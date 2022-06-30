أيمن حجاج.. الكشف عن ثروة ضخمة يمتلكها قاتل شيماء جمال اكتسبها من ممارسة أنشطة محظورة

وطن – كشفت قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار في مجلس الدولة، أيمن حجاج، عن حجم الثروة الضخمة التي يملكها القاضي، وهو ما يعكس حجم الفساد الذي ينخر في جسد المؤسسة القضائية.

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية فقد تم الكشف عن ان المستشار أيمن حجاج يمتلك نحو 10 من الشقق السكنية مخصصة لنادي قضاة مجلس الدولة في “مدينتي” بمدينة الرحاب.

ثروة ضخمة تجاوزت 150 مليون جنيه

كما أوضحت بأن المستشار (القاتل) يمتلك أيضا 6 شقق بالمدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى 3 شاليهات مصيفية بقرية فينسيا بالساحل الشمالي، غير الرصيد البنكي الذي تجاوز 30 مليون جنيه.

التحقيقات تكشف ثروة القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة : يمتلك نحو 10 من الشقق السكنية مخصصة لنادي قضاة مجلس الدولة في "مدينتي" بمدينة الرحاب، 6 شقق بالمدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة بالتجمع الخامس ، 3 شاليهات مصيفية بقرية فينسيا بالساحل الشمالي ، ورصيد بنكي تجاوز 30 مليون جنيه — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 29, 2022

وأظهرت التحقيقات ان مجمل ثروة المستشار أيمن حجاج، تجاوزت مبلغ الـ150 مليون جنيه.

وبحسب المعلومات التي تم نشرها، فإن أيمن حجاج كان مشرفا على غرفة إدارة ومتابعة انتخابات مجلس النواب عام 2015، التي اتهمت بالتزوير على نطاق واسع، وكذلك إشرافه على غرفة انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المستشار أيمن حجاج، قاتل زوجته المذيعة، والذي كشفت التحقيقات عن امتلاكه ثروة طائلة تجاوزت 150 مليون جنيه، كان مشرفا على غرفة إدارة ومتابعة انتخابات مجلس النواب عام 2015، التي اتهمت بالتزوير على نطاق واسع، وكذلك كان مشرفا على غرفة انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 التي فاز بها السيسي — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 29, 2022

من جانبها، كشفت مصادر بارزة في مجلس الدولة، أنه تم التحفظ على كافة مستندات وأعمال وأوراق المستشار أيمن حجاج موضحة أن جهات التحقيق المختصة، خاطبت الجهات المعنية بالتحريات والفحص عن ثروته.

وبحسب موقع “القاهرة24“، فقد أشارت التحريات والبحث حول ما أثير عن وجود شبهات ومخالفات ارتكبها القاضي المتهم كانت وراء الجريمة بعد تهديد الضحية له وروايات عن تربح القاضي من وراء عمله وممارسة أعمال مخالفة للقانون، بخلاف تورطه في أعمال تجارية يحظر على القاضي ممارستها.

القبض على أيمن حجاج

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد تمكنت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، من القبض على المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة ”المصري اليوم“، أنه ”تم تحديد مكان اختباء العضو بإحدى الهيئات القضائية، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وتمت مداهمة المكان والقبض عليه“.

وأشارت إلى أنه ”تم تحديد المكان باستخدام أجهزة البحث الحديثة، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

وكان مجلس الدولة في مصر، قد قرر رفع الحصانة عن المستشار أيمن حجاج كونه المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

العثور على جثة شيماء جمال

وعثرت السلطات الأمنية المصرية، على جثة شيماء جمال، مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك بعد اختفائها لأيام.

وسيطرت حالة من الغموض حول مكان هروب المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، عقب اتهامه بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وسط أنباء عن هروبه خارج البلاد.