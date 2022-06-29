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لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟ .. طيار يجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟ طيار يجيب watanserb.com
عندما نكون على متن الطائرة تتغير حاسة التذوق لدينا بشكل غريب وتقل مع زيادة الارتفاع

وطن– كشف الطيار جيمس بوش، الذي يعمل مع شركة الطيران الاسكتلندية لوجان إير عن السبب الحقيقي وراء اختلاف مذاق الأكل على الطائرات.

لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟

حيث قال جيمس في هذا السياق “قد يكون ذلك بسبب براعم التذوق وحاسة الشم والتي تصبح أقل حساسية في الهواء.”

وأضاف “كما نفقد قدرتنا على تذوق الطعام المالح. ولهذا يتم إضافة القليل من التوابل إلى الأطعمة.”

الطيار جيمس بوش

عندما نكون على متن الطائرة، تتغير حاسة التذوق لدينا بشكل غريب وتقل مع زيادة الارتفاع، حسب ما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

الطعام على متن الطائرات

تشير التقديرات إلى أن إدراكنا لدرجة الملوحة والحلاوة بالطعام ينخفض ​​بنحو 30 في المائة أثناء الطيران.

قد يفسر هذا سبب عدم تمتع الكثير من الركاب بطعامهم أثناء رحلاتهم.

يؤدي ضغط الطيران إلى تضخم الأغشية المخاطية، مما يقلل من حاسة الشم والذي من شأنه أن يؤثر أيضًا على استمتاعنا بالوجبات.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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