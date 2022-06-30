بعد فضيحة “مجلة ماجد” الإماراتية.. MBC3 السعودية تروج للشذوذ الجنسي

وطن – بعد أيام من فضيحة “مجلة ماجد” الإمارتية المخصصة للأطفال، وترويجها للمثلية الجنسية في عددها الأخير لشهر مايو/آيار، حذر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قناة “MBC3“، بعد عرضها مشاهد كرتونية تروج للشذوذ.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور التي تم التقاطها كأرشفة لما تبثه القناة، حيث وجه الناشطون رسائل لأهالي الأطفال المتابعين للقناة بأخذ الحرص مما تروجه القناة.

ونشر حساب “نحو الحرية” صورة من أحد المسلسلات الكرتونية التي تبثها القناة، معلقا عليها بالقول: ” الإعلام الحكومي عار وأيما عار .. قناة MBC للأطفال تروج لمواد سيئة وخطيرة تستهدف الأطفال “.

الإعلام الحكومي عار وأيما عار .. قناة MBC للأطفال تروج لمواد سيئة وخطيرة تستهدف الأطفال .. !! pic.twitter.com/k1rLpkcaCk — نحو الحرية (@hureyaksa) June 29, 2022

ووجه حساب آخر رسالة للأهالي مضمنا إياها بمشهدين يروجان للمثلية الجنسية من قناتين مختلفتين، قائلا: “أنتبهوا على أولادكم من القنوات التي تظهر شعار المثليين.. مثل CNبالعربيةmbc3.”.

أنتبهوا على أولادكم من القنوات التي تظهر شعار المثليين..

مثل (CNبالعربية/ mbc3). pic.twitter.com/rzIOlR4rWp — خَہوْد (طُويّلِبةْ عِلْم/اَلحنبليّة)🌼🇰🇼 (@ichrak_ghdeer99) June 29, 2022

وقال آخر: “حتى Mbc3 وتخلطت عليها واقيل”.

من جانبها، علقت المغردة، هند عباسي بالقول: “هوا mbc3 مفيش الوان لفتت نظرها لحاجة ؟”.

واستنكر المغرد، مجد الحاج حسين، ما تبثه القناة قائلا: “هذا المقطع من قناة MBC3”.

مجلة ماجد تثير سخط المغردين

وكانت مجلة “ماجد” الإماراتية للأطفال قد أثارت خلال الأيام الماضية سخطاً محلياً وعربياً واسعاً بعد نشرها في أحد أعدادها رسوماً وصوراً تروج للشذوذ والمثلية، بما يتنافى مع قيم الإسلام.

وتعد مجلة “ماجد” الصادرة عن شركة “أبوظبي للإعلام” من أشهر وأقدم مجلات الأطفال في الوطن العربي، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب التحول الخطير في محتوى المجلة، خصوصاً لدى الشباب والكبار الذين عاصروا المجلة خلال طفولتهم.

وفي عددها الأخير بشهر مايو/آيار الماضي، حوت المجلة رسوماً وقصص تروج للمثلية الجنسية، ما أثار تساؤلات عن دور السلطات الإماراتية في الرقابة على المحتوى الإعلامي.

اخر عدد من مجلة ماجد | عدد شهر مايو

وجب التنبيه 🙂

كل الاطفال بتحب قوس قزح وهما قدرو يستغلو النقطه دي كويس اووي افضلو بررو واتحمقو اوي وقولو لااااا كلو الا قوس قزح واتهمونا بالتخلف والرجعية بس مترجعوش تعيطو ف الاخر 💔 ياريت

نوضح الفرق بين خلق الله ومؤامرتهم الدنيئه pic.twitter.com/khr8ni39UB — Nancy Alagamy (@AlagamyNancy) June 18, 2022

سحب العدد وفتح تحقيق

وبعد السخط الواسع، قرر مكتب تنظيم الإعلام في أبوظبي سحب عدد مايو الماضي من مجلة ماجد التي تحوي الرسومات. وقرر فتح تحقيق في القضية مع شركة “أبوظبي للإعلام” التي تصدر المجلة.

وقال الدكتور جمال السويدي إن “مكتب تنظيم الإعلام يفتح تحقيقاً مع شركة أبوظبي للإعلام ويوجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو الماضي من جميع الأسواق بعد قيام المجلة بنشر قصة ترسخ مفهوم المثلية الجنسية في الجيل الناشئ”.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي: “المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق وتم اكتشافه بعد شكاوي من بعض الدول”.