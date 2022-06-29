هند القحطاني تصوّر ابنتها بإطلالة فاضحة وتثير استياءً واسعاً! (شاهد)

وطن – أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعمّدها إظهار ابنتها بإطلالة فاضحة، خلال ترويجها لإحدى منتجات العناية بالبشرة .

وأظهرت هند القحطاني عبر سناب شات، ابنتها بصورة فاضحة، حيث بدت وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً يبرز منطقة صدرها بطريقةٍ جرئية، الأمر الذي اعتبره نشطاء استغلالاً “رخيصا” -حسب رأيهم- من قِبل هند القحطاني لابنتها .

بينما اتهم البعض من المعلقين، “هند”، بانها تعمد الى استغلال أبنائها، لإعادة تسليط الضوء عليها، ولكي تصبح “ترند”، في سبيل الحصول على عدد كبير من المشاهدات.

وتمتلك “القحطاني” من الأبناء أربعة وهم: معاذ ورؤى وربى ومعتز.

تزوجت “هند” مبكراً في سن الثامنة عشرة. لكن زواجها لم يدم طويلاً مع زوجها بسبب الخلافات الكثيرة بينهما وتم الطلاق بينهما.