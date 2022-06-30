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حياتنا

بعد فضيحة “مجلة ماجد” الإماراتية.. MBC3 السعودية تروج للشذوذ الجنسي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
MBC3 watanserb.com
MBC3 تروج للمثلية الجنسية عبر الرسوم الكرتونية

وطن – بعد أيام من فضيحة “مجلة ماجد” الإمارتية المخصصة للأطفال، وترويجها للمثلية الجنسية في عددها الأخير لشهر مايو/آيار، حذر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قناة “MBC3“، بعد عرضها مشاهد كرتونية تروج للشذوذ.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور التي تم التقاطها كأرشفة لما تبثه القناة، حيث وجه الناشطون رسائل لأهالي الأطفال المتابعين للقناة بأخذ الحرص مما تروجه القناة.

ونشر حساب “نحو الحرية” صورة من أحد المسلسلات الكرتونية التي تبثها القناة، معلقا عليها بالقول: ” الإعلام الحكومي عار وأيما عار .. قناة MBC للأطفال تروج لمواد سيئة وخطيرة تستهدف الأطفال “.

ووجه حساب آخر رسالة للأهالي مضمنا إياها بمشهدين يروجان للمثلية الجنسية من قناتين مختلفتين، قائلا: “أنتبهوا على أولادكم من القنوات التي تظهر شعار المثليين.. مثل CNبالعربيةmbc3.”.

وقال آخر: “حتى Mbc3 وتخلطت عليها واقيل”.

من جانبها، علقت المغردة، هند عباسي بالقول: “هوا mbc3 مفيش الوان لفتت نظرها لحاجة ؟”.

واستنكر المغرد، مجد الحاج حسين، ما تبثه القناة قائلا: “هذا المقطع من قناة MBC3”.

مجلة ماجد تثير سخط المغردين

وكانت مجلة “ماجد” الإماراتية للأطفال قد أثارت خلال الأيام الماضية سخطاً محلياً وعربياً واسعاً بعد نشرها في أحد أعدادها رسوماً وصوراً تروج للشذوذ والمثلية، بما يتنافى مع قيم الإسلام.

وتعد مجلة “ماجد” الصادرة عن شركة “أبوظبي للإعلام” من أشهر وأقدم مجلات الأطفال في الوطن العربي، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب التحول الخطير في محتوى المجلة، خصوصاً لدى الشباب والكبار الذين عاصروا المجلة خلال طفولتهم.

وفي عددها الأخير بشهر مايو/آيار الماضي، حوت المجلة رسوماً وقصص تروج للمثلية الجنسية، ما أثار تساؤلات عن دور السلطات الإماراتية في الرقابة على المحتوى الإعلامي.

سحب العدد وفتح تحقيق

وبعد السخط الواسع، قرر مكتب تنظيم الإعلام في أبوظبي سحب عدد مايو الماضي من مجلة ماجد التي تحوي الرسومات. وقرر فتح تحقيق في القضية مع شركة “أبوظبي للإعلام” التي تصدر المجلة.

وقال الدكتور جمال السويدي إن “مكتب تنظيم الإعلام يفتح تحقيقاً مع شركة أبوظبي للإعلام ويوجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو الماضي من جميع الأسواق بعد قيام المجلة بنشر قصة ترسخ مفهوم المثلية الجنسية في الجيل الناشئ”.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي: “المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق وتم اكتشافه بعد شكاوي من بعض الدول”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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