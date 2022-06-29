لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟ .. طيار يجيب

وطن– كشف الطيار جيمس بوش، الذي يعمل مع شركة الطيران الاسكتلندية لوجان إير عن السبب الحقيقي وراء اختلاف مذاق الأكل على الطائرات.

لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟

حيث قال جيمس في هذا السياق “قد يكون ذلك بسبب براعم التذوق وحاسة الشم والتي تصبح أقل حساسية في الهواء.”

وأضاف “كما نفقد قدرتنا على تذوق الطعام المالح. ولهذا يتم إضافة القليل من التوابل إلى الأطعمة.”

عندما نكون على متن الطائرة، تتغير حاسة التذوق لدينا بشكل غريب وتقل مع زيادة الارتفاع، حسب ما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

الطعام على متن الطائرات

تشير التقديرات إلى أن إدراكنا لدرجة الملوحة والحلاوة بالطعام ينخفض ​​بنحو 30 في المائة أثناء الطيران.

قد يفسر هذا سبب عدم تمتع الكثير من الركاب بطعامهم أثناء رحلاتهم.

يؤدي ضغط الطيران إلى تضخم الأغشية المخاطية، مما يقلل من حاسة الشم والذي من شأنه أن يؤثر أيضًا على استمتاعنا بالوجبات.