بعد تعليق عنصري أدلى به استشاري نفسي بعد حادث مروري على طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء، وأدى إلى وفاة 5 وافدين مصريين وإصابة 4 أشخاص بينهم مواطن كويتي.

الاستشاري النفسي يدعى هيثم أشكناني، قال في تعليقه: “لو كل يوم حوادث من هذه الحوادث، قد نساعد الدولة في التركيبة السكانية، وتخفيف عدد الوافدين في الكويت، وخصوصاً الجالية المصرية، خمس وفيات باليوم في 30 يوم 150 شخصا، حلو العدد كأننا سفرناهم“.

أثار التعليق موجة غضب بين النشطاء الكوتيين، وهو ما دفع الاستشاري النفسي إلى حذف التغريدة، بعدما تصفحت “وطن” حسابه الشخصي، غير أن صورة التعليق كانت قد غزت موقع تويتر بالفعل.

وعبر نشطاء عن غضبهم الحاد من تعليق الاستشاري النفسي الذي تضمن ما أطلقوا عليها “عنصرية مستفزة”.

وقال الناشط “فهد العويمري”: “لاحول ولا قوة الا بالله .. دايم الدكتور النفسي يتأثر من مرضاه”.

وذكرت “جنة”: “اعوذ بالله من قسوة القلب”.

واعتذرت “Mariam AlDewli” قائلة: “هذا الاكاونت يعتذر للهجوم العنصري الموجه لأبناء الجالية المصرية و جميع الجاليات التي عملت في الكويت ولازالت تعمل و تساهم في نهضة البلاد على جميع الاصعدة. شكرًا جزيلًا على عطائكم “.

وكتب حساب باسم “rmalghanem”: “وأضم صوتي لصوت الأخت مريم.
هذا الأكاونت يعتذر للهجوم العنصري الموجه لأبناء الجالية المصرية، وجميع الجاليات التي عملت في الكويت ولازالت تعمل، وتساهم في نهضة البلاد على جميع الأصعدة. شكرًا جزيلًا على عطائكم🌹”.

الجالية المصرية في الكويت

ويعيش في الكويت نحو 4 مليون و800 ألف نسمة، 70% منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية، ويقدر عدد المصريين بنحو نصف مليون وافد.

وكثيرا ما تعرض مصريون في الكويت لهجمات لفظية عنصرية، بينها الهجوم الذي كانت قد شنته نجمة سناب شات الكويتية ريم الشمري، عندما وصفت المصريين بأنهم مجرد خدامين ومأجورين في بلادها.

وقالت الشمري :”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وليست للمصريين، لأنهم مجرد أشخاص مأجورين لخدمة الكويتيين، ونعطيكم راتبا لخدمتنا نحن الكويتيين”.

وأضافت أن العمالة المصرية بالكويت ليست شريكة لها في وطنها، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم، مؤكدة أن أسوأ جالية ببلادها هم المصريون، وفق قولها.

وسبق أيضًا أن شن الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، هجوما حادا على العالقين المصريين، مُستخدما شتائم وألفاظا جارحة لإهانتهم، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة.

وتثير قضية الوافدين في الكويت تفاعلا منذ أطلقت الفنانة حياة الفهد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأنهم، كما علق عليها الفنان طارق العلي الذي دعا السلطات المعنية في الكويت إلى ترحيلهم لأن أمن البلد وهيبته أكثر أهمية من العلاقات الدبلوماسية، بحسب قوله.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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