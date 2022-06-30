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اقتصاد

“بلومبيرغ”: البطالة في السعودية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

على خلفية ارتفاع عائدات النفط

أنس السالم
كتب أنس السالم
البطالة في السعودية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008 watanserb.com
البطالة في السعودية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” إنّ البطالة في السعودية هبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008 مع ازدهار الاقتصاد، على خلفية ارتفاع عائدات النفط.

وبلغ معدل البطالة 10.1٪ في الربع الأول، بانخفاض عن 11٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبلغت النسبة 5.1٪ للمواطنين الذكور و 20.2٪ للسعوديات، بحسب بيانات نشرتها اليوم الخميس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.

ونما اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بنسبة 10٪ تقريبًا في الربع الأول، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإنتاج.

وتوسع الاقتصاد غير النفطي، محرك خلق فرص العمل ، بنسبة 3.7٪.

بلغت بطالة المواطنين ذروتها بأكثر من 15٪ في ذروة الوباء في منتصف عام 2020 وانخفضت منذ ذلك الحين كل ثلاثة أشهر تقريبًا.

ومع ذلك، حتى في سوق العمل المزدهر، انخفض معدل المشاركة في العمالة للسعوديين بنسبة 1.4 نقطة مئوية من الربع الرابع إلى 50.1٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

 

المصدربلومبيرغ - الهيئة العامة للإحصاء في السعودية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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