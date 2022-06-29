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حياتنا

هند القحطاني تصوّر ابنتها بإطلالة فاضحة وتثير استياءً واسعاً! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة هند القحطاني watanserb.com
ابنة هند القحطاني

وطن – أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعمّدها إظهار ابنتها بإطلالة فاضحة، خلال ترويجها لإحدى منتجات العناية بالبشرة .

وأظهرت هند القحطاني عبر سناب شات، ابنتها بصورة فاضحة، حيث بدت وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً يبرز منطقة صدرها بطريقةٍ جرئية، الأمر الذي اعتبره نشطاء استغلالاً “رخيصا” -حسب رأيهم- من قِبل هند القحطاني لابنتها .

ابنة هند القحطاني
ابنة هند القحطاني

بينما اتهم البعض من المعلقين، “هند”، بانها تعمد الى استغلال أبنائها، لإعادة تسليط الضوء عليها، ولكي تصبح “ترند”، في سبيل الحصول على عدد كبير من المشاهدات.

وتمتلك “القحطاني” من الأبناء أربعة وهم: معاذ ورؤى وربى ومعتز.

تزوجت “هند” مبكراً في سن الثامنة عشرة. لكن زواجها لم يدم طويلاً مع زوجها بسبب الخلافات الكثيرة بينهما وتم الطلاق بينهما.

 

المصدرسناب شات - رصد وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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