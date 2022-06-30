“بلومبيرغ”: البطالة في السعودية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” إنّ البطالة في السعودية هبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008 مع ازدهار الاقتصاد، على خلفية ارتفاع عائدات النفط.

وبلغ معدل البطالة 10.1٪ في الربع الأول، بانخفاض عن 11٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبلغت النسبة 5.1٪ للمواطنين الذكور و 20.2٪ للسعوديات، بحسب بيانات نشرتها اليوم الخميس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% ولإجمالي السكان إلى 6% في الربع الأول لعام 2022م. للمزيد من التفاصيل

https://t.co/j8BiDPtenD pic.twitter.com/G4zJqoSFlN — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 30, 2022

ونما اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بنسبة 10٪ تقريبًا في الربع الأول، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإنتاج.

وتوسع الاقتصاد غير النفطي، محرك خلق فرص العمل ، بنسبة 3.7٪.

بلغت بطالة المواطنين ذروتها بأكثر من 15٪ في ذروة الوباء في منتصف عام 2020 وانخفضت منذ ذلك الحين كل ثلاثة أشهر تقريبًا.

ومع ذلك، حتى في سوق العمل المزدهر، انخفض معدل المشاركة في العمالة للسعوديين بنسبة 1.4 نقطة مئوية من الربع الرابع إلى 50.1٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.